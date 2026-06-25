Brazili feston në Miami, mes gafave të Skocisë: dygolëshi i Vinicius e Cunha bëjnë të kotë fitoren e Marokut

Gjithçka shumë e lehtë për Brazilin e drejtuar nga Carlo Ancelotti, i cili sheh t’i shtrohet tapeti i kuq nga Skocia në ndeshjen e fundit të Grupit C të Kupës së Botës. Verdhejeshilët sigurojnë vendin e parë në grup falë një fitoreje të pastër 3-0 ndaj skocezëve, të cilët nuk ishin kurrë realisht në lojë dhe u goditën nga dygolëshi i Vinicius Jr. (7′ dhe 48′) dhe goli i Cunha (60′). Ky i fundit u zëvendësua gjatë pjesës së dytë nga një Neymar i duartrokitur gjatë, në debutimin e tij në këtë kompeticion dhe në Botërorin e katërt të karrierës.
Nëse Brazili buzëqesh për kualifikimin në 1/16-at e finales (ku do të përballet me vendin e dytë të Grupit F, pra njërën mes Holandës, Japonisë dhe Suedisë), nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Skocinë, e cila tani rrezikon seriozisht të mos përfshihet mes vendeve të treta më të mira për shkak të diferencës negative të golave (-3).
MAROK-HAITI 4-2
Diferenca e golave rezulton vendimtare edhe për Marokun, i cili e mbyll grupin me 7 pikë, po aq sa Brazili, por në vendin e dytë për shkak të këtij kriteri (+6 diferenca e golave për Seleçaon, +3 për Brahim Diaz dhe shokët e tij). Maroku vuan shumë ndaj Haitit në pjesën e parë, ku gjendet dy herë në disavantazh (shënojnë Isidor dhe një autogol i Bonos), por arrin ta rikthejë gjithmonë rezultatin me Hakimi dhe Saibar.
Në pjesën e dytë më pas afrikanët kalojnë në avantazh dhe e mbyllin sfidën me një fitore të pastër 4-2 falë golave të Rahimi dhe Yassine. Shumë pak për një Marok që përfundon kështu në vendin e dytë dhe i jep një arsye për t’u gëzuar teknikut Ancelotti, i ndihmuar në këtë rast edhe nga Skocia. Gabimi i rëndë i Mckenna në golin e parë të Vinicius Jr., në fakt, nuk i bën nder një Botërori të zhvilluar në nivel të mirë. Nga 1/16-at e finales e tutje nuk do të lejohen gabime, dhe këtë e di mirë edhe Brazili, që synon të befasojë me një Neymar më shumë në motor.
Renditja e Grupit C
Brazili – 7 pikë (diferenca e golave +6)
Maroku – 7 pikë (+3)
Skocia – 3 pikë (-3)
Haiti – 0 pikë (-6)
Cilat do të jenë përballjet në tabelën e 1/16-ave?
Brazili – i pari i Grupit C – është i çiftuar me vendin e dytë të Grupit F (njëra mes Holandës dhe Japonisë me 4 pikë, ose Suedisë me 3 pikë, me ndeshjet e fundit që do të jenë vendimtare).
Maroku – i dyti i Grupit C – pret rezultatet e ndeshjeve ku luajnë holandezët, japonezët dhe skandinavët: do të përballet me kombëtaren që e mbyll Grupin F në vendin e parë.
Po Skocia e vendit të tretë? Është vërtet e vështirë të sigurojë një vend mes skuadrave të ripeshkuara. Për momentin, shpresat janë në minimum, edhe për shkak të atij -3 në diferencën e golave, që peshon shumë dhe ka vlerën e një verdikti. Nëse fati do ta ndihmonte, mund të përballej maksimalisht (por ky është vetëm një skenar hipotetik, pasi duhen pritur rezultatet e ndeshjeve të fundit) me Gjermaninë, Francën/Norvegjinë ose Meksikën.