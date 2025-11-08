Brazil/ Tornado përmbys makina e shkatërron banesa

Të paktën pesë persona u vranë dhe 130 të tjerë u plagosën të premten kur një tornado përfshiu një fshat në shtetin Paraná të Brazilit jugor. Tornadoja përmbysi makina dhe dëmtoi shtëpi në komunën e Rio Bonito do Iguacu, në shtetin Parana.
Pesë vdekje janë konfirmuar tashmë si pasojë e tornados. Gazetarët tregojnë gjithashtu se ka 30 persona me lëndime serioze ose të moderuara dhe rreth 100 me lëndime të lehta”, tha mbrojtja civile e Paranës në një deklaratë për AFP-në.
Agjencia tha se kishte pemë të rrëzuara dhe madje edhe dëme të mëdha në banesa shtëpi. Guvernatori i Paranës, Ratinho Junior, tha në X se “forcat e sigurisë janë në gatishmëri, të mobilizuara dhe duke monitoruar qytetet e prekura nga stuhitë e forta”.
Një alarm për stuhi të rrezikshme ishte në fuqi për të gjithë Paranën, si dhe për shtetet jugore të Santa Catarina dhe Rio Grande do Sul, sipas autoriteteve meteorologjike