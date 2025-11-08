Brazil/ Tornado përmbys makina e shkatërron banesa

Të paktën pesë persona u vranë dhe 130 të tjerë u plagosën të premten kur një tornado përfshiu një fshat në shtetin Paraná të Brazilit jugor. Tornadoja përmbysi makina dhe dëmtoi shtëpi në komunën e Rio Bonito do Iguacu, në shtetin Parana.

Pesë vdekje janë konfirmuar tashmë si pasojë e tornados. Gazetarët tregojnë gjithashtu se ka 30 persona me lëndime serioze ose të moderuara dhe rreth 100 me lëndime të lehta”, tha mbrojtja civile e Paranës në një deklaratë për AFP-në.

Agjencia tha se kishte pemë të rrëzuara dhe madje edhe dëme të mëdha në banesa shtëpi. Guvernatori i Paranës, Ratinho Junior, tha në X se “forcat e sigurisë janë në gatishmëri, të mobilizuara dhe duke monitoruar qytetet e prekura nga stuhitë e forta”.

Një alarm për stuhi të rrezikshme ishte në fuqi për të gjithë Paranën, si dhe për shtetet jugore të Santa Catarina dhe Rio Grande do Sul, sipas autoriteteve meteorologjike

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top