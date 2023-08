Bradley Cooper flet për varësinë nga alk00li

Bradley Cooper zbuloi se dikur ndjeu se lufta e tij me përdorimin e dr0gës dhe alk00lit do t’i kushtonte jetën.

Aktori pati një bisedë të hapur në një episod të fundit të serialit hit të National Geographic “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge”. “Padyshim që keni pasur disa vite të egra?” mbijetuesi i famshëm Grylls e pyeti aktorin. “Për sa i përket alk00lit dhe dr0gës, po, por nuk ka të bëjë me famën,” tha Cooper. “Por unë isha me fat. Kam qenë esëll për 19 vjet. Me shumë fat.”

Bradley ka folur për varësinë e tij ndaj substancave në të kaluarën, duke shpjeguar se ai kërkoi ngushëllim në to pasi “u pushua” nga seriali aksion-triller “Alias” në 2003. Ai falenderoi Will Arnett që në vitin 2004 pati një bisedë të ashpër me të që e nisi Cooper-in në rrugën drejt rimëkëmbjes. Megjithatë, aktori pranoi për Grylls se ai për pak rinisi përsëri në janar 2011 pasi babai i tij ndërroi jetë nga kanceri në mushkëri.

Fatmirësisht, aktori e përballoi stuhinë dhe vazhdoi t’i kanalizojë përvojat e tij në regjinë dhe paraqitjen përballë Lady Gaga në “A Star Is Born”, në të cilën ai luajti Jackson Maine. “E bëri më të lehtë të jesh në gjendje të hysh vërtet atje,” i tha Cooper Grylls për performancën e tij të nominuar për Oscar në filmin 2018. “Dhe faleminderit Zotit isha në një vend në jetën time ku isha i qetë me të gjitha këto, kështu që mund ta lija vërtet veten të lirë. “Kam qenë shumë me fat me rolet që më është dashur të luaj. Ka qenë një bekim i vërtetë. Shpresoj që të vazhdoj ta bëj këtë”, shtoi ai.