Brazil, të paktën 29 të vdekur dhe dhjetëra të zhdukur nga rrëshqitjet e dheut

Të paktën 29 persona kanë vdekur dhe rreth 40 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas rrëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm në Brazilin juglindor , sipas shërbimeve të emergjencës dhe autoriteteve lokale, me Juiz de Fora, në shtetin e Minas Gerais, në epiqendrën e tragjedisë.
Tre zjarrfikës nxorën trupin e burrit nga balta, midis rrënojave të një duzine shtëpish të shkatërruara nga një rrëshqitje dheu në Parque Bournier, në një kodër në Juiz de Fora, një qytet me rreth 540,000 banorë në një luginë në shtetin e Minas Gerais. Numri i të vdekurve në atë zonë është rritur në të paktën 22.
Shtatë persona të tjerë vdiqën në përmbytje dhe rrëshqitje toke në qytetin fqinj të Ubës.
Kryetarja e bashkisë së Juiz de Fora, Margarida Salomao, shpalli gjendje katastrofe në agim, duke e përshkruar situatën si “serioze” për shkak të reshjeve “intensive dhe të vazhdueshme” që kishin shkaktuar rreth 20 rrëshqitje toke.