Botërorin nuk e do vetëm Shqipëria: në playoff 15 skuadra të tjera, përfshirë Italinë

Mungojnë më pak se tre muaj nga fillimi i Kupës së Botës 2026 që do të luhet mes Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës, nga 11 qershori deri më 19 korrik, por kuadri i 48 pjesëmarrësve ende nuk është i plotë sepse mes 26 marsit dhe 1 prillit 2026 do të zhvillohen playoffet që do të përcaktojnë gjashtë vendet e fundit të mbetura. Katër vende vijnë nga play-offet evropiane (UEFA), që përfshijnë 16 kombëtare në katër rrugë të ndara, mes të cilave edhe Italinë. Dy vendet e tjera do të dalin nga mini-turneu ndërkontinental që do të zhvillohet në Meksikë, me gjashtë skuadra që vijnë nga pesë konfederata të ndryshme.
Momenti më i pritur është padyshim sfida e Italisë ndaj Irlandës së Veriut, ku Kombëtarja e Gattuso-s përgatitet të luajë shanset e saj në stadiumin e Bergamos, një New Balance Arena e zgjedhur posaçërisht nga trajneri për të krijuar ambientin ideal. Do të jetë një gjysmëfinale që duhet fituar patjetër për të arritur në finalen që do të luhet jashtë, në transfertë ndaj fitueses mes Uellsit dhe Bosnje-Hercegovinës më 31 mars.
Playoffet e Botërorit të grupit evropian
Ja të gjitha playoffet e parashikuara në frontin evropian me programin e përcaktuar nga UEFA. Të gjitha gjysmëfinalet luhen më 26 mars në orën 20:45 (përveç Turqi-Rumani që është parashikuar në orën 18:00), ndërsa katër finalet janë programuar më 31 mars.
26 mars 2026, ora 20:45
Grupi A: Itali–Irlanda e Veriut dhe Uells–Bosnje-Hercegovinë
Grupi B: Ukrainë–Suedi dhe Poloni–Shqipëri
Grupi C: Turqi–Rumani (ora 18:00) dhe Sllovaki–Kosovë
Grupi D: Danimarkë–Maqedoni e Veriut dhe Republikë Çeke–Irlandë
Playoffet e Botërorit të grupit ndërkontinental në Meksikë
Paralelisht, në Meksikë dhe më saktësisht në stadiumet e Guadalajara dhe Monterrey luhen playoffet ndërkontinentale që japin dy biletat e fundit për turneun. Një gjysmëfinale e parë luhet në Guadalajara më 26 mars mes Kaledonisë së Re dhe Xhamajkës në orën 23:00 lokale, ora 6:00 e mëngjesit të ditës pasuese në Itali, ndërsa finalja është programuar më 31 mars kundër Kongos. Në të njëjtën kohë në Monterrey do të jetë gjysmëfinalja tjetër mes Bolivisë dhe Surinamit në orën 18:00 lokale dhe finalja më 1 prill kundër Irakut.
E mërkurë 26 mars
Grupi 1 (Guadalajara) Gjysmëfinale Kaledonia e Re – Xhamajka (ora 23:00 lokale, 6:00 në Itali)
Grupi 2 (Monterrey) Gjysmëfinale Bolivia – Surinami (ora 18:00 lokale, 1:00 në Itali)