Bregu fal Tiranën, Dinamo rrezikon katërshen me barazimin: Elbasani fiton në shtesë

Java e 32-të e Abissnet Superiore solli përballje me tension të lartë dhe ndikim të drejtpërdrejtë në renditje, ku si gara për “Final Four”, ashtu edhe lufta për mbijetesë mbeten plotësisht të hapura. Derbi i kryeqytetit nuk ka nxjerrë fitues. Dinamo mban vendin e katërt për të paktën një natë, por 1-1 me bardheblutë mund t’i japë mundësinë Partizanit ta kapërcejë nesër në rast fitore me Bylis. Në Niko Dovana, Teuta rrëzohet në fund, duke u dorëzuar 1-2 ndaj Elbasanit, që shkon në -1 nga Vllaznia, kur kanë mbetur edhe 4 ndeshje deri në fund të sezonit të rregullt.
DINAMO-TIRANA 1-1
Në stadiumin Air Albania, derbi mes Dinamo Tirana dhe Tirana u mbyll në barazim 1-1, një rezultat që reflekton më shumë balancën e forcave sesa efikasitetin në finalizim. Pjesa e parë u karakterizua nga raste të shumta, por mungesa e konkretizimit dhe kujdesi taktik bënë që rrjetat të mbeteshin të paprekura. Loja mori tjetër ritëm pas pushimit, kur Tirana arriti të zhbllokojë sfidën me anë të Myslovic, duke përfituar nga një moment shpërqendrimi në mbrojtjen kundërshtare.
Megjithatë, avantazhi i bardhebluve rezultoi i brishtë. Një gabim individual i Kortez ndryshoi rrjedhën e ndeshjes, duke i dhënë mundësinë Dinamos të rikthehej menjëherë në lojë me golin e Malomo. Ky reagim i shpejtë tregon një element të rëndësishëm psikologjik te Dinamo, e cila pavarësisht luhatjeve gjatë sezonit, ka ruajtur aftësinë për të reaguar në momente të vështira.
Fundi i ndeshjes mund të kishte prodhuar një fitues, por mungesa e saktësisë në momentin vendimtar i mohoi Dinamos tre pikët. Bregu dështoi nga pika e bardhë në minutën e 88-të, duke humbur një mundësi ideale për përmbysje, në një episod që nënvizon presionin e madh që shoqëron fazën përmbyllëse të kampionatit. Në aspektin e renditjes, Dinamo ruan një pozicion të favorshëm në zonën e katërt, ndërsa Tirana mbetet e përfshirë në mënyrë të rrezikshme në zonën “play-out”, duke e bërë çdo ndeshje të mbetur vendimtare për mbijetesën.
TEUTA-ELBASANI 1-2
Në një tjetër përballje me ndikim të madh në tabelë, Elbasani arriti një fitore dramatike 2-1 ndaj Teuta, në një ndeshje që ilustron qartë sa vendimtare janë detajet në këtë fazë të sezonit. Teuta e nisi më mirë sfidën dhe e përktheu dominimin në avantazh falë një penalltie të shndërruar në gol nga Arifi. Megjithatë, tërheqja e skuadrës durrsake në pjesën e dytë rezultoi strategji e rrezikshme, duke i dhënë hapësira kundërshtarit.
Elbasani përfitoi nga kjo qasje më pasive dhe arriti të barazojë, sërish nga pika e bardhë, në një episod të konfirmuar me ndihmën e VAR-it. Pjesa më e madhe e minutave në vijim u karakterizua nga një ekuilibër i kujdesshëm, ku të dyja skuadrat shmangën rrezikun, derisa në fund miqtë rritën presionin ofensiv.
Protagonist i padiskutueshëm për Teutën ishte portieri Selmani, i cili mbajti në lojë skuadrën e tij me pritje vendimtare, përfshirë edhe ndalimin e dy penalltive të Diallo. Por edhe paraqitja e tij nuk mjaftoi për të shmangur humbjen, pasi në sekondat e fundit një gabim i pazakontë në mbrojtje gjatë një goditjeje nga këndi u shfrytëzua nga Ze Gomes, i cili shënoi golin e fitores.
Ky sukses i jep Elbasanit një shtysë të rëndësishme në garën për kreun, duke e afruar me Vllaznia, ndërsa për Teutën mbetet një humbje që lë pasoja, sidomos për mënyrën se si erdhi. Në tërësi, kjo javë konfirmon se kampionati po vendoset nga episodet dhe menaxhimi i presionit, më shumë sesa nga diferencat e dukshme në cilësi.