Botimi i ri i ‘Ketri Hajdut’ në Gjuhën Italiane!

DRAMA PER LE BAMBOLE

In due atti

KETRI IL LADRO

Gli eventi si svolgono nel nord del paese dove l’inverno porta molta neve. Le vicende si svolgono nella foresta chiamata Xani. Un altro bastardo, astuto, ladro, diventa un problema per tutta la foresta dopo aver rubato tutti i cibi. La sua attività criminale continua e lui prosegue con le sue avventure fino a quando non conquista il potere della foresta. Usa molte astuzie e trucchi con il furto di voti. Ha votato più volte per la stessa persona, ha distribuito cibo, soldi, ecc. Dopo la battaglia con gli altri ladri e con la dominatrice d’aiuti, è diventato primo ministro. Il duello con l’aiutante Mjaullima continua. Lei quasi mangiò il ladro, ma in suo aiuto vennero gli altri ladri. Egli uscì vincitore e consolidò il suo potere per molti mandati nella foresta di Xan.

Personaggi:

Ketri il Ladro, detto Tanushi

Ketrina la Dolce

La madre dell’altra ladra, Zia

La compagna di Ketri, Dora, sorella di Tanushi

L’aiutante, MjaullimaATTO PRIMO

SCENA PRIMA

È un freddo inverno. Nella prima scena, un imponente albero di tiglio e una grande cavità al centro. La neve copre l’intera superficie della foresta, tranne il grande tiglio al centro del terreno morbido. Si erge gigantesco, sbattendo nell’aria il vento e la tempesta. A circa cinque metri di altezza, nella cavità del tiglio, si trova la tana di Tanushi. Ha un’apertura a ovest. All’interno ci sono pellicce e pelli stese su tutta la sua superficie. Con un diametro di 35 cm, al centro si estende l’ampia tana di Tanushi.

“Oh, ascolta la voce di Tanushi”, disse. “È arrivato il mattino, mi sembra”. Allungò la testa fuori dalla tana per vedere meglio. “Uff, fa freddo”, disse con una voce tremante. Coprì la testa con il cappuccio perché faceva molto freddo. Aprì gli occhi e vide tutto bianco. Li chiuse subito a causa del freddo e del gelo. “Non ho più cibo, nemmeno per oggi. Devo pensare a come rubarlo”. Si ritirò nel caldo rifugio della tana. Si guardò allo specchio. “Capisco che il colore rosso dei capelli gli ha dato una grande bellezza. In estate è di un rosso brillante. E in inverno cambia ogni volta. In estate piace a tutte le donne del quartiere. Non solo perché è bello, ma anche perché è forte. Ma un ladro. Mentre in inverno… Non mi piace questo colore”, disse tra sé. “E allora perché mi vogliono?,” si chiese. “L’ho capito”, disse. “Forse mi vogliono perché hanno paura di me”, disse ancora tra sé. “O forse mi vogliono perché sono bello?”, rispose ridendo. “Mi vogliono perché sono una stella, bello e coraggioso. Mi vogliono per le mie avventure, perché sono un ladro e gentile allo stesso tempo. Mi vogliono perché sarò il loro prossimo primo ministro. E perché sono così coraggioso, proteggerò tutti gli alberi dai pericoli dei lupi e delle volpi. Sono un serio pericolo per la sopravvivenza del potere e della vita di molti alberi di questa foresta”, si mise a ridere Tanushi. “Troverò un modo per farla finita rapidamente. Certo, è difficile uccidere quella donna. Ha una buona protezione ed è inspiegabile. Ma devo ucciderla”, disse tra sé. “Perché potrebbe essere un serio pericolo per il potere di Tanushi… e per la vita di molti abitanti di questa foresta”.L’orologio stava passando e anche a lui non riusciva a uscire fuori perché c’era molta neve e freddo. Ah, se avessi accumulato cibo durante l’estate! Maledisse se stesso ad alta voce, mentre apriva gli occhi verso lo specchio e li chiudeva rapidamente con le prime lacrime. Fai pu-pu-pu, come sono sfortunato. Sono davvero sfortunato, disse di nuovo a voce alta. Ma cambierò. Voce cara, ci sposeremo e avremo bambini. Cento, mille pezzi alla volta. Tutto il bosco sarà popolato dai nostri bambini che, quando cresceranno, mi proteggeranno e difenderanno il mio potere. Perché presto ci saranno le elezioni e io le vincerò. Cioè, le ruberò. Perché il mio nome è un ladro. Questo è effettivamente il mio mestiere. In realtà, nessuno mi vota perché mi conoscono. Che sfortuna sono. Devo lavorare sodo ovunque nel mio bosco. Devo coprire tutti i miei difetti. Ma non è facile. Ho una cattiva reputazione. E per questo darò molti dollari e euro. Ruberò la banca del bosco. E ruberò tutto l’appalto e le forniture di altri. Prenderò tutto il denaro in circolazione… senza alcuna pietà. Perché nessuno ha pietà di me. Appena prenderò il potere, arresterò l’opposizione. Secuestrerò la loro proprietà. E tutta la proprietà sarà mia. Ma quanto sono intelligente! Metterò la proprietà sotto nomi diversi per prenderla. Così nessuno si ricorderà di indagare su di me. Fissò gli occhi su un piccolo punto del vetro che fungeva da finestra e il suo sguardo si allontanò molto lontano nell’orizzonte bianco di neve. Cosa mi serve questa neve, pensò lui. L’inverno è difficile e senza senso. È la stessa cosa degli altri mille nemici che sparerei uno per uno. Appena prenderò il potere… si rivolse allo specchio. Non dire che non l’ho detto. Farò arrestare tutti e sequestrare le proprietà di tutti. Soprattutto ai nemici politici. Distruggerò le loro attività. Li licenzierò. E farò loro del male più di quanto non fosse stato fatto durante il comunismo. Ma hahaha, ridacchiò ad alta voce. Farò finta che sia democrazia. Cioè, non farò vedere nulla. Ha-ha-ha, ridacchiò di nuovo. Lo specchio non parlò, né emise suoni. Solo silenzio. Fuori cadde la neve e aveva raggiunto un metro e mezzo. Non aveva stivali né calze da indossare. Non aveva previsto che sarebbe venuto l’inverno e che il cibo sarebbe finito. Non aveva mai pianificato nulla. Mangiava tutto ciò che trovava. Titulli i drames: “Il ladro della foresta di Xan”

Il ladro della foresta di Xan si presentò davanti alla folla perché non aveva mai ammesso di aver rubato. Ma ora non sapeva più dove rubare, perché aveva rubato tutti i parenti e gli altri abitanti della foresta di Xan. Agitò la testa indietro e la girò molte volte e alla fine disse: “Eh, testa vuota! Come non hai mai avuto idea?” E si colpì la testa con le mani, cioè con i primi pugni. “Non ho mai avuto idea di averti ora”, disse lui. “Ehi, chiamò lui. Ricordatelo. Cambierò. E farò una promessa. Da un ladro che sono e che è basso, prenderò il potere e metterò tutti in riga, compresa l’opposizione di destra della foresta. Li distruggerò completamente. Grandi cose farò agli esseri umani. Il tempo sta arrivando”, chiamò lui… Tanushi al potere. La foresta chiamò. E fece una poesia con rime lui. Ahaha, la realtà gli tornò in mente di nuovo. E disse: “Come mangerò oggi, non lo so. Ma penso di andare come ospite di qualche parente della foresta. E saremo nutriti. Perché poi morirò… senza cibo. Ho tre giorni senza mangiare.” Si vestì, si pulì, si lavò gli occhi e le mani e saltò sulla neve. I pugni lo fecero tanto male che gridò: “Ooooh, che freddo!” E saltò i denti per il freddo. Non poté sopportarlo e tornò di nuovo nella foresta. “Ehi, Signore”, disse lui, “aiutami anche questa stagione invernale. Un’altra volta, non più mai, essere senza cibo in inverno. E che ci perdonino. Giuro, Signore”, disse lui. “Non ruberò mai più a nessuno il cibo. Cioè le noci e le pere. Non le prenderò più. Infatti, Dio sapeva che ne aveva rubate così tante. Aveva fatto il suo giuramento che nel suo sacchetto c’erano un gran numero di avanzi dei loro avanzi. Perciò il Signore non prese in considerazione le sue parole. Perché la prova dell’inaffidabile era lo scarto delle materie prime e delle pere che aveva mai buttato fuori. Cadde, si arrampicò sul tronco dell’albero fino a terra. E tornò indietro dopo che sembrò freddo la prima volta. Fece un piccolo giro fino a terra. E tornò di nuovo nella foresta. Rifletté e ricominciò dall’inizio. Raccolse forza. E questa volta decise di andare avanti. Uscire e andare da qualche parte per mangiare, altrimenti morirà di fame. Tutti gli altri avevano nascosto bene il cibo. E avevano scambiato i posti. E a lui era diventato molto difficile trovare il posto dove l’avevano nascosto. Perché era diventato così famoso come ladro di materie prime e pere, che il suo nome era arrivato oltre la foresta di Xan. Si svegliò dai suoi pensieri e fece i primi passi sulla neve, bestemmiando e mormorando parole incomprensibili. Perché la colpa di tutti i suoi fallimenti l’attribuiva sempre agli altri, e soprattutto ora alla stagione invernale, che era così fredda e con tanta neve. Iniziò il cammino. Ecco la traduzione in italiano del testo:

Ma improvvisamente si ricordò di guardare nelle tane abbandonate degli altri animali, perché forse avevano dimenticato del cibo lì e c’era un rischio per lui. Rise forte, stringendo i denti a causa dell’eccessiva tensione che lo dominava.

Accelerò il passo perché faceva freddo e improvvisamente vide una vecchia lista caduta a terra. Anche l’odore gli disse di controllare lì, perché un tempo c’era molto cibo per gli animali. Spesso si vedevano creature selvagge e gatti in quella zona. Andava sempre lì e spesso si mascherava da gatto o da cane per ingannare gli altri.

Aprì gli occhi, guardò verso la vecchia tana e disse “Sì, sì! Qui ci sarà molto cibo. Mangerò e prenderò tutto per me stesso.” “Quanto velocemente finisco i miei compiti!”, disse ridendo da solo. “Li farò in tre dimensioni, ma solo online”, disse, perché nella realtà sono bloccato senza fare nulla. Non ho mangiato niente per tre giorni. Ho solo dormito molto. Non ho dove rubare di più. Tutti sanno che sono un ladro e un impostore. Nessuno mi aiuterà più. Ma io ruberò tutte le loro case, le banche, le tende, la marijuana del bosco. La pianterò e la venderò io stesso. E alla fine dell’anno che viene… ricordatelo. Non sono diventato il primo ministro della foresta. Sto dicendo a tutti come andrà. Perché nessuno lo saprà di me. Dopo aver rubato qui oggi, sarò salvato dalla fame. Farò grandi piani e sarò indipendente da tutti voi, impostori. E quando avrò cibo, non saprò nulla di voi. Guardate o ascoltate. Domani e da domani in poi inizierò a rubare ovunque e tutto perché lo meritate. Godetevi voi stessi, divertitevi a farmi del male. È colpa vostra, o stupidi della foresta.

Si fermò e guardò verso il cespuglio abbattuto. Con un olfatto eccellente, abbassò il naso a terra. Sembrava che l’odore del cibo fosse nell’aria di sfondo. “Ci sono molti cibi qui”, disse ad alta voce. “Bravo, l’ho trovato.” Parlava sempre da solo perché nessuno gli credeva e nessuno stava con un ladro, un immorale e un drogato. Ridendo, disse: “Ecco da dove viene il mio cibo. Lo ruberò tutto il giorno oggi. Prenderò tutto questo cibo da qui, dalla mia tana.” Lasciò le parole e continuò l’azione. Tolse la neve e pulì un’area di dieci metri. Si sdraiò per terra. Era arrivato il momento di scavare nel terreno perché il cibo di solito era ben nascosto e profondo, scavato dagli animali lavoratori. Questa azione durava tutto l’estate e l’autunno. Tutti lavoravano sempre mentre lui stava solo e rubava le provviste degli altri. A volte lo avevano tenuto da parte per uccidere i vicini e l’intera foresta del suo clan. Ma lui aveva sempre avuto la fortuna di sopravvivere ogni volta. E oggi stava facendo il furto. Eccila si sveglia ha avuto la neve e molto freddo fastidioso e ha perso peso perché ha avuto un giorno senza mangiare E solo aveva dormito molto.. Aveva questo rituale Perché non aveva cibo da mangiare Ha annusato in profondità la terra gelata dal freddo e dalla neve e con la prima putrefazione ha fatto alcuni cerchi con un diametro di mezzo metro Era un maestro nel furto Ha fatto come per segnare il posto dove si trovava l’oggetto o il suo cibo E scavò con le unghie per fare qualche buca Ma non ci riuscì

Il potere del suo cervello E della sua immaginazione Lo svegliò E disse Prendi qualcosa di forte per scavare Perché il cibo sembrava essere sepolto in profondità E non riusciva a tirarlo fuori scavando con putrefazione e prime nevicate

Così fece Dopo aver lottato per alcuni minuti con la terra ghiacciata Si ricordò di aver nascosto una piccola scorta da qualche parte lì E l’aveva rubata ai lavoratori della manutenzione forestale Perché rubava tutto ciò che gli capitava davanti Significa che aveva una predilezione per rubare Molte volte rubava anche se stesso La sua shaka era nascosta, Ma la realtà era che lui era un altro malato di mente Dato che aveva la predilezione per rubare e sfruttare la ricchezza degli altri Soprattutto delle femmine Ketrins che facilmente cadavano sotto la sua trappola Lui faceva in modo di amarle Prendeva i loro soldi, i loro cibi E quando finivano le loro scorte Lui li abbandonava, per andare a trovare la prossima vittima Ecila sarebbe uscita molto presto all’orizzonte ghiacciato della foresta di xani come la prossima vittima Non perse molto tempo con le sue memorie e storie Ma, dopo aver trovato la scorta Iniziò a scavare nella terra Naturalmente circondò con palle di neve tutta la sua vista in forma di cerchio Per non sembrare affatto da lontano E lo coprì affinché potesse lavorare comodamente Cioè fare il furto casuale Mai avuto problemi con la polizia della foresta Apparentemente corrompeva i capi della polizia O dovevamo saperlo No perché lui vedeva molte cose E non veniva mai fermato da nessuno La polizia, il procuratore e il tribunale Li aveva corrotti tutti Altrimenti non si spiega Perché non veniva mai punito Sempre usciva vincitore contro l’ordine e la giustizia Questo aveva irritato molto tutti gli abitanti della foresta E loro avevano deciso di fare da giudice Un giorno lo avrebbero ucciso del tutto Ma lo presero mentre rubava

SCENA DUE

Ha rubato tutto il legno e le noci nascoste dagli altri ketrins nella vecchia foresta, abbattuta dal tempo e dall’età Li caricò sulla schiena Con alcuni viaggi di andata e ritorno Riempì i suoi depositi nella sua capanna, la sua grande capanna E si ricordò che doveva fare una visita a una bella e molto lavoratrice ketrine Chiamata Ketrina Ëmbëla

Ha approfittato della strada aperta per rubare E si avvicinò alla capanna di lei Presso una casa abbandonata alla fine della città Sotto il suo tetto di pietra Cioè sotto di essa in un posto molto sicuro Aveva costruito la sua capanna La Ketrina Ëmbëla

La sua capanna aveva una forma esagonale Coperto di muschio e foglie dall’alto Cementato con fango di argilla E mescolato con foglie In modo che fosse molto caldo Al centro aveva il tavolo del pane, la cucina e un piccolo corridoio che portava al suo bagno

Naturalmente c’era anche una stanza molto bella da letto Con un letto di legno di pino molto ben fatto E pieno di molte coperte secche Che aveva sistemato bene Sopra di esso aveva gettato un lenzuolo di colore marrone Che si abbina a una combinazione estetica molto maestosa della sua casa Facendo una composizione letto-cabina E in sintonia con tutto l’arredamento della casa C’era anche il suo arredamento moderno All’apparenza sembrava che avesse lavorato con un architetto oltre il loro bosco ……….. Perché era molto bello ………………………….

Buongiorno chiamò il ketrì Tanush, dalla neve che cadeva Alzando la testa in alto e guardando verso la finestra della capanna di Ketrina Ëmbëla

E agitando alcune volte la coda come se stesse spazzando via la neve dalla strada aperta da lui stesso …

Eh, c’è qualcuno dentro di te di nuovo questo Signora Sei ok disse lui rivolgendosi alla capanna di Ketrina Sembra molto preoccupato per lei Perché la neve e il freddo gli davano l’opportunità di ingannarlo e questa volta a lui… Non c’era risposta da dentro Solo silenzio, e capelli di neve, che cadevano di nuovo dal cielo sulla terra La nebbia era caduta molto in basso E anche se il cielo della foresta si era ridotto a dimensioni quasi dimezzate Tanushi sapeva che lei era dentro e non voleva rispondere E per questo si arrampicò rapidamente sul muro vecchio E avvicinandosi ai gradini di pietra del tetto della casa abbandonata Si trovò di fronte alla porta chiusa di Ketrina Ëmbëla Eccila lo aveva visto e sentito molto bene Ma non voleva rispondere Sapendo che tipo di avventuriero è, lo spacciatore Tanush Voleva lasciarlo fuori… Lui insieme a tutti i suoi mali raccolti nel suo corpo Che erano così tanti E non bastavano giorni e notti a descrivere accuratamente le sue frodi Ha riso tra sé e sé Ma sembra che mi stia innamorando di questo altro Che in realtà era molto bello e muscoloso Ma anche molto oratore Allo stesso tempo per campagna elettorale Quindi coloro che non conoscono le altre Ketrin Direttamente si innamoreranno di lui Ma anche lo voteranno Lontano disse lei… Se questo dovesse candidarsi a primo ministro della foresta Lontano disse lei di nuovo e fece un segno della croce Questo altro, ci strangolerà se arriva al potere Ci farà impazzire E non lo allontaneremo senza lotta dal potere poi Non è uno scherzo disse lei tra sé e sé Se questo altro ladro e immorale Viene al potere, massacrerà la popolazione indifesa Ho paura disse lei Che possa succedere davvero Perché quelli che lo conoscono, lo voteranno Soprattutto gli altri ketrins di questa foresta Per la maggior parte di loro sono incolti e ex famiglie comuniste O danno voti di sinistra per lui Perché in questo piccolo pezzo di foresta Il comunismo ha dominato per molto tempo Ecco perché la foresta è più povera E i ketrins più pericolosi Sono tutti mascherati che vivono qui Questi sono i ketrins Che sono cresciuti e formati nel sistema socialista Il socialismo ci ha insegnato Tutti contro tuttiQuesta è anche la motto dei quattro ketri rossi……..Pasta.. Si mise a pensare, cosa fare, incontrare o meno Tanushi? Dopo aver scosso la coda una volta disse

“Non aprirà la porta e decise lei Lascialo lì E congelati nella neve oggi Vai via il più presto possibile Perché questo ketër è come una murena Ti afferra e non ti lascia più

Pu-pu – Che dio mi protegga disse questa Dove è uscito questo tipo davanti a me Per evitare che mi convinca e faccia parte dei suoi giochi Uuuu enorme Oh dio, gridò lei

Tanushi taceva al suo richiamo Anche se nella sua mente malvagia stava facendo prove su come entrare nella capanna della ketrina E farla innamorare di lui e così via… Pensò che all’inizio dovrebbe affrontare il cibo Perché appena aveva riempito i suoi depositi Con quello che aveva rubato dalla vecchia foresta Starebbe sistemando molte ketrine Haha rise un po’ lui Ma era vero Aveva assicurato il cibo, almeno per due mesi E dopo questo la primavera sarebbe arrivata e….

Lui guarderebbe altre opportunità di furto o inganno Il Signore conosce questa parte Forse questo ketër inferiore non verrà da me Farà solo una chiamata e se ne andrà a fare i suoi affari Pensò Ketrina E avvolse la coda intorno al corpo Quanto fa freddo oggi -Non sai a quanti gradi sotto zero sarà oggi-Pupu Poi si ricordò Caduto nella realtà Ee disse Ho sempre tenuto Tanushi a distanza Perché ho paura dentro di me, di innamorarmi Davvero è molto bello Anche dall’aspetto, anche dalla pelliccia che trasforma in neve Ma anche i baffi e i denti li ha molto forti e belli

Partendo da questo lato qualsiasi ketrushe si innamorerebbe di più Perché il cuore non chiede Se fai contatto con il suo cuore o sii condotto io quale uomo, disse lei Alla fine l’incontro finisce con l’amore Non so disse lei Ma tutto e ogni cosa accade in questo mondo dell’inganno

Anche se nessun altro ho amato nessun altro ketër Anche se sono stata lontana Ma in realtà Ho aspettato molto tempo di incontrare il ketër dei miei sogni

Che Dio voglia che Tanushi non sia il ketër dei miei sogni Perché mi sembra che abbia trovato il mio limite Hhahah rideva a crepapelle lei Così forte che si sentiva per strada Héhéh- Sorrideva sotto i baffi Tanushi È lì la bella stella E mi fa soffrire e congelare nella neve Maledetta piccola, disse tra sé e sé anche lui E come molti altri Sarà nel mio letto molto presto

Ricordati il ketër sciocco Oggi ti ho fatto il gioco Ti ho lasciato al freddo, e in attesa Ma ti lascerò molto presto allo stesso modo Farò a te molto peggio, Ricorda Tanushi non ha mai perso, e ha sempre ottenuto la sua vendetta -Hehëhë sorrideva lui Tanushi sarà uno sciacallo inferiore E strisciato nel corpo dalle seringhe della droga Nel profondo di questo posto Segnate, o signore, tutte queste cose che ho detto Tanushi Sarà il vostro primo ministro Ma non solo io Ma tutta la mia dinastia Tutti gli altri Tanushi che verranno dopo di me Saranno i vostri leader Del bosco inferiore, disse lui con voce alta Bene che ha fatto nevicare e noi che vi abbiamo sempre sfruttato

Farò duecento cuccioli con questa ketrine bella e sciocca Questa sarà la madre dei miei figli E ho deciso dieci secondi fa Che non parla E che non parlerà Per queste ragioni sono caduto nell’amore Di nuovo, bella donna Che dici no-nooo Non ti amo E non sei nella mia casa Ma che nel mezzo di questo atto Sei diventata il mio amore ….

Così sono state preparate tutte le donne, disse con voce tremante dal freddo e dalla rabbia del rifiuto alla sua chiamata della bella ketrina Perché non era mai successo che nessuna donna rispondesse al suo amore

Questa forse è la prima volta – No oo – disse lui E questa sarà la mia vittima Ricordatelo, lui scosse la lunga coda e il colore grigio Scosse la neve e si unì rapidamente a quel ketër Salì sul tetto della vecchia casa O meglio, sul suo tetto di pietra Che per la maggior parte era caduto a terra Ma alcune rimasero disposte come un tempo Quando il maestro li aveva messi Dio sa quando

Si avvolse alcune volte intorno alla casa rapidamente, anche annusando col naso Per sentire se c’era un odore maschile Se fosse entrato nella vita della sua ketrina Perché c’era la possibilità che avesse un amore Eh sì, sarebbe uscito malvagio, nonostante la velocità e la precisione con cui aveva agito finora

Non bussa alla porta una volta disse lui a se stesso Vedrò chi è dentro Raccoglierò informazioni accurate E dopo essermi assicurato che non c’è nessun altro Cioè maschio nella sua vita Buzzerà tocc-toc-toc Lei mi aprirà la porta e io entrerò nel ruolo Cioè nel ruolo del fidanzato Hahahaha farò un tipico dramma che Fai finta di amarlo molto -Giuro che lo amo, ecc. Farò come sempre il ruolo in cui le donne mi credono E io con questa coda e questo corpo gigante Sarò nella storia come un amante appassionato Tornerò al mio ruolo Il mio nome sarà di nuovo Nelle generazioni a venire Poi sarò io il primo Perché davvero non so di chi sono figlio e chi sono stati i miei genitori Ma farò in modo che la mia razza sia sempre in questa foresta presente Come sono stato orfano? Si ricordò di nuovo? Oh sì lo so ….!

E forse perché, non ho bisogno dei miei genitori Io non appartengo a nessuno e non sarò di nessuno Così è stato e sarà meglio Non avrò pietà e rimorso per nessuno nel futuro

Si avvolse alcune volte intorno alla cabina della sua Ketrina Dolce E si assicurò che nessuno fosse dentro E stava per andarsene Dio avrebbe potuto aiutarlo Nonostante non ci sia ragione per cui lui dovrebbe aiutare Poiché era un ketër senza morale E doveva tornare sulla retta via E in secondo luogo potrebbe morire Perché faceva davvero molto freddo Dio potrebbe decidere di sollevarlo.

Ma traduci questa parte del dramma in italiano? Ma lui non la provocò perché voleva davvero alzarla se lei rimaneva fuori… Tanushi pregò nuovamente Dio per aiuto, mentre lui si muoveva velocemente intorno al corridoio esterno della porta di Caterina. La sua pazienza finì alla fine, ma Dio lo aiutò perché nel momento in cui stava andando via, la porta si aprì improvvisamente e lei uscì. “Sì, chi siete?” disse lei. “Non vi ho sentito perché stavo dormendo, signore.” Si rivolse a lui con un atteggiamento ufficiale. Lei si presentò con un atteggiamento da stella, come dicono, un atteggiamento da top model… Indossava una grande pelliccia e si vedeva solo la testa. Era alta. La natura aveva lavorato molto accuratamente sul suo corpo. Caterina era molto bella, elegante, occhi verdi. Capelli scuri e denti belli. Più classe dentro. Era così bella che Tanushi rimase a bocca aperta e lasciò fuori tutti i denti anteriori. “Signore,” rispose lui. Poi si confuse e disse: “Wow, siete davvero molto belle”, disse stupito, e gli occhi gli rimasero aperti. Dove siete cresciuta? Non vi ho mai visto prima. Dove siete stata educata e nutrita? Chi sono i vostri genitori?” parlò Tanushi. E si inginocchiò un po’ per onorarla. Come se si stesse togliendo il cappello, come alle riunioni importanti. A concerti, opere o riunioni di ambasciatori. Alla fine rompe il silenzio e la sorpresa di Tanushi e dice: “Vieni dentro”, dice, “fa troppo freddo lì fuori”. “Oh sì, fa davvero freddo. Ma la tua bellezza e il tuo corpo bellissimo mi hanno fatto dimenticare completamente il freddo”, aggiunse lui. “Davvero, Caterina?” disse Tanushi. Lei abbassò gli occhi per la vergogna e indicò con la mano di entrare. Caterina non credeva ai suoi occhi che avesse trovato una ragazza così bella e così elegante, e si vedeva chiaramente che era anche molto istruita. “Siediti, signore”, disse lui, dopo essere salito sul divano e guardando meravigliato l’eleganza della signora di casa. “Sei sempre stata così bella, signora?” Dolce non parlò. Abbassò gli occhi, presa dall’imbarazzo, mentre i suoi interlocutori rimasero in silenzio.

“Non sono bella, signore,” disse lei. “Sono solo una creatura, e basta.”

Parlò in modo brusco e si affrettò verso la cucina per preparare il tè per il suo nuovo amico. Dopo aver visto qualcosa nel suo frigorifero, lo chiuse e si diresse verso di lui. Dopo una breve pausa, assunse una posizione seria e disse, “Cosa desidera bere, signore?”

Inclinò leggermente la testa verso sinistra. Katrina rimase lì in silenzio, aspettando la risposta di Tanush. Dopo una breve pausa, causata dall’incertezza di Tanush, lei parlò nuovamente.

“Katrushi, il mio bel Tanush, cosa desideri bere?”

Tanush rispose, dicendo, “Che colpa ho io? Preparaci un caffè, bella mia. Sono giorni che non bevo. Non ho neppure preso un bicchiere di rakia da un mese.”

“No, no, oh, ma solo per piacere,” disse lei sorridendo. “Quindi, solo in occasioni festive e gioiose?”

“Come faccio a saperlo?” disse Tanush alla fine. “Quindi, beviamola.”

Lui stava facendo giochi perché stava cercando di sembrare molto raffinato, diplomatico e istruito.

“Che scuola hai finito?” gli chiese Katrina mentre preparava il caffè per entrambi.

Lui rimase in silenzio per un attimo, poi rispose, “Non ho molta scuola, come diresti tu… Ho finito la scuola media d’arte e musica. Ho ottenuto buoni voti, ma non ho proseguito oltre.”

Alzò la testa dopo aver detto queste parole, che sembravano un po’ di vanto…

“Quindi non lo volevi? O non hai superato l’esame di ammissione all’università?” chiese Katrina.

“Chiamo entrambe le cose,” disse lui, tutto orgoglioso e presuntuoso.

“Bene, allora,” disse Katrina. Non parlò più. Appena preparò il caffè, lo portò su un piatto di legno insieme alle due tazze piene. Portò anche due bicchieri d’acqua, naturalmente, e dello zucchero confezionato in piccole buste di carta grigia, divise in due.

“Vieni, modernizziamo,” disse sorridendo Tanush, mentre lei lo guardava negli occhi, stupita.

“Questo è silenzio,” disse lui a se stesso. Poi parlò.

“Dove lavorano i tuoi genitori, signorina?”

Lei non esitò e rispose direttamente, “Ho due genitori intellettuali. Mio padre lavora in banca e mia madre è insegnante di musica.”

“Eh brava, complimenti,” interruppe lui. “Brava famiglia. E bella,” mentre lei si sedeva di fronte a lui sulla sedia di legno.

Lasciò le tazze sul tavolo bello a forma di trapezio e disse, “Benvenuto signore… Tanush. Mi chiamo,” disse lui.

“Mi chiamo Tanush,” disse lui. “Sì, signor Tanush,” sorride lei. “Prima di tutto, fa molto freddo oggi. Secondo, dimmi, come ti è venuto in mente di fermarti a casa mia? Terzo, qual è il tuo obiettivo?” chiese Katrina in fila. “Dolce. Prendi un po’ di caffè, disse lui, e lo accompagnò con dell’acqua. Dopo aver bevuto entrambe le sostanze, disse: “Ti ho visto in sogno, mia cara, e sorrise haha. Edyta stava passando di qui e ho pensato: cosa ho a che fare con te? Sono nel mio quartiere o no? La cosa più grande è che sei una stella bellissima”. Poi continuò a parlare: “Fino ad oggi non ho mai visto una bellezza così grande in questo brutto bosco”, disse lui in tono dispregiativo. “Non sono così bella, signore. Mi fate arrossire”, aggiunse lei e arrossì. “No, no, sei davvero molto bella”, disse lui. “E da quello che vedo, sarai la madre dei miei figli”. “Come hai detto?” chiese lei. “Mi stai facendo una proposta di matrimonio diretta senza nemmeno conoscermi, chi sono e come sono”, disse lei.

“Sono sorpreso, signora”, disse lui. “La tua bellezza mi affascina. E aprì gli occhi guardandola. “Io sono un pittore”, disse lui come professione. “E tu sembri un quadro, mia ragazza”, aggiunse. “Davvero?”, disse lei. “Parla sinceramente”. Aprì gli occhi meravigliata, Ketrina, che si stupì dei complimenti di Tanushi il dispregiatore delle bellezze. “Guarda”, disse lei. “Non prenderla alla leggera con me. Bevi il caffè e vai a casa tua, Edi, che conosci tutto il bosco”. “Sei un cattivo senza pietà e un ladro. Come posso amarti, signore? Io ho un’istruzione superiore e sono bella, sì. Sono anche impiegata, quindi non mi manca nulla. Cosa pensi tu, signore? Che ti amerò solo perché sei bello?”

“Non sono solo bello”, disse lui. “Sono anche il più forte di questo bosco. Metterò ordine e giustizia in questo bosco non appena prenderò il potere. Come prenderai il potere tu?”, ridacchiò Ketrina. “Con i voti, mia signora. No, non con la guerra. Comprerò il partito dei rossi e ne diventerò il capo, molto presto. Il popolo ama i rossi, nonostante rubino, uccidano e causino l’emigrazione della popolazione. Il popolo del nostro bosco li ama. Sono molto comodi con il partito dei rossi. Fingiamo di lavorare, ma rubiamo solo e ci arricchiamo personalmente. Capisci? E anche con gli stranieri abbiamo trovato un accordo. Diamo soldi, dollari ed euro. E loro, come creatori della corruzione che sono, non parlano. Mentre noi governiamo. Ecco così, mia cara signora”, disse Ketrina stupita. Lei era del partito di destra, l’opposizione, e non le piaceva che i rossi stessero governando il nostro bosco trascurato in questo modo.

Edi spezzò il silenzio. Edi, bevi un po’ di caffè con più rabbia. Questo partito rosso non ci lascerà più il potere. Hai ragione. Ma mi sorprende come farai ad acquistare il loro partito. Sono molto più ladri di te. Hahaha, rise Tanushi. Io, come orfano che sono, mentirò. Dirò di essere un ex comunista. La mia famiglia è rossa, dirò. E mentirò anche. Cioè darò un altro nome alla mia famiglia. La seconda cosa che farò sarà fare un accordo con loro.” Beh, una traduzione letterale di questa parte di dramma potrebbe essere la seguente:

Prenderò i soldi, disse lui, guardando Ketrina con stupore. “Facile”, disse lui. “Romperò due banche. Una qui, e una nella foresta. E con quei soldi comprerò la felicità. Cioè il partito rosso di questa foresta. “Aspetta”, disse lei. “Aspetta, Tanush, l’intelligente. Sarà così facile per te vendere loro il partito?” disse lei. “Questi grandi boss te lo venderanno facilmente. Ti venderanno a un prezzo molto alto, amico mio. E predico che una volta sposati, prenderò il potere con i soldi. E con la rottura delle banche, il saccheggio delle imprese, saliremo al potere con quei soldi. Insieme, uomo e donna. Cioè, chiamerò il mio lavoro finito”, disse Ketrina mentre si alzava leggermente dalla sedia su cui era seduta, di fronte a Tanush.

“Tanush, sei bello”, disse lei. “Sei come un piccolo mafioso”, ripeté lei. “Devi innamorarti di me. E se mi innamoro di te, significa che voglio un ladro e un disonesto. O no?” “Sì, è vero”, disse lui direttamente, senza lasciarla parlare di più. “Ma dopo queste azioni, una volta sposati, cambierò. Renderò felice la gente come abbiamo discusso. E alla fine, saremo felici. Io, tu e i nostri figli saremo al centro del mondo. Non ho mai perso”, disse lui. “Quindi, come hai visto anche tu, ho insistito e sono venuto da te, nonostante tu non mi abbia invitato. Nonostante tu mi abbia insultato in ogni momento, ti amo, dolce Ketrina”, guardò dritto negli occhi. “Quindi, amore al primo sguardo”, ridacchiò lei. “Sì”, disse lui. “Non crederci. È andata così. Anch’io, il criminale, ho il diritto di amare. O no, Ketrina? Anch’io cercherò la felicità della famiglia e della nostra casa comune. O no?” “Guarda”, disse lei. “Fai una buona campagna elettorale. Sei pronto a convincermi. E ti dico che come ladro che sei, e come criminale, sei perfetto per guidare il partito rosso di questa foresta povera e piccola. Sei proprio nel posto giusto”, aggiunse Ketrina. “Ma io non ti amo. E tu devi farmi amare. D’accordo, caro Ketrush”, aggiunse. “Farò, farò”, disse lui con sicurezza massima. “Ricordatelo, bellissima di Hollywood”, aggiunse lui dopo un po’. “Sarai mia. E avremo uno, due, trenta figli”, ridacchiò lei. “No, ne avremo uno. Cosa sono io, una fabbrica”, ridacchiò lei. “No, non sei una fabbrica”, disse lui. E le accarezzò dolcemente la testa e i primi capelli che brillavano per gli ormoni dell’amore appena nato per Ketrina. “No”, disse lei. “Non mi toccare. Sono una vergine. E non mi sono mai innamorata”, fece due passi indietro. Lei se ne andò. Ma Tanushi si avvicinò ancora di più. E la baciò. Tanushi prese l’iniziativa e baciò Ketrina appassionatamente. Lei rimase sorpresa da questo inizio così intenso. I due si erano innamorati a prima vista. “Bene”, disse Ketrina. “Sediamoci e parliamo.” “D’accordo”, rispose Tanushi, asciugando le labbra che sprizzavano fiamme d’amore ed eccitazione ormonale. Questa era la scena di un amore appena sbocciato, soprattutto con Ketrina. Non c’era altro significato.

“Ti amo”, disse Tanushi, alzando la voce. “Sediamoci”, disse Ketrina, mettendogli un dito sulle labbra. “Siediti, altrimenti potrebbero arrivare i miei genitori.” “E poi non avrei dove andare se venissimo insieme e ci sposassimo direttamente.” “Uh, mi sembra una grande idea, amore mio”, disse Tanushi alzandosi in piedi.

“Sposiamoci direttamente, senza dirlo a nessuno. Basta che tu mi ami e io ti amo. E veniamo a vivere nella mia casa da ora in poi”, concluse.

“No”, disse Ketrina. “È davvero inaspettato. Ma dovrò ottenere il permesso dei miei genitori. E poi agiremo secondo le leggi e le usanze della nostra foresta. D’accordo, d’accordo”, disse lui con impazienza. “Ma temo che il mio cattivo nome e la mia cattiva reputazione influenzeranno negativamente i tuoi genitori. Non ci permetteranno mai di sposarci.”

“Come hai detto anche tu, caro, sono un ladro, un vagabondo. E molte altre cose cattive.” Fece un suono di sdegno. “Non ci daranno mai la loro preziosa figlia, intelligente e istruita, a un ladro come me. Pupupu”, sospirò lui. “Non si arrenderanno mai.”

“Va bene”, disse lei. “Non preoccuparti. Ogni cosa ha una fine. E noi proveremo a convincere i miei genitori per raggiungere un finale felice.” “Hahha”, rise Tanushi. “Un finale felice. Non credo che ciò sia possibile. Stamattina quando mi sono alzato, non avevo nulla da mangiare. Non avevo niente. E ho deciso di non arrendermi. Torno sul palcoscenico per guadagnare da mangiare una volta. Riempire i miei depositi. Non importa come, sono costretto a rubare. Non ho altra scelta. Sono affamato. Capisci? Per sopravvivere, ho dovuto rubare tutto il cibo vecchio del villaggio.” “Uuu”, Ketrina aprì gli occhi. “Hai rubato… al più grande mafioso della foresta.” Quella che ci colpisce ogni giorno e ci imprigiona,

È un animale senza anima,

Dicono che sia una vipera,

Ma è sopra ogni altra creatura.

Penso che sia caduta dal cielo,

Nessuno è riuscito a sconfiggerla e imprigionarla.

Ketri Tanush si avvicinò con gli occhi spalancati,

Non disse una parola,

Mentre abbassava gli occhi verso il pavimento.

Ritirò la mano dal corpo di Ketrina e disse:

“Non ci arrenderemo a nessuno

E non abbiamo paura di nessuno.

Sicuramente combatteremo ancora

Quando quella ragazza, quella vipera che dici tu, vorrà”.

Ketrina rimase sorpresa,

Fece due passi avanti

E si avvicinò allo specchio della sala d’attesa.

“Guarda, sei pazzo”, disse.

E si girò verso di lui.

“Ti amerò per due minuti

E ti farò felice”,

E si sdraiò sul pavimento.

Haha, ridacchiò lui.

“Perché non dici che potrebbe accadere anche a lei?

Perché è dieci volte più grande di te,

È più forte.

E come potrei saperlo io… che le abbia messo tanta paura,

La mia anima l’ha consolata”.

“È normale che con la vita non si scherzi,

Signore”, disse lei.

“Siamo temporanei in questo mondo,

Siamo solo un capriccio della natura,

Una forma delicata di carne e ossa.

Capisci che è una vita intera

Che per un momento svanisce

E sembra che non sia mai stata in questo mondo”.

“Che discorso ha fatto questo”,

E la baciò di nuovo sulle labbra.

“Basta”, disse lei.

E si allontanò dal bacio.

“Haha”, ridacchiò lui.

“Oggi andremo a parlare con i miei genitori.

E faremo l’amore.

Perché a fatica ci siamo trattenuti senza farlo”.

“D’accordo, d’accordo”, disse lei.

“Penso che tu sia innamorato di me.

E io lo sono di te.

Indipendentemente da chi tu sia,

Sei bello e troppo forte per una vipera”.

“Ecco perché mi stai notando”,

disse Tanushi.

“In questa foresta, sono l’unico con gli occhi azzurri”.

“Haha”, ridacchiò lui.

“Dobbiamo essere delle copie l’uno dell’altro.

Perché non so chi siano i miei genitori.

Ma la vita continua, con o senza genitori”.

“No”, disse lei.

“I miei genitori sono tutto per me.

Mi hanno educato, mi hanno cresciuto e adesso

Voglio restituire loro l’amore con amore”.

“D’accordo, d’accordo”, disse lui con un sospiro.

“Cercherò un modo per convincerli.

Ma poi… noi…” Faremo una celebrazione nel municipio e il resto lasciamelo a me, disse Tanushi. Guarda cosa è successo oggi in questo giorno freddo e nevoso, disse lei. È stato come per magia. Gli eventi si sono svolti rapidamente come nei film, aggiunse lei. Non accetterei mai di essere tua moglie, disse lei. Penso che ci sia la mano di Dio in questo incontro perché le cose sono accadute molto rapidamente come nei film, disse lei. Sono io che faccio cose grandi, d’accordo, disse lui. Sì, tu, disse lei. Non siamo ancora marito e moglie, disse lei. Saremo dopo due ore, una volta celebrati nel municipio. Non vado senza il permesso dei genitori, disse lei, testarda nel suo rifiuto. Io sto saltando in alto e cadendo a terra, nel pavimento Tanushi. Lo so che il nostro matrimonio sta per accadere. Farò un matrimonio magnifico, disse lui. D’accordo, stella della mia vita, cominciò a saltare Tanushi. Edi, tu sei un tipo difficile, disse lei. Mi riempi la mente di ogni cosa o muoio. Ora bene, disse lei, ridendo. O muoio, ripeté ancora lei. Dopo l’ironia, lo accarezzò dolcemente sul viso con amore e lo colpì leggermente sulla guancia. Anche il tuo schiaffo è più dolce di qualsiasi altra cosa al mondo, disse lui, e rise. Con la sua battuta, era come se fosse in un altro mondo, quello dei sogni. Poi si svegliò e disse: “Edi, cosa ha proposto?” disse lui. Parla, disse lei. “Andiamo a casa mia. Guarda anche tu la tua futura casa e dai suggerimenti su come vivremo, perché da ora in poi farò solo ciò che tu dici”, disse lui e rise leggermente sotto lo sguardo di lei. Davvero? Aprì gli occhi, disse lei. Popoo finì: “Da ora in poi vivrò solo per te. Ma naturalmente”, aggiunse lui con voce dolce, “non aspettarti che le mie abitudini scompaiano subito. Piano piano, con il tuo aiuto e l’aiuto dello psicologo della foresta, riuscirò a essere un buon marito e uno stato serio. Lo giuro dopo che mi sposo con te, presenterò la candidatura per primo ministro della foresta. Questo è quello che ho deciso e non accetto discussioni”. D’accordo, disse Caterina. Questa parte non la toglieremo. Rimani tranquilla, stupido, e rise ancora di più. “Diventerai primo ministro tu, tu ladro e il peggiore della foresta”, disse lui. Eee, disse lui, hai scelto proprio quello, il ladro bello del mondo. “Stella del mondo”, aggiunse Tanushi dopo un po’, “mi hai conquistato”. Eee, rispose lei. Devi essere anche un mago, disse lei, scuotendo la testa di lato, perché non c’è modo che io possa innamorarmi di un simile stupido. Epra, disse lui. Ecco la pioggia. Ora sei mia, disse lui e la baciò di nuovo. Lei non reagì, ma aggiunse: “Sei un mago, Tanushi. Giuriamo che sei un mago.” Hahaha, rise lui. Siccome sono un mago, allora ti offro di venire nella mia casa. Non preoccuparti, anche dal freddo. Ti prenderò per mano e non lascerò che cammini nella neve. Ti avvolgerò bene con il mio cappotto grigio. E faremo dei salti lungo il percorso. Va bene, bella, lui si rivolge a lei. Lei credeva che una cosa del genere stesse accadendo. Era semplicemente sbalordita. E se i tuoi genitori arrivano e ci trovano qui, cosa diremo? Non arriveranno così presto, stella, disse lui. Rimarremo insieme per un paio d’ore nella mia casa. E io ti accompagnerò. Perché fa molto freddo e c’è neve dappertutto. Quindi non ti lascerò da sola, tranquilla. Tanushi le rivolse queste parole. Ti prenderò sulla mia schiena e ti porterò così. I tuoi piedi non dovranno camminare nella neve e nel freddo. Questo è il mio onore, disse lui, prendendo la mano di lei con la sua. In un gesto affettuoso. Un colpo di tosse, insomma. Hahaha, rise lei. Gli altri cani ci guarderanno con invidia, tesoro. Oggi l’intera foresta ci guarderà. E lui disse: Sposiamoci subito oggi. Non c’è problema per te, giusto? Domani sarà sui giornali. Usciremo insieme a baciarci davanti alle telecamere. In effetti, qualsiasi cosa faccia io, i giornalisti della foresta mi seguono. Quindi, mia stella, domani a cena, sarai in tutti i programmi televisivi della foresta. Come la moglie di Tanushi, cioè il cane più famoso del paese. Cosa dici? Concludiamo questa faccenda in fretta, non dobbiamo ritardare troppo. Altrimenti, i tuoi genitori ci prenderanno qui. E peggio ancora, nemmeno io riuscirò a dirti di venire. Hahaha, ridevano entrambi. La coppia di cani si abbracciò di nuovo e rimase in quella posizione per circa cinque minuti. Sembrava che un grande amore stesse nascendo e un’avventura terribile per il cane. La dolce Eci non poteva resistere all’amore di Tanushi. Giuramenti e promesse che non avrebbe mai dimenticato un tipo come lui. Se ne andò insieme al tempo in cui avevano parlato. Ora è un nuovo giorno e una nuova mattina. Il tempo passa insieme alle parole. Nessuno si interessa al passato. Ah, ieri se n’è andato e non ritorna mai più. È andato via con le parole e con quel giorno. E con tutte le circostanze e gli animali che hanno vissuto in quel periodo. E ora, come faremo, disse lui, tagliando l’argomento. Non so cosa promettere, disse lei. Presa dalla colpa, come si suol dire. Ma il piacere che ne ho tratto, non l’ho mai dimenticato.” Vieni, mettiti comoda”, disse lui, diventando una donna e un uomo coraggioso. “Ora sei davvero forte e determinata, proprio come me.”

Caterina aprì gli occhi, abbassò leggermente la testa e poi mise le mani sul suo viso. Disse: “Va bene, d’accordo, d’accordo. Non farmi pressioni, non riesco a resistere. Faremo sesso qui, ma i nostri genitori ci prenderanno.”

“Quindi, va bene”, disse lui. “Andiamo a casa tua e faremo sesso lì. Ma ricorda che ti sto seducendo anche nel gioco. La mia vita è così. Se gli altri gatti ci vedono insieme, faremo sesso oggi. La mia vita ti appartiene oggi.”

Caterina capì e disse: “Va bene, Tanushi. D’accordo.” Lui tagliò un ramo di pino che cadde sul tetto della loro casa e lo mise a forma di anello. “Ecco, abbiamo finito. Baciami ora. Non abbiamo bisogno di un prete o di testimoni. Le domande e le risposte, le diremo e risponderemo da soli.”

Caterina rise e disse: “Sei pazzo, sei davvero pazzo.” Poi continuò: “Dio mio, sei pazzo. Ma ho imparato oggi che sei così pazzo. Perché non solo mi convinci con le parole, ma hai anche una magia nelle parole che dici.”

“Penso che tu sia cara”, disse lui. “Sei un gatto sovrannaturale. Ho paura che altre femmine della foresta ti prendano. Sei davvero bella, sembri un top model da lontano. Non sembra nemmeno che tu sia così brutta e criminale.”

Tanushi rise e disse: “Non lo sono più. Ero così una volta, ma ora sto per sposarmi e creare una famiglia. Mi prenderò cura di te. Mi comporterò bene. Ma dovrò combattere con il lupo che miagola. Dovrai allontanarti dalla foresta perché è l’ostacolo più grande per il mio onore e il mio potere. Cercherò di corromperla con denaro, euro e dollari. O con qualsiasi cosa voglia, oggetti materiali. Dobbiamo scappare da dove viene Emos, sembra che il numero dei suoi omicidi stia aumentando. Ci sono molti gatti uccisi da lei, gettati per strada. La sua furia omicida ha superato i nostri confini.”

“Se divento primo ministro, chiederò aiuto alla comunità internazionale. Perché sta riducendo la popolazione. Ci sono molti altri danni. Nessuno può affrontarlo tranne me. Uscirò a duellare. Come lei preferisce. I suoi giorni stanno per finire. Ricordatelo, bellissima donna”, disse lui.

“Ma prima”, continuò, “mi sposerò con te. Voglio lasciare una discendenza e, mentre risolvo queste due cose, sfiderò quella criminale.” Mi chiamo Caterina. No, non ho davvero rubato e preso soldi, ecc. La ricchezza viene e va, la vita non si ripete mai, ha detto lui. Io non ho ucciso nessuno in questa foresta. Sono un ladro, ma non un assassino seriale. Come questa volpe astuta che si comporta come un gatto. Si nasconde come una volpe. Ahaha, questo ha riso lui. Lei ha una tattica molto bella. Ma come dice il popolo, ancora non ha trovato il nemico che si adatta alla sua forza. Lei è abituata a uccidere questi vagabondi senza famiglia e senza potere. Ora si scontrerà con me e sarà il suo turno di morire. Perché, donna, anche l’eredità romana un tempo era invincibile e dominante. Come potrai resistere? Ma è arrivato il giorno e anche lei è morta. È caduta come un pezzo di ferro sul marciapiede. Tutto quel potere, gloria, titoli di civiltà basati su omicidi e rapine si sono dissolti in due mesi. La vita è così. Nessuno starà per sempre sul trono. Solo il Signore, solo Lui governa ogni cosa. E per i morti, noi andremo via come cavolfiori, uno dopo l’altro. Siamo effimeri. Come ti spiego? Questa neve che è caduta ha coperto la terra. Ha anche congelato ed è molto fredda, dice Caterina. Ma lei dice che per il momento è la più forte. Come puoi uscire vittoriosa se la terra è sua? Sì, dice Caterina. Bella. Dopo alcuni giorni soffia il vento del sud e il sole scioglie questa forte neve. E lei se ne va come se non fosse mai stata sulla terra. Si scioglie e diventa acqua per noi e per gli insetti della foresta. Quindi, come ho detto, anche la volpe avrà una fine simile. Ti assicuro che vincerò io e il mio popolo di volpi. Caterina ha aperto gli occhi e ha ascoltato con curiosità le parole piene di scienza e fantasia di Tanushi, che è anche un filosofo e un uomo di scienza, tra le altre cose. Ahaha, ha riso lei. Mi stupisco, cara volpe bella, ha detto lei. Dove hai imparato tutte queste parole e conclusioni corrette? Sono stato a scuola media, ha detto Tanushi. Ma sono cresciuto per strada. Ho attraversato centinaia di vicoli. Centinaia di giorni e notti senza cibo, ecc. Sono cresciuto solo e disprezzato. Ma ora è arrivato il momento di vendicarmi di tutti quelli che mi hanno fatto del male. Quindi, come ho detto, il mondo gira. La vendetta raggiungerà tutti i miei nemici. Normalmente, non li perdonerò neanche io. Li punirò severamente e non perdonerò. Ma come raggiungerà tutto questo? Lo raggiungerà grazie allo scontro con la volpe. Comprerò la parte rossa “Verranno messi tutti in fila, anche se non sono comunisti. Ma giocherò questo gioco fino a quando prenderò il potere. Poi li escluderò tutti e li punirò uno dopo l’altro, perché così il nostro popolo di pecore si eccita. Questo popolo vuole propaganda e chiacchiere vuote. Non chiede nulla di noi comunisti, perché ciò significherebbe che ci amano. E non si ribelleranno mai contro di noi. O no?

La donna premuta (schiacciata) quindi la bella donna, vuole ciò che la schiaccia, come nei film…

Ma prima ci sposeremo, farò figli con te, nel mio letto si sentirà la voce dei nostri bambini. Poi inizierà la rivoluzione rossa e blu. Cercheremo di ottenere il maggior numero possibile di sostenitori, il maggior numero possibile di voti. Più forza avrò io. E quando arriverò al potere, farò cose buone. Aprirò posti di lavoro, fornirò assistenza medica gratuita, ecc. Tutti saranno felici con me, l’ex bravo ladro che si è sposato ed è diventato molto educato, amato da tutti i patrioti. Vedranno il cambiamento che farò. Oltre a ottenere i voti, per vincere la lotta. Non ci vorrà molto, il mio amato. Andiamo, andiamo subito a casa mia. Rimarremo senza paura. Vestiti in fretta, amore mio, e usciamo. Indossa anche gli stivali. Sì, lo ha detto lei con un sospiro prolungato. Non convinci tutti, solo te stesso. Yyy, ha detto lei, il tempo è scaduto. Aspetta che mi vesta e usciamo.”

Tanushi aspettò cinque minuti e davanti a lui arrivò la futura sposa. Era davvero la più bella pecora del mondo, nel mio bosco, direi. Saltò sulle spalle di Tanushi, che cadde dal tetto, e si mise in marcia velocemente lungo la strada coperta di neve.

Le altre pecore non erano visibili per strada. Naturalmente faceva molto freddo e stavano tutte dentro, perché avevano accumulato cibo e acqua per molto tempo. Solo Tanushi non aveva nulla in magazzino, finché uscì e rubò il cibo della pecora che miagolava. In realtà, non sapeva che l’aveva rubato a lei. Ma lo vide per primo dagli occhi degli altri. È un’azione da forte. Lui non chiese perché, perché aveva fame. E la fame non chiede. La fame ti costringe a fare cose che non avresti fatto in condizioni normali. Uuu, fa freddo. Finalmente parlò la pecora. Si congelatà disse lui mentre camminava velocemente lungo la strada aperta solo per lui.

Corriamo veloci, non perdiamo tempo, disse Tanushi. Si congelerà presto. Guarda la neve che calpestiamo. Si sta accumulando. Perciò corriamo. Prese forza.

Sollevò di nuovo l’agnello sulle spalle e iniziò a correre. Edyta tremava dal freddo e dalla paura del lupo. Ogni tanto si fermavano per prendere fiato e mangiare delle pecore, lasciando i resti sulla strada.

“Oh Dio, oggi non me la caverò”, disse Tanushi. “Mi smembrerà. Non posso difendermi in queste condizioni. Siamo entrambi nei guai. Ah ah ah, un finale infelice, tragico. I giornali scriveranno dell’agnello ladro. Nessuno potrà mai fare nulla di male. Solo i lupi, miagolio, tagliano la gola.”

Tanushi accelerò il passo per entrare il più velocemente possibile nella sua casa e mettersi al sicuro. Era sempre stato fortunato e questa volta non lo aveva abbandonato.

Dopo alcuni minuti, arrivò alla sua casa. Si arrampicò su una grande quercia e entrò attraverso un passaggio segreto che serviva come ingresso secondario. Aveva due porte e due ingressi diversi per poter scappare in caso di pericolo. Trasportò l’agnello all’ingresso del passaggio segreto e lo lasciò a terra. Dopo un piccolo balzo, aprì la vera porta d’ingresso della sua casa e si presentò davanti ad essa.

“Finalmente, cara sposa”, disse. “Questa è la mia bella casa. O no? Tu la apprezzerai. L’agnello aprì gli occhi. L’ingresso era bello. La casa aveva una forma trapezoidale, dominata dal colore grigio. Aveva lavori in legno e pietra ben rifiniti. Le stanze erano spaziose, sebbene non fossero arredate. La casa era un caos vivente. Il deposito era pieno di cibo, carne e noci e altre cose rubate dalla dispensa del lupo che miagolava.

C’era cibo sufficiente per tre mesi, per due persone e persino per altre persone. Così poté mandare cibo senza fine ai suoi genitori, noci e altre cose rubate da lui.

“Beh, finalmente sei arrivata, cara moglie”, disse. “Questa è la mia casa. E questa è la camera da letto. Ti mostrerò tutti i mobili e gli oggetti. C’erano molti oggetti belli. Ma era normale che fossero rubati. Perché lui non aveva mai abbastanza soldi per comprare tutte queste cose. L’agnello aprì gli occhi. Ovunque guardava c’erano tracce di crimine. Ovunque c’era la mano del suo amato. In tutti i furti compiuti in città fino ad ora, lui aveva partecipato. Pupu disse: “Forse ho commesso un errore a legarmi a lei, ma che posso fare, il cuore non chiede. È così bella e una top model che nessuna altra donna potrebbe resistere a una tale bellezza. Perciò ho fatto bene a seguire il mio cuore e ad assecondare l’istinto del mio amore eterno.

L’amore trionfa sempre, ovunque e per sempre. Anche i miei genitori capiranno che con l’amore e il cuore non si scherza.

Allora, cara amata, questa è la mia casa per il momento. Ma ti assicuro che in futuro avremo molte case e molto denaro. E molte residenze governative. Ti assicuro che sarò un buon marito e fedele, perché ti amo veramente. Mi sono innamorato di te. E così, come erano, si stesero sul suo letto e fecero l’amore per molte ore insieme. Ora tu sei la mia sposa”, disse Tanushi, e la baciò sulle labbra.

“Come annunceremo ai miei genitori?” iniziò a preoccuparsi Ketrina.

“Dolcezza, dopo aver fatto l’amore con Tanushi, andremo a casa tua stasera, tesoro”, disse lui.

“Farò le presentazioni ai tuoi genitori, soprattutto alla mamma Dora. La tua madre e la mia nel futuro”, rispose Ketrina ridendo.

“Ahahah”, rise Ketrina. “Mamma Dora si stupirà di come ci siamo innamorati così rapidamente. Papà protesterà, ma alla fine si convincerà. Dopotutto, sono l’unica figlia di lui, e non mi farà del male. Mi dirà solo: ‘Lo sai, mia figlia, che sarai sempre vicino a me. Se lui non ti tratta bene, vieni qui. La porta è aperta. La tua casa è qui. Ti aspetto'”.

“Oh, quanto sono fortunato”, disse Tanushi. “Che bella famiglia hai, perché io non ho mai conosciuto la mia famiglia e non ho mai sentito il loro amore su di me”.

“Naturalmente, tutto il mio amore familiare cadrà sui tuoi genitori”, disse lui.

“Mi sorprendi”, disse Ketrina. “Hai un nome così brutto, ma hai un cuore così buono. E sei così amato. Dio ti protegga te e i tuoi discendenti”, disse lei.

“Amen”, disse Tanushi. “I discendenti che avremo insieme”.

“Sì”, disse Ketrina. “Abbiamo iniziato oggi, e da ora in poi saremo insieme. Fino alla morte”.

Ketrina era felice e lo baciò sulle labbra.

“D’accordo”, disse lei, e i loro volti si illuminarono di gioia e felicità perché stavano per sposarsi.

Tanushi disse: “Dobbiamo affrettarci a presentarci ai miei genitori per dare loro la lieta notizia e ottenere la loro benedizione. Se non ci danno il loro consenso, non potremo celebrare il nostro matrimonio. Oh no!” esclamò Tanushi, sorpreso. Si sistemò il cappuccio e scosse leggermente la coda.

“Bene, allora, cara,” rispose Ketrina. “Andiamo subito a casa tua e spiegheremo loro che ci siamo sposati. Dopo aver ricevuto la loro benedizione, festeggeremo il nostro matrimonio insieme.”

“Bravo!” esclamò Ketrina. “È così. Sei l’uomo dei miei sogni. Davvero, mi stupisci con queste attitudini così mature e serie che hai assunto oggi. Sei davvero diverso, per Dio. Mi hai reso una donna migliore,” disse Ketrina e lo baciò sulla testa. Lei non si mosse affatto. Accettò il bacio del suo futuro marito.

Ora è innamorata di Tanushi, nonostante sia cattivo, malvagio e bugiardo. Lei crede nel suo cuore e lo ha scelto come marito. Ketrina era molto bella, alta con occhi verdi, elegante e con un’istruzione elevata. Anche Tanushi era molto bello, di colore grigio, alto, molto forte e un leader tra la sua tribù. Era persino un mago. Ahaha, ridono. Oggi il destino ha deciso di fare miracoli. Porterà molto freddo e danni nella nostra casa. Questo è ciò che ha detto Ketrina.

“Le cose di Dio nessuno le sa. Ma sì, è vero,” confermò Tanushi.

“Preparati ora, mia bella signora. Oh, mi sono dimenticato di dirti,” disse Tanushi. “Mi comporto molto bene con le donne, ma sono molto geloso. Sai, mia bella signora, non voglio che nessuno ti veda. Nessun altro, solo io.”

Hahaha, lei rise. Solo tu, quindi. Oggi è stabilito per sempre. Spero che Dio ci porti giorni felici e molti figli. Amen,” disse Tanushi, umile e disonesto.

Ketrina disse: “Preparati, dobbiamo andare alla tua casa. Devi sapere che sono molto emozionata. Non ho altra scelta.”

Si sistemò. “Ora andiamo,” disse lui. “Vestiti bene, anima mia, non sentire freddo. Perché fa ancora più freddo di quando siamo arrivati qui.”

E così Ketrina indossò il cappotto di Tanushi, il suo cappuccio. Si avvolse bene. Indossò anche stivali alti e si preparò.

Il signore disse: “Finalmente sei pronta. Ecco dove sono pronta. E iniziamo il nostro viaggio nella nostra fiaba, una vita felice e piena di gioia del nostro matrimonio.”

“Wow, che discorso,” disse Tanushi. “Bravo!” E la abbracciò. Allora, era quasi pronto. Lui si vestì pesantemente. Indossò stivali da neve, un cappotto di pelliccia e un cappuccio di pelliccia. Dove lasciò solo gli occhi all’aperto, cioè si mascherò completamente. In modo che anche se un rapace apparisse sulla strada, non avrebbe riconosciuto nemmeno loro.

“Sei un talento nell’inganno”, disse Caterina. “Vieni, sposa”, disse lui, “andiamo perché presto farà notte e le strade non sono sicure. In ogni momento, la mia battaglia con il rapace potrebbe iniziare”.

“Oh Signore”, disse Caterina, “proteggi il mio signore e marito”, disse finalmente. “Il mio Dio ti proteggerà, mio caro”, disse lei. “Non preoccuparti, non preoccuparti”, aggiunse. “Vincerai la mia battaglia. Ricorda”, disse lui. “Grazie, o stella del mondo”, disse lui con gioia. “Vieni, andiamo”.

Entrambi partirono insieme nel pomeriggio di febbraio del 2022. La strada era piena di neve e ghiaccio. Entrambi si erano uniti e pesavano sul terreno di quella misera foresta da nessuna parte. “Fai attenzione alla mia vita”, disse lui. “Andrai via immediatamente in caso di attacco. Non rimarrai con me, d’accordo?” “D’accordo”, disse lei. “Andremo, salirò sul faggio”. “Molto bene”, disse lui. “Ma non ti abbandonerò mai”, disse lei. “La mia fedeltà verso di te non finirà mai. Grazie, o stella del mondo”, disse lui mentre le porgeva due fette di pane dalla sua pelliccia. Lei le aveva dimenticate aperte e stavano congelando. “Vieni, corri”, disse lui. Entrambi si accordarono sulla velocità. E così fecero. La strada si aprì per Tanushi perché era di nuovo bloccata dalla caduta della neve. “Vieni, stella”, disse lui, “ma non stancarti, ti prego”, e le allungò la mano per aiutarla, come le aveva detto, per farle camminare più facilmente.

Dopo un po’, arrivarono alla casa di Caterina. Salirono sul tetto del vecchio edificio con tegole di pietra. Ma dopo la vecchia stagione primaverile, era nascosta una casa molto bella, progettata dall’architetto che suo padre aveva portato.

“Sono molto emozionato”, disse lui. “Anch’io”, disse lei. “Ma credo che ce la faremo con successo. Dio ci aiuterà”, disse Tanushi.

“Va bene, lascia perdere le parole”, disse lui, “perché siamo arrivati. Wow, che emozione”, aggiunse lei.

“Sì, sarà molto difficile”, disse lui. “Ma non preoccuparti, ho un discorso toccante che li farà piangere e ci sposeranno direttamente. Guarda”, disse lui ridendo.

“Fallo così”, disse lei, agitando la coda e la bella testa di pelliccia. Prima di loro apparve la porta della casa, di legno di noce o di tiglio, di un colore marrone caffè. Sembrava bella come una villa o come un monumento culturale secolare. Fuori faceva freddo, sotto il tetto volavano uccelli affamati che non avevano mangiato da molto tempo. “Pensò lui, saranno come me. Non hanno accumulato cibo per l’inverno e ora hanno fame”. E si sedettero. Sono gli stessi anche i lupi. Anche loro non accumulano cibo per l’inverno. Si siedono ovunque e diventano molto pericolosi se si incontrano per strada. Attaccano direttamente.

“Sì, sì,” disse Caterina. “Ma vieni, bussa alla porta, così non ci scacciano e non dobbiamo viaggiare di notte”. “No, no,” disse lui, “credo nell’eloquenza dell’oratore. Piaceremo a loro e ci sposeremo”. “Amen,” disse Caterina. “Amen. Così sia”. E così accadde. Lui bussò due volte alla porta. “Tak-tak”. E senza aspettare, la porta si aprì. Chi aprì era suo padre, che li accolse cordialmente e li invitò entrambi dentro. Ma rimase molto sorpreso e disse: “Dora, oh, Dora! Caterina, mia figlia, si chiama Dora”.

“Guarda chi è venuto,” disse la madre dalla stanza accanto. “La nostra ragazza con questo giovanotto. Cosa vuoi qui, ragazza mia?” “Tanush,” disse lui, “vuoi rapirci? Hai preso in ostaggio nostra figlia?” Aprì gli occhi e rimase stupito dal suo aspetto, con quella Caterina così brutta che aveva questo bosco. Non era un sogno. Era sua figlia. Dolce.

“Padre,” disse lei, “aspetta, non parlare troppo presto. Mamma, presentati a Tanush. Oh, buongiorno,” disse sua madre, Dora. “Come state, signore Tanush? Non ha parlato, si è solo inchinato un po’, come mi hanno detto, molto bene. Che bello averti qui in questa casa, alla fine, Dora”, che lo guardava con stupore, dalla testa ai piedi, Tanush, che rispose… “Spiegherò, disse lui, solo abbiate pazienza e non urlate”. Quell’uomo e quella donna aprirono gli occhi e le orecchie in alto per ascoltare cosa dicesse quell’uomo…

“Quindi racconto la fine della storia”, disse Tanush con sarcasmo e ironia insieme. “Cari genitori, io e Dolce, vostra figlia, ci sposiamo oggi negli uffici di…

Questo è un discorso chiuso. Il processo ha preso una piega definitiva. Il Parlamento sta discutendo, e persino la procura non presenterà ricorso. Ahaha, hanno riso. Che tipo di processo è questo, figlio mio? Non è un processo, ha detto lui. Oggi siamo diventati marito e moglie. Abbiamo consumato il nostro amore, abbiamo fatto tutto. Gli ho detto chi ero e chi sarei diventato, non ci sono bugie in mezzo. Siamo qui di nostra volontà, indipendentemente da chi sono io. Sono vostra figlia, mi ha detto di sì. Anche noi ci sposiamo oggi in municipio. Vogliamo la vostra benedizione da genitori, perché non ho genitori. Sono un orfano per strada, senza una casa, una famiglia. Sono diventato così cattivo e infelice. Quindi vi chiedo di salvare la mia vita e quella di vostra figlia con questo matrimonio. È la prima volta che ho una madre, un padre e una sposa. Non è bello? Anche io ho una famiglia come gli altri. I miei figli avranno un padre e una madre. Anch’io mi ritiro in una vita diversa, vero signore? Si rivolse al padre della sposa. Lui non disse niente, tranne che ascoltò con molta attenzione la sua dolce accusa, molto bella e tenera. Quindi oggi siamo uno. Non lascio questa ragazza. Non sono morto. Capisci finalmente cosa è successo. Noi saremo sempre insieme. Ah, mi sono dimenticato. Comprerò il partito rosso e mi candiderò per primo ministro. Abbiamo molte altre sorprese, ma oggi vogliamo la vostra benedizione, cari genitori. La nostra vita dipende dalle vostre labbra. Un sì ci benedice, ci rende felici, ci dà vita. Finalmente avrò i miei figli e la mia famiglia. C’è qualcosa di più bello di questa scena? Nooooo, disse lui. Tutte le scene che ho provato, anche nelle interviste, sono state inutili e prive di senso. Oggi voglio solo un sì. E noi due correremo ad aprire gli uffici del municipio. E il lieto fine della serie. Speriamo che sia un matrimonio, aggiunse lui, mentre si chinava un po’ e scuoteva la coda di colore grigio. Guarda, disse il padre, guardando Tanush negli occhi. Noi vediamo che nostra figlia ti ama. Dolce abbassò la testa in segno di conferma. Guardala, disse la madre Dora. Lei ti ama e ha scelto te. La vita è sua. Ci sono molti pericoli nel bosco con te. La morte e la vita sono ovunque con te. Nonostante questo, lei ti conosce e sa. Forse ha deciso di amarti e di entrare nella storia come tua moglie. Il bosco di Ketri è il luogo più pericoloso. Oh mamma, disse lui. Lei mi conosce. Non preoccuparti. Le ho detto tutto. E lei sa. Abbiamo finitNella concessione, abbiamo avuto una conversazione. Lei mi ha capito e tutte le mie storie. Quindi, saremo insieme. Ora sarete la mia famiglia. Prenderò misure per proteggervi e rendervi felici. Alla fine, lui ha alzato la testa dove voleva. Quindi, quale è stata la vostra ultima risposta? È quello che ha detto? Caro signore, il tempo di chiusura degli uffici comunali non aspetta. La nostra risposta è sì. Ereditate una vita felice. Lo dissero entrambi i genitori tristi. Alla fine, abbracciarono il nuovo arrivato.

Ma ricorda, disse il padre, se tratti male e ti comporti male con me, avrò il diritto di ucciderti senza preavviso. Che sia così, disse l’altro. Ma dacci presto la tua benedizione. Pregarono e alla fine accesero una candela. Con acqua pura fecero la benedizione. La versarono sulla testa di entrambi. Benedetto sia, disse il padre. Tu e i tuoi eredi. Amen, disse la madre. Poi andarono in municipio in sicurezza. Si sposarono e… celebrarono il celibato nella foresta…”.

ATTO SECONDO

SCENA PRIMA

Tanushi riappare con il suo discorso. Che ha ricostruito dopo il matrimonio. Ha fatto le finestre, ha comprato nuovi tappeti e l’aria condizionata. Ha fatto tutto con cura. Anche dopo il matrimonio segreto, ha continuato i furti e le perquisizioni. Ha sconfitto tutti i rivali in politica. Ha fatto un sacco di soldi. Ha comprato il partito rosso. Ha creato gruppi per rubare i voti. Altri criminali hanno comprato i voti ovunque. Hanno fatto un gran lavoro e hanno ricattato tutti nei seggi elettorali. Li hanno conquistati. Proprio come il partito comunista. Ha alzato le squadre rosse, l’intervento civile. Tutti vestiti di rosso sono passati nella capitale e hanno assaltato la guardia della repubblica. Hanno attaccato il governo. Alla fine, si sono ritirati lasciando morti e feriti. Ma hanno raggiunto il loro obiettivo. Perché ha ucciso personalmente i manifestanti, per far sembrare che il primo ministro fosse un assassino. E così è sembrato all’opinione pubblica interna ed esterna. La politica di sicurezza era tale che nessuna mente malvagia lo metteva in dubbio.”. ATTO TERZO

SCENA PRIMA

Appena si conclusero le elezioni, lui sarebbe diventato primo ministro. Questo è sicuro. C’è solo una cosa che lo ostacola: è la donnola di destra, perché è stata perseguitata politicamente. Ma quella donnola è una criminale e non perdonerà mai il partito rosso di Tanushi. Gli eventi continuarono. Dopo essersi sposato, Tanushi comprò l’elettorato di sinistra e divenne il più potente della foresta. Mentre il suo potere e la sua ricchezza crescevano, dovette confrontarsi con la donnola in un duello a vita o morte. E così, dopo aver allontanato la famiglia dalla foresta e preso misure rigorose per proteggerli, iniziò il duello, cioè con un confronto scientifico con tutte le sue fasi.

SCENA PRIMA

Una grande sala per le riunioni, un tavolo rotondo al centro. Luci elettriche appese in alto, grandi finestre sul lato destro. Hanno uno stile gotico, alte circa tre metri e larghe due metri. Hanno doppi vetri e cornici di legno che conferiscono una bellezza fiabesca alla sala enorme. La sala è pavimentata con marmo ed è climatizzata, soddisfacendo tutti i moderni requisiti del loro partito.

“Stimati partecipanti, oggi dichiaro aperta la riunione”, si sentì la voce dello speaker, cioè il portavoce del partito.

“Come sapete, il compagno Tanushi, il nostro leader, appena tornato dagli incontri nelle regioni, ha portato la tanto attesa notizia. Il nostro partito è il vincitore e sta vincendo in ogni angolo della foresta. I sondaggi ci danno al primo posto ovunque.” La sala applaudì e tutti si alzarono dalle sedie e iniziarono a battere le mani.

“Viva! Compagno Tanushi!” si sentirono le voci da ogni parte. Con il compagno Tanushi al comando, saremo vincitori ovunque e sempre. La sala applaudì per circa cinque minuti e lui appena salutò con la mano. Come un tempo, il nostro glorioso leader, dissero tutti. Il nostro Signore ci ha aiutato e ci ha portati a questo giorno”, dissero i compagni dell’ufficio, che erano i più ferventi negli applausi. Il partito di Tanushi riempie i nostri cuori di fuoco. Così era la poesia del coro glorioso del partito rosso della foresta.

Il compagno Tanushi prenderà la parola, disse la principale speaker dal microfono. “Compagni, calma”, disse lei. “La parola spetta al nostro leader, il vincitore, il compagno Tanushi”. Si alzò di nuovo in piedi, salutò con le mani e ringraziò tutti i partecipanti. Le telecamere che trasmettevano in diretta la riunione del partito ronzavano, poiché ci si aspettava una vittoria. Tanushi aveva comprato l’elettorato e la vittoria era sicura. Era anche un grande oratore e, come tutti i sinistri, faceva false promesse. “Noi avremo assistenza medica gratuita, acqua, luce. Avremo milioni di posti di lavoro… eccetera”, disse il professionista dell’inganno, o il leader di sinistra Tanushi prese la parola.

“Compagni e compagne”, disse lui dopo che la situazione nella sala si calmò dagli applausi dei partecipanti. “Compagni, oggi ci siamo riuniti per stabilire le linee guida, per prendere il potere dai destrorsi che hanno oppresso il popolo e ci hanno causato solo danni a noi di sinistra. Oggi diciamo con consapevolezza che siamo vicini a prendere il potere. Pertanto, compagni, siate attenti alle riunioni chiuse, motivate l’elettorato a partecipare alle elezioni, a votare tutti i sinistri, e non perdere nessun voto. Per questo motivo, organizzeremo gruppi con strutture speciali per proteggere il voto e… cioè per ottenere il voto. Lo capite da soli”, disse lui. “Nessun voto deve andare sprecato. La nostra perdita di voto è una festa e un potere per il nemico. Prenderemo la ricchezza dei destrorsi, la sequestreremo con leggi e metodi che conosciamo molto bene, perché siamo eredi del partito del lavoro. Fortunatamente, abbiamo anche l’ex-servizio segreto con noi. Si sono trasformati in buoni sguardi e ci servono con umiltà. Quindi non dobbiamo perderli neanche loro. Perché i voti sono per noi, voti sicuri.” La sala applaudì. Partito Tanushi. La vittoria è stata raggiunta. Urà!”

Lui concluse con questo gesto e non parlò più. Dopo che la sala si calmò, continuò: “Compagni, oltre ai destrorsi, abbiamo anche un grande problema. È

“Questa è una delpiera di destra, una fascista e criminale. Mi ucciderà e farà sparire il nostro partito. Lei è il principale sostenitore dei destrorsi. Dobbiamo prendere provvedimenti affinché lei muoia in un duello con me, prima delle elezioni. Non sopporto quella donna per nulla. Le chiederò un duello per due ragioni. Prima di tutto, lei ha causato molte morti e danni in questa foresta che non possono essere contati. Edyta, mio onore e la mia audacia fisica non permetteranno che lei incontri nessun altro se non me in un duello del genere. Come può lei desiderarlo? E con quale arma vorrebbe lei? Io sono pronto. Questa è una risposta definitiva e non tollero alcuna domanda su questa questione. Lei ha ucciso molti nostri compagni di sinistra. E oggi o domani, fatemi sapere quando lei desidera che io la affronti in duello. E non causi morte ovunque, uscendo inaspettatamente per uccidere. Deve essere punita. “Lui è coinvolto in tutti i furti e le manipolazioni dei voti. È un maestro, come si dice. E per raggiungere tutto ciò, agisce all’interno del partito. Ha infiltrato informatori e agenti di sicurezza ovunque. In ogni quartiere e palazzo, dappertutto, c’erano i cani rossi. Ha fatto riorganizzazioni… Il rosso accende lo spirito dei poveri e degli ignoranti, diceva Tanushi ogni giorno. I poveri e gli emarginati ci amano perché pensano che noi li rappresentiamo. E non si ribellano contro di noi, come se li lasciassimo senza pane, senza acqua e senza salario. Nessun abitante rosso si solleverà in rivolta.

Ecco perché io devo guidare. Perché questo popolo lo merita. Questi non vogliono la pace, la cultura e il mondo occidentale. Vogliono solo ideologia. E io sono qui per questo, disse Tanushi tra sé.

Si avvicinò all’informatore qui. Abbassò la testa e ascoltò cosa era successo. Dopo una pausa, si limitò a fissare gli occhi senza parlare. Ascoltò solo le informazioni. Senza dire altre parole, Tanushi tornò indietro e si diresse verso la sedia.

“Compagni”, disse. “Ho appena scoperto che la iena è arrivata nella periferia della nostra città. Lei, insieme ai suoi carri armati e al suo esercito, si sta radunando nella periferia per preparare l’attacco alla nostra città e alla capitale della foresta…”

“Come ho detto, non dobbiamo avere paura e panico. Paura devono averla quelli di destra. Quelli che ci odiano noi e il colore rosso. Questi fascisti non arriveranno al potere, tanto più che si sono uniti al nostro nemico comune, la iena maledetta. Lei ha le mani e i denti sporchi del sangue del popolo innocente. Lei deve morire in campo di battaglia, là dove tutti potranno vedere la fine di un traditore e assassino come lei.”

“Uuuuuuuuurrrrrooooo”, scoppiò la sala entusiasta. Le persone sbattevano le mani sulle tavole e le sedie, alzavano le gambe sulle piastrelle. Si creò una musica come… Çak-cak e ça-ça, ça.” Era il ritmo formato dai tamburi rossi nella sala del congresso del loro partito rosso. Erano tutti pronti a morire per la causa e per il loro leader Tanushi. Lui aveva appena preso il controllo del partito dopo la sconfitta del precedente presidente e lo avrebbe portato al potere. Compagni comunisti rossi della foresta… Oggi dobbiamo… Rieleggere il nuovo presidente. È un momento molto atteso per la continuità del nostro partito e per le nuove battaglie, disse Tanushi. Era sicuro della sua vittoria e aveva pianificato tutto con cura. Perciò disse chiaramente:

“Onorati compagni, desidero essere eletto tramite il vostro voto libero, trasparente e davanti alle telecamere televisive. Compagni, voglio che tutti i proletari del mondo che soffrono sotto l’oppressione imperialista americana e della borghesia della foresta vedano come votiamo. Dobbiamo dimostrare di essere uniti e di essere un popolo democratico. Il vostro voto è molto importante ed è qui che oggi vincerà il migliore.”

Quindi, Tanushi invitò coloro che volevano essere candidati per la presidenza a venire avanti e presentare il loro programma davanti alla commissione elettorale. I loro nomi sarebbero stati inseriti nelle schede elettorali di fronte a lui.

“Perché, onorati compagni,” disse Tanushi, “siamo in una democrazia e il vostro voto è più importante della posizione. Non importa chi sarà eletto. Voi siete importanti, e il nostro popolo. Urrà!” scoppiò la sala. “Tanushi, Partito Tanushi sei un eroe, tutto il popolo ti ama!” Tanushi si inchinò leggermente, sorrise e era molto entusiasta. La vittoria era molto sicura e sarebbe diventato legalmente il presidente della foresta, il partito rosso di sinistra, “la foresta rossa”.”Allora, onorevoli,” disse lui, “Vi invito a prendere la parola e presentare il vostro programma. Chiunque voglia candidarsi contro di me, questo è un processo aperto e democratico. Ognuno può candidarsi. Non siamo come la foresta blu che ha deciso il nostro nemico presidente. Un predatore che desidera solo uccidere tutti i rossi. Questo finirà, in un duello con me. Morirà per coltello o per la mia pallottola.”

“Mi piace soffocarla con i denti,” aggiunse Tanushi, e mostrò i suoi denti. La sala si inchinò inizialmente e poi iniziarono gli applausi. “Tanushi sei un eroe! Tanushi sei un eroe!” E picchiavano i piedi per terra.

“Allora, il microfono per voi! Chi sarà il mio sfidante? Vieni, sbrigati! Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo chiudere le votazioni velocemente, perché il predatore sta arrivando con il suo esercito…”

E ci ucciderà in due minuti. Siamo intrappolati qui. Non abbiamo spazio difensivo e manovra. Si allontanò dal microfono e si sedette nella prima fila delle sedie. Si asciugò di nuovo il sudore e si preparò a guardare chi sarebbe stato il suo avversario nel partito, che gli avrebbe preso il potere. Nella sala calò il silenzio. Ognuno guardava l’altro e apriva gli occhi per vedere chi sarebbe stato il candidato avversario. Nessuno osava fare un passo del genere. Era molto difficile sconfiggere Tanushi con i suoi elettori, con le sue liste e con i suoi commissari. Quindi, la presentazione di una candidatura da parte degli avversari era semplicemente una farsa. Un tempo perso. Tutto ciò che aveva organizzato e pianificato nei dettagli, dalla commissione elettorale al trasporto delle urne, eccetera. Con il permesso, parlò un altro dal posto. Tutto il pubblico si girò verso di lui. Tanushi gli disse: “Compagno, ti candiderai?” Chiese lui. Alzò la testa per guardarlo attentamente, chi era costui. “No”, disse quello dal centro della sala.

“Voglio la parola alla tribuna. È bene, molto bene,” disse Tanushi. “Vai e segnati da solo, lascia che ti lascino parlare. Non ci disturba affatto, che dica ciò che ha da dire. Non ci fa niente. Questo era il motto silenzioso di Tanushi con se stesso. Si alzò, si avvicinò al microfono e disse: “Stimati amici e compagne. Sono qui per due ragioni. La prima ragione è che non abbiamo motivo di presentare un’altra candidatura contro Tanushi. Perché l’amore del popolo e degli elettori per lui è al culmine. In secondo luogo, sembra che si scontrerà con l’avversario e vincerà. Noi non dobbiamo rischiare con il nostro voto contro il nostro eroe, che potrebbe morire combattendo. Come si sa, in uno scontro uno vince. E negli scontri, non sempre vince il migliore o il più forte. Molte volte la fortuna aiuta il più forte. E molte altre volte, la fortuna aiuta l’astuto. Si sa, quindi, che le vipere hanno veleno e malvagità nel sangue. Urlooo! esplode la sala. Tanushi vincerà! Tanushi vincerà! Yyyy! Canti e applausi. Quindi, amici miei, penso che si apra la votazione con un membro, un voto. E ognuno si avvicini alla ‘cabina di voto segreta’. Così è stato fatto velocemente. La cabina di voto segreta è stata posizionata al centro della sala ed è stata preparata per iniziare la votazione. Tanushi ha proposto di iniziare la votazione solo con la sua candidatura. La voce della sala si è alzata ed è stata udita una forte richiesta di iniziare la votazione. Tanushi si alzò in piedi davanti alla sala e si rivolse a loro con le parole: “Amici, dobbiamo iniziare il più presto possibile”, disse Tanushi, “Dobbiamo dare rapidamente i voti al nostro partito, in modo che possa sacrificarsi per il popolo domani, in duelli duri e pericolosi con i nemici. Quindi chiedo alla commissione elettorale di sistemare i posti e preparare le urne. Voglio avviare la votazione per ottenere il mandato da voi in modo democratico. Poi, vedrete cosa farò alla vipera, alla capo delle serpi blu. Quindi… Tutto dipende dalla vostra velocità e dall’organizzazione perfetta e democratica che farete.” Date i voti velocemente, affinché io possa rappresentarvi ovunque dopo.

La commissione si alzò per prendere i posti e iniziare la votazione. Ogni persona prendeva il foglio di voto insieme alla carta d’identità o al passaporto e si metteva in fila per votare. Ognuno segnava il suo voto segreto sul foglio e poi metteva il voto nell’urna. Il processo era completamente semplice.

“Commissario, datemi il primo foglio di voto,” disse lui. Estrasse il suo passaporto e aspettò. Ma appena vide il foglio di voto, si fermò, perché all’interno entrarono le televisioni della foresta.” All’inizio, le loro guardie non permisero a nessuno di avvicinarsi! Ma appena Tanushi li vide, diede l’ordine: “La mia elezione come capo sarà la prima davanti alle telecamere. Impariamo come si svolge il voto democratico degli imperialisti e degli assassini del nostro popolo.”

Le televisioni furono autorizzate e la sala si riempì di applausi e entusiasmo. Nella folla, i sostenitori del Partito Tanush gridarono, riempiendo la sala di orgoglio. L’aria nello spazio del palazzo dei congressi vibrava con il suono dei cori rossi. Tanushi salutò solo con la mano senza parlare. Le telecamere e i microfoni si avvicinarono a lui. Si mosse lentamente, come un eroe e un leader, per entrare nella stanza segreta delle votazioni. Segnò il suo voto per se stesso e si alzò in posizione eretta. Poi prese il foglio, lo controllò due volte e lo gettò nell’urna delle votazioni.

Dopo essersi girato verso le telecamere, disse: “Viva il popolo rosso dei nostri boschi! Vinceremo! Siamo qui per dire al demonio che si è insediato alle periferie del bosco, con l’esercito e i carri armati, che non ci spaventa. Aspettiamo il risultato di questo processo di voto. E se vengo eletto come capo, mi aspetta una sfida con me e l’esercito dei nostri rossi, decisi per la libertà.”

E svelò i denti, facendo sporgere completamente i primi due come una minaccia, e per dimostrare l’odio che provava per il capitalismo, rappresentato dai gatti selvatici. Nella sala scoppiò di nuovo il canto e gli applausi per il loro eroe, Tanush. Lui sorrise solo e disse: “Cari compagni, dobbiamo concludere velocemente il voto perché il tempo non aspetta. Il diavolo sarà qui a guardare e a informarsi su quello che facciamo.”

“Chiedo alla commissione di aumentare il numero delle cabine e degli scrutatori. Potremmo avere una guerra in qualsiasi momento. Quindi, per favore, capite, cari giornalisti,” disse rivolgendosi a loro con gentilezza. “Continuate a trasmettere tutto in diretta. Nessun problema per me. Il voto è sacro. E…” Con questo voto, farò guerre e vincerò su tutti i nemici della nostra nazione del bosco. Quindi, votate! Sparate proiettili al vostro nemico attraverso il vostro voto libero e democratico. Mostrate come si vota nel nostro partito. Le televisioni e tutte le radio possono trasmettere in diretta. Sbrigati, compagni coraggiosi! Votate, perché è lì che si decide il futuro contro il passato e il dominio della destra, il blu del bosco.

Qui ripristineremo il comunismo, come è stato per cinquant’anni. Questo paese è un paese comunista. Non cambierà mai di generazione in generazione. Il rosso sarà sempre qui. I passi dei nostri padri, disse, saranno continuati dai giovani rossi. Giovani eroi del nostro bosco rosso! Gloria ai veterani e agli ex comunisti che hanno combattuto per questa terra contro gli invasori capitalisti. La terra ci appartiene.

Dio saremo noi nel nostro bosco. Tutto il nostro tempo lo passeremo combattendo per la libertà e la democrazia. Le sue parole si diffusero su tutte le reti televisive internazionali e nazionali. Era sicuro di vincere, non solo i voti del suo partito, ma anche nelle elezioni nazionali. Quindi, la volpe doveva uccidere il coniglio il più presto possibile, l’ex ladro e grande traditore. Trasformato in una star televisiva e un falso, stava ingannando tutto il popolo rosso. Ma anche gli internazionalisti stava ingannando chiunque gli si parasse davanti e sputava fuoco negli occhi. Nonostante non avesse cambiato, né il suo aspetto né il suo mestiere, stava facendo una commedia per essere eletto a capo del partito di sinistra “I Rossi”.

Non passò molto tempo e la commissione centrale si ritirò per contare i voti. Per favore, portate le telecamere, disse Tanushi. Voglio che ogni voto sia mostrato davanti alle telecamere e che tutti vedano cosa è stato votato.

I giornalisti rimasero stupiti. Come può essere così democratico questo gatto selvatico? Questo sarà il futuro del paese. Per cinque mandati, sì, dissero tutti. Questo trasformerà il nostro bosco in un giardino, accanto agli altri boschi d’Europa. Questa è la chiave.” Tutti i giornalisti sono stati entusiasti e contenti per il nuovo primo ministro, che avrebbe vinto in modo convincente in ogni confronto elettorale con l’aiuto della destra e il suo ruggito mortale.

Il tempo è passato e il presidente della commissione elettorale della foresta ha fotografato il vincitore. Le reti televisive e l’intera popolazione hanno tenuto gli occhi su questo congresso elettorale. Quando il presidente della commissione prese la parola, dopo aver sistemato gli occhiali, li pulì e in tono metallico disse: “Vi prego, calma signori”, disse. “Silenzio, abbassate la voce in modo da poter leggere i risultati. Se volete conoscere l’esito, allora state zitti”, disse, posando la lettera sul tavolo e tenendo il microfono della sala con la mano. Il silenzio cadde lentamente. Poi si rivolse alla cartellina che era sul tavolo. Le telecamere si concentrarono da vicino e lo filmarono mentre faceva quei movimenti… Disse: “Cari amici e compagne, questa votazione democratica e trasparente ha dato i seguenti risultati. Le televisioni hanno trasmesso il voto in diretta perché c’era molta curiosità. E qui si saprà chi sarà il prossimo primo ministro del nostro paese, della foresta. Su quale strada? Quella occidentale destra o il comunismo mascherato da democrazia, che ha promesso questo Tanush?

Amici, disse il commissario, colui che ha vinto con il risultato del cento per cento. Quindi la vittoria è andata al compagno Tanush! Vittoria, dissero tutti nella sala e tutti gli animali della foresta. Inizierà una nuova epoca, dissero. Naturalmente, se lui vince il duello con l’esercito del male. Lo intendevano da soli. Sul palco apparve Tanush, che sembrava molto felice. I suoi occhi erano velati di felicità. Dopo aver guardato tutta la sala, si fermò e disse:

Amici, disse Tanush, sarò breve. Oggi, davanti a tutti, annuncio il duello con le armi contro il terribile mostro. E si rivolse alle telecamere. Sono felice di aver vinto e sono debito verso i miei elettori. Voi siete i veri eroi. Grazie, amici e compagne, per avermi votato. Non vi deluderò. Ma preparatevi alla guerra, come ho detto nel programma elettorale. Abbiamo una grande sfida. E questa sfida deve essere resa pubblica qui, e si rivolse alla telecamera di fronte a sé.” Ti hai imparato che io sono ora il capo della foresta. Tu non sarai più niente. La tua era è finita. Anche se mi vedi, vieni, hai due giorni di tempo. Ignobile, assassino, eccetera. Vieni, arrenditi davanti a noi e ti condanneremo al carcere. Non ti uccideremo. Altrimenti, chiedo un duello. Noi due, e non i nostri eserciti. Smettiamo di ucciderci a vicenda e di spargere sangue. Chiudiamo noi due. Tu, come un topo, anche se sei spregevole. Affrontami. Anche io sono pronto, l’unico coraggioso al mondo che ti sfiderà con pistole e coltelli, come preferisci. Per il bene del mio popolo. Anche uno scontro fisico. Sono pronto ad affrontarti. Lui mostrò i denti e si trasformò, dall’eroe culto, in un serpente che cercava un duello. Così, disse lui, dopo aver mostrato i denti e… Parlò rivolgendosi al popolo.

Questi innocenti devono vivere liberi. Abbiamo sopportato te e le tue barbarie abbastanza a lungo. Perciò chiediamo un risarcimento. Quindi, nemico, l’orologio ha iniziato il ticchettio. Tic-tac, ha detto lui a voce alta! Vieni, domani ti aspetto qui nella piazza centrale del re, nel centro della città. Ebbene, iniziamo la battaglia per la vita o per la morte. Viva il migliore, anche il più feroce. O no? Aggiunse lui.

Ah, mi sono dimenticato, usa tutte le tue slealtà e i tuoi trucchi. Sono d’accordo. Rimani in piedi il migliore e il più feroce. Siamo aperti, non siamo onesti. Duello, vita o morte con te. Va bene, addio allora, e ci vediamo nell’altro mondo. E così terminò il suo discorso Tanushi. Era pieno di gioia per la vittoria, ma avvelenato per il suo avversario ideologico. Lui guardò la folla. Gli fece un gesto con la mano e con il pugno. Prese la strada per entrare nella sala.

Il luogo scoppiò in applausi. Anche i giornalisti. E quando videro la scena, piansero. Che eroe, dissero loro. Che coraggioso! Mette in pericolo la sua vita per il popolo. Questo sarà il nostro primo eroe, Tanush, dissero le folle. Foreste, ti amiamo. Le strade si riempirono di bandiere, dimostrando forza e sostegno per il valoroso Tanush.

Da domani, alle nove del mattino, disse lui, farò un duello impari con il rettile demoniaco, che fino ad ora era stato sovranaturale. Anche i lupi l’avevano sconfitta in duello. Lui, tutti e tutto l’aveva sconfitto. in cui il personaggio di Tanushi si rivolge al suo quartier generale militare.

Apri gli informatori, scopri tutto sul luogo del duello che sta preparando lei. Fai qualsiasi cosa, anche sacrifici e tradimenti, per vincere noi. Utilizza tutti i mezzi contro di lei.

Non c’è niente di onorevole al mondo, figuriamoci un duello con una bestia, disse Tanushi.

Siamo tutti peccatori. Quindi, vai, prendi la squadra di cecchini con i loro fucili a metà nucleare. Voglio venti di loro, posizionati in tutte le posizioni, pronti. Allo stesso modo, i lanciagranate e le armi a raggi infrarossi. Colpiscila direttamente quando appare sulla scena. Non farla cadere a terra, lascia che sia io a colpirla e ucciderla davanti a tutti. Voglio anche una spada, perché voglio tagliarle la testa davanti a tutti. Porta tutti i lavoratori delle condutture delle acque nere e bianche della città. Voglio avere il controllo e i bombardamenti pronti. Se necessario, anche un’azione sotterranea. Non sottovalutare un nemico del genere. La forza è dalla parte di chi ha la tecnologia. Non sottovalutare un nemico del genere. La Persia è dalla parte di chi ha la tecnologia più avanzata e la forza fisica. E noi abbiamo la tecnologia, Generali miei. Siate pronti. Sparate direttamente con armi silenziose appena la vedete. Sparate anche con i cecchini a chiunque sia con lei. Fate foto e riprese di tutta la nostra squadra sul campo, in modo da non confonderli con i nemici due ore prima del duello. Voglio vedere tutto attraverso le telecamere, solo il terreno e il cielo. Lasciateli tranquilli perché non sono mai intervenuti in alcuna faccenda, nemmeno in un duello. E non interverranno ora. Continueranno solo con il loro rituale millenario di sole, pioggia e di nuovo neve, gelo e di nuovo primavera-estate, eccetera. Quindi, non provocate coloro che non sono interessati al duello, disse questo con ironia.

La piazza del duello era splendidamente costruita in stile veneziano, così sembrava. Ma c’erano elementi gotici e ionici. Beh, non importa quale stile fosse stato adottato per fondare quella piazza. E gli edifici intorno ad essa erano in realtà in stile gotico puro. E la cattedrale. l silenzio aveva avvolto l’intera piazza e intorno si sentivano solo gli uccelli di montagna. Null’altro. La piazza era circondata da due eserciti, uno rosso e l’altro blu. Entrambi stavano dando gli ultimi ordini tramite radio e altri mezzi di comunicazione ai loro sottoposti. Ognuno aveva preparato la propria trappola per sconfiggere l’avversario. In particolare, Tanushi era un campione nell’inganno, più di una bestia. Ognuna di loro aveva tradito la propria specie. Possiamo dire che questo duello era sleale. Le sirene suonarono. La guerra stava per iniziare. Entrambi si separarono dai loro rispettivi quartier generali e si avviarono verso il centro dove si sarebbe svolto il duello.

Prima di tutto, la bestia uscì ruggendo. Lanciò un urlo così potente che tutti gli edifici iniziarono a tremare come durante un terremoto. Era vestita solo con una corazza di acciaio sul petto e nient’altro, perché era sicura della sua vittoria. Le bastava un secondo per afferrare questo minaccioso Tanushi e sconfiggerlo direttamente. Solo un istante per avvicinarsi a lui. Era così sicura di sé che stava già pensando alle commedie che avrebbe messo in scena in seguito. Per questo aveva indossato solo un giubbotto antiproiettile per il petto e non per le altre parti del corpo. Si muoveva con sicurezza, con passo militare, e orgogliosamente scuoteva la terra sotto di lei, rimanendo in piedi.

“Mai permetterò che il comunismo guidi questa foresta”, disse. “Mai permetterò che un comunista cammini sulla terra. Maledetta sia l’intera razza rossa di questi minacciosi. Siete una razza inferiore che tollera questi bastardi leninisti”, disse ad alta voce, tanto che la montagna tremò.

Quindi, io sono una bestia, la razza eletta e dominante rispetto alle altre razze. Perché io e il mio sangue regale siamo qui per guidare. D’accordo, bastardi rossi?”, disse con voce alta, tanto che la montagna tremò ancora di più.

Sembrava sovrumana. Ma aveva anche un punto debole, da qualche parte, un difetto. I minacciosi rossi lo sapevano e lo avevano scoperto. Sapevano che sotto l’orecchio destro aveva il punto in cui poteva essere abbattuta all’istante. Quindi ordinarono ai cecchini di colpirla appena si voltava di lato. “Vieni qua, bastardi,” disse lei. “Ti mangerai qui, in mezzo a tutti. E farò delle polpette con le tue viscere. Dai, perché oggi non ho mangiato, mi sono alzata tardi.”

Ahahahaha, rise forte, rivolgendosi alla folla, alle telecamere e all’opinione pubblica.

“Non ci sarà mai comunismo in questa foresta. Tutti i rossi, questi, saranno uccisi e distrutti. Perché voi capite solo il linguaggio delle armi. Imbecilli e ignoranti comunisti,” si prese gioco di loro. Ahaha, rise di nuovo. “Siete coraggiosi solo quando siete insieme e colpite da dietro le sbarre. Siete come lepri, non come leoni. Siete più veloci delle lepri nella fuga. Siete così coraggiosi, voi, ahaha,” continuò. “Voi rossi, siete un errore ormonale della natura. Siete uno spreco della madre natura e siete maledetti. Siete anche malvagi, siete senza pietà quando chiedete e siete potere. Ma siete delle puttane quando siete senza. E le vostre donne sono delle puttane. Vi dirò una cosa, appena uscite di casa, vi tradiscono!” – Hjade si rivolse a Tanush, che indossava un completo completamente rosso. Aveva protezioni su tutte le parti del corpo, senza tralasciare nessuna parte. Aveva indossato persino un elmetto e un collare anti-proiettile. Il collo… colpitelo… Gli ricordava gli sniper con il segno. Quel era il punto in cui avrebbe colpito direttamente la belva. La belva lo prese in giro, con tutte quelle parole. In realtà, il duello era impari, la belva era molto più grande, con un grande potere e una grande strategia. Tuttavia, sul palco ricomparve Tanushi, il re del momento. Indossò per l’ultima volta il completo rosso e iniziò a cantare una canzone che testimoniava la sua determinazione di vincere.

Tanushi non si spaventò e si avvicinò alla belva. Con passo militare disse: “Belva invasiva e predatrice!,” disse di nuovo a voce alta. “Hai ucciso e tradito il mio popolo. Oggi è arrivata la tua fine. Ho solo una richiesta per il tuo esercito. Dopo la tua morte, arrenditi, perché non faremo nulla a te. La morte è di fronte a te, ed io sono la tua morte,” disse con voce decisa. Tanushi aveva preso provvedimenti per assicurarsi la vittoria. Aveva fatto evacuare la sua famiglia dalla città e li aveva nascosti in un bunker al confine, per proteggerli dalle belve malvagie. Erano fuggiti dal paese per sfuggire alla pressione delle belve su di loro.

Sorridendo, Tanushi disse alla belva: “Per favore, perdona, ma ho preso le misure necessarie per trionfare. E per le tue tradimenti, che commetti ogni giorno, sarai punita oggi.” La belva sibilò i denti, si avvicinò un po’ e mostrò le artigli pronte a squarciare Tanushi. “Tanushi puntò l’arma verso il sole. E il sole si rifletté nei suoi occhi, brillando con raggi veri. Lei perse l’equilibrio e cadde a terra.”

In quel momento, gli sniper la colpirono sotto l’orecchio. Lei non cadde; Tanushi intervenne e colpì la belva con la spada al collo. Ma lei si rialzò di nuovo, piena di ferocia. Tanushi, che aveva ricevuto un’eccellente formazione militare, rispose con intelligenza. Scappò verso il centro, correndo a cerchio, facendo una corsa leggera per perdere tempo, affinché lei morisse. E a sorpresa, lui si voltò di nuovo e la colpì di nuovo alla gola con la spada.

Tanushi fece sgorgare un fiume di sangue sul terreno. Era il sangue di lei che scorreva così abbondante che il centro si riempì completamente del suo sangue. Ma nonostante ciò, lei si rialzò di nuovo. Ma questa volta cadde morta a terra. Dopo il secondo colpo di Tanushi, lei morì… Morì a causa della sua negligenza e arroganza. La natura non accettò la sua sconfitta e il sole non brillò più quel giorno.

Questa situazione dimostrava che il Signore avrebbe portato la vera punizione a questo malvagio popolo della foresta di Zan. Il potere, dopo questo duello, passò a Tanushi e il comunismo tornò nella foresta. La maledizione iniziò a diffondersi, poiché questa popolazione malvagia e senza fede sarebbe stata governata per un lungo periodo dal socialismo.

. La popolazione fu umiliata e cadde nuovamente nella povertà. Aveva fame, solo propaganda. Nei loro occhi si vedeva chiaramente. Sovrastava il vento delle distruzioni socialiste. Avevano sbagliato, con il nuovo dittatore Tanushi. Ora dovevano affrontare le difficoltà che si sarebbero presentate in seguito. La colpa era sempre delle folle.

Tirana, 20 febbraio 2024.