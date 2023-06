Brad Pitt sulmon Angelina Jolie: Donte të më dëmtonte

Brad Pitt thotë se Angelina Jolie “fshehurazi” komplotoi të shiste pjesën e saj të pronës së tyre franceze, Château Miraval.

Sipas dokumenteve ligjore të marra nga Page Six,aktori i “Bullet Train” pretendon se ai dhe Jolie ranë dakord se nuk do të shisnin kurrë pjesën e tyre në pronën prej 30 milionë dollarësh – të cilën e blenë në vitin 2008 – pa miratimin e tjetrit.

Megjithatë, kur ata u divorcuan në vitin 2019, Jolie filloi të negocionte një opsion blerjeje me Pitt. 47-vjeçari dyshohet se madje ra dakord të ndante biznesin 68 për qind në 38 për qind në favor të aktorit, sepse ai kishte investuar më shumë para dhe kohë në projekt.

Megjithatë, në verën e vitit 2021, Pitt zbuloi përmes një njoftimi për shtyp se aktorja e “Maleficent” ia kishte shitur 50 për qind të aksioneve të saj një “oligarku rus”, të cilin ai e kishte refuzuar më parë. Regjistrimet e reja pretendojnë se Angelina “nuk donte më t’i shiste Pitt” pas “vendimit të pafavorshëm të kujdestarisë”, në të cilin atij iu dha kujdestaria e përbashkët e gjashtë fëmijëve të tyre. (Vendimi u anulua më vonë.)

“Vendimi i saj për të ndërprerë negociatat me Pitt ishte i qëllimshëm dhe pretekstual”, thuhet në dokumentin e depozituar në Gjykatën e Lartë të LA. “Siç do të tregohet në gjyq, veprimet e saj ishin të paligjshme, duke e dëmtuar rëndë dhe qëllimisht dhe duke e pasuruar veten.” Jo vetëm kaq, por Pitt beson se ish-gruaja e tij zgjodhi në mënyrë specifike Sheflerin sepse ajo e dinte se do të ishte keq për biznesin duke pasur parasysh lidhjet e tij me Vladimir Putin .

Regjistrimet e fundit vijnë nëntë muaj pasi Jolie ngriti një kundërpadi prej 250 milionë dollarësh kundër aktorit të “Fight Club” për përpjekjen për të “marrë kontrollin” e kantinës franceze.Padia – të cilën kompania e Jolie-t, Nouvel, e solli – gjithashtu pretendonte se Pitt u përpoq ta detyronte Jolie të nënshkruante një “klauzolë të heshtur” që do ta heshtte atë nga diskutimi i rrethanave të divorcit të tyre.