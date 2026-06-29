Brazil-Japoni në Botëror, Holly dhe Benji e kishin parashikuar: si përfundoi në filmin vizatimor

Brazil-Japoni nuk është një ndeshje si gjithë të tjerat në fazën e 1/16-ve të Botërorit 2026. Nuk mund të jetë e tillë për brezin që ka qëndruar i ngjitur pas televizorit duke ndjekur episodet e Holly dhe Benji (Captain Tsubasa), e krijuar nga Yoichi Takahashi në vitin 1981 dhe më pas e shndërruar në një serial të animuar që pati sukses ndërkombëtar. Ndeshja e sotme, me eliminim direkt, është dëshmia konkrete se sa shumë është rritur Japonia në aspektin futbollistik, deri në pikën që të ëndërrojë të mposhtë Brazilin në një përballje të vërtetë. Kjo ka ndodhur tashmë në versionin e animuar, i cili u bë i famshëm edhe për fitoren 3-2 të japonezëve në finalen e Botërorit të të rinjve, falë një roveshate epike të Hollyt. Ishte vallë një lloj parandjenje? E kishte parashikuar gjithçka? Jo tamam (edhe sepse një fitore 3-2 në një miqësore të fundit ka ndodhur vërtet…), por ai episod kishte një vlerë të madhe simbolike.
Sot ndeshja reale duket sikur ka dalë drejtpërdrejt nga ai serial i animuar dhe për këtë arsye është bërë virale. Megjithatë, realiteti është shumë më i ekuilibruar sesa bota ëndërrimtare e mangas: sipas analizave para ndeshjes, skuadra e Carlo Ancelottit është padyshim favorite, por jo aq dominuese sa ishte në të kaluarën.
Si përfundoi Brazil-Japoni në filmin vizatimor Holly dhe Benji
Në manga/anime, Japonia përballet me Brazilin në finalen e Botërorit U-20 në stadiumin Nagai të Osakës dhe fiton 3-2 pas kohës shtesë falë një goli të artë të Oliver Hutton (Holly/Tsubasa Ozora), i cili realizon një roveshatë spektakolare, duke vulosur një fitore heroike ndaj një prej superfuqive të futbollit botëror.
Është kulmi i një ndeshjeje që në letër dukej e paracaktuar dhe ndërtohet mbi kontrastin mes talentit dhe ndërtimit të një ëndrre përmes disiplinës dhe punës: nga njëra anë një kombëtare teknikisht superiore, me “mjeshtra” të futbollit botëror që mund të vendosin ndeshjen të vetëm; nga ana tjetër Japonia, e cila lufton e mbështetur te ndjenja e përkatësisë, forca e grupit dhe një vullnet i jashtëzakonshëm.
Në histori, ish-arbitri Pierluigi Collina jep sinjalin e fillimit të takimit. Brazili (i drejtuar nga Roberto Hongo) kalon i pari në avantazh me Carlos Santana. Japonia barazon dhe më pas kalon në epërsi me Mark Lenders. Brazili barazon me Natureza. Në kohën shtesë, një aksion i ndërtuar nga Tom Becker finalizohet në mënyrë të shkëlqyer nga Oliver Hutton.
Çfarë është bërë sot Japonia në futbollin real
Duke gjykuar nga përparimi që ka bërë, përfaqësuesja e “Vendit të Diellit në Lindje” nuk është më skuadra që synon një mrekulli sportive, por një kombëtare që mund ta mposhtë realisht këdo, edhe Brazilin, i cili të paktën gjatë fazës së grupeve nuk u shfaq i pathyeshëm. E shpejtë në tranzicione, shumë e organizuar taktikisht, e aftë të ushtrojë presion ndaj skuadrave teknike dhe konkurruese kundër ekipeve më të mëdha europiane: kjo është përshtypja që ka lënë puna e trajnerit Hajime Moriyasu. Objektivi i parë është të thyejë një tabu: Japonia nuk ka shkuar kurrë më larg se ndeshja e katërt në një Botëror (1/8-at e finales, edhe pse në këtë edicion janë 1/16-at), dhe fitorja ndaj Brazilit do të kishte një vlerë të jashtëzakonshme sportive edhe për këtë arsye.
Lojtari në qendër të vëmendjes është Ayase Ueda, autor i 25 golave në Eredivisie me Feyenoordin dhe i dy golave ndaj Tunizisë në fazën e grupeve. Itakura është mbrojtësi qendror kryesor. Në fushë do të jenë edhe dy emra të njohur për Serinë A: ish-mbrojtësi i Bolognës, Tomiyasu, dhe ish-mesfushori i Lazios, Kamada. Përballja e fundit mes dy skuadrave daton në tetor 2025, kur japonezët fituan 3-2 në një miqësore në Tokio ndaj Brazilit. Një rastësi interesante edhe në rezultat.