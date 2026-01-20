Brahim Diaz e dyshimet e penalltisë së humbur në finale:pse thuhet “gaboi qëllimisht”

Në finalen e Kupës së Afrikës mes Senegalit dhe Marokut ka ndodhur vërtet gjithçka dhe penalltia (bujare) e humbur në sekondën e fundit nga marokeni Brahim Diaz ka shkaktuar një stuhi botërore. Penalltia, e gjuajtur mbi njëzet minuta pasi ishte akorduar, sepse Senegali kishte braktisur fushën për protestë, u gabua në mënyrë të bujshme dhe të ngathët nga ish-trekuartisti i Milanit, i cili zgjodhi një “cucchiaio” të dobët dhe qendror që Mendy e priti pa vështirësi. Një penallti aq e keqe sa shumë mendojnë se e ka gabuar me qëllim: “Ka sakrifikuar veten për të shpëtuar Kupën e Afrikës”, shkruajnë disa; “E ka gabuar qëllimisht për arsye sigurie dhe rendi publik”, thonë të tjerë. Por për të kuptuar mirë çfarë ushqen këto dyshime, duhet të bëhet një hap pas.
Në minutën e 90’, arbitri anulon një gol të rregullt të Senegalit për një kontakt të mëparshëm mes Seck dhe Hakimi, pastaj një minutë para shtesës jep një penallti të paktën të dyshimtë për skuadrën e Regragui-t. Pas disa minutash tensioni në fushë, Senegali kthehet në dhomat e zhveshjes për protestë, me vetëm Mané-n që mbetet në fushë, dhe shpërthen kaosi: tifozë që hyjnë në fushë, sherr, karrige që fluturojnë, edhe rripa, shtylla flamujsh të përdorura si shkopinj… Para syve të Infantino-s, i cili ka dënuar ashpër atë që ndodhi, Mané thërret shokët e skuadrës që kthehen për t’i lejuar Brahim Diaz të gjuajë penalltinë.
Reagimi i Brahim Diaz
Në këtë pikë kamerat fokusojnë Brahim Diaz që flet me shokët e kombëtares me dorën para gojës dhe fillojnë të qarkullojnë zëra për një marrëveshje të mundshme mes tij dhe Mané: ai do të kishte arritur një marrëveshje me sulmuesin e Al Nassr që Senegali të rikthehej në fushë, duke e gabuar penalltinë qëllimisht dhe për ta luajtur finalen dhe kupën ndershmërisht në kohën shtesë. Dyshimet ushqehen edhe nga mbledhja e Marokut në qendër të fushës para goditjes dhe nga mungesa e festimit të lojtarëve të Senegalit pas pritjes së lehtë të Mendy.
Thiaw heq dyshimet për marrëveshje
Megjithatë Brahim Diaz, pas gabimit, ishte i shkatërruar, ishte në lot kur Infantino i dorëzoi Këpucën e Artë, madje thuhet se është fyer nga ndonjë shok skuadre dhe u paraqit i dërrmuar në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Për më tepër, fjalët e trajnerit të tij nuk lënë të kuptohet për ndonjë marrëveshje: “Imazhi që i kemi dhënë Afrikës është paksa i turpshëm. Kur një trajner u kërkon lojtarëve të tij të largohen nga fusha… Ajo që bëri Pape Thiaw sonte nuk i bën nder Afrikës. Nuk është elegante, por është kampion afrikan, prandaj ka të drejtë të thotë çfarë të dojë. Me siguri gjithçka që ndodhi i ka humbur përqendrimin Brahim Diaz”.
