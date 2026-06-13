Brazili debuton kundër Marokut, ndeshja më e fortë në Grupin C: në fushë edhe Zvicra e Xhakës

Botërori ka nisur rrugëtimin e tij dhe disa përfaqësuese kanë bërë debutimin e tyre, por mesnatën e sotme zbret në fushë skuadra e parë favorite e turneut: radha e Brazilit. Jo vetëm Selecao në fakt, sepse në kalendarin e Botërorit 2026, sot luhet edhe Katar–Zvicër në orën 21:00 (Grupi B).
Për ata që do të qëndrojnë zgjuar gjatë natës, zgjedhjet janë të shumta, duke nisur nga ndeshja e mesnatës: Brazil–Marok (Grupi C). Ndërsa në orën 03:00 të mëngjesit, Skocia debuton kundër Haitit (Grupi C).
Ndeshjet e së shtunës, 13 qershor: programi i plotë
Katar–Zvicër (ora 21:00) është ndeshja e vetme e programuar sot, 13 qershor, dhe shërben si hyrje për natën e gjatë të Botërorit deri në agimin e 14 qershorit. Përfaqësuesja e Gjirit Persik drejtohet nga spanjolli Julen Lopetegui dhe ka si lojtarë kyç Akram Afif dhe Almoez Ali. Ndërsa Granit Xhaka dhe Remo Freuler janë shtyllat e mesfushës zvicerane, që në sulm mbështetet te shpejtësia e Dan Ndoye dhe Breel Embolo.
Seleçao është një nga favoritët për të fituar Botërorin dhe drejtohet nga Carlo Ancelotti, i cili do të përpiqet të rikthejë trofeun pas plot 24 vitesh. Maroku mbërrin në këtë sfidë si kampion i Afrikës, titull të fituar në fillim të vitit. Brazili pritet të luajë me një skemë të ekuilibruar 4-2-3-1, e mbështetur në mbrojtjen e përbërë nga Danilo, Marquinhos, Gabriel dhe Alex Sandro. Casemiro dhe Bruno Guimarães garantojnë forcë fizike dhe eksperiencë në mesfushë. Raphinha, Paquetá dhe Vinicius Junior do të luajnë pas sulmuesit Matheus Cunha.
Më pas do të zhvillohet Haiti–Skoci, ndeshje që do të shënojë debutimin e “napolitanit” Scott McTominay, liderit të padiskutueshëm të kombëtares skoceze.
Orari i ndeshjeve në TV
E shtunë, 13 qershor
21:00 – Katar–Zvicër
E diel, 14 qershor
00:00 – Brazil–Marok
03:00 – Haiti–Skoci