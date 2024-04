“Botërorin 2021 ma vodhën”: Hamilton akuzon direkt dhe felt për të atin: “Në ditën më të vështirë ishte aty”

Lewis Hamilton po përjeton një fazë shumë të veçantë të karrierës së tij në F1. 18 vitet e tij në Cirkusin e Madh i kanë dhënë shumë: 7 tituj dhe 103 fitore, por konkurrimi kërkon stimuj dhe motive të vazhdueshëm, siç ka shpjeguar në një intervistë të gjatë për revistën GQ. E një nga pasazhet i dedikohet skuderisë Ferrari, sfida që e pret duke nisur nga viti 2025: “Transferimi në Maranello ishte një nga synimet e mia. Ndoshta ishte një dëshirë më e pavetëdijshme, e lidhur me periudhën e parë të jetës sime, por ka qenë gjithmonë një objektiv i rëndësishëm për mua”.

I NJËJTI IMPENJIM

Megjithatë, transferimi te skuadra e kuqe nuk e largon Lewis nga vëmendja në të tashmen: “Nuk jam stërvitur kurrë kaq fort. Përkushtimi im me Mercedes është saktësisht i njëjtë si në vitet e mëparshme. Ne duam të fitojmë. Qasja do të jetë e njëjtë, deri në fund. Nuk e lë veten të shpërqendrohem nga ajo që ndodh më pas”. Ferrari do të jetë një pikë kthese e rëndësishme në karrierën e Hamilton, pikërisht si Abu Dhabi 2021, gara që ndaloi dominimin e tij në favor të Max Verstappen. Një plagë e shkaktuar nga zgjedhjet shumë të kontestuara të drejtorit Michael Masi. Leëis është therës: “Më grabitën? Ishte e qartë”.

Por në sytë e britanikut ka një anë pozitive: “Gjëja e çmuar që mbaj me vete që nga ai moment është prania e babait tim. Kishim kaluar së bashku slitën e jetës, me ulje-ngritje, dhe në ditën më të dhimbshme ai ishte aty. Më mësoi të mbaja kokën lart. Sigurisht që shkova për të uruar Maks, pa i kuptuar pasojat negative të asaj që kishte ndodhur. Ndjeva sikur një pjesë e imja po vëzhgonte atë që bëja. Ai ishte momenti vendimtar i jetës sime. Nëse i shoh përsëri imazhet, më dhemb, por jam në paqe me veten”.

MODA

Formula 1 nuk është gjithçka për Hamilton dhe britaniku e kuptoi këtë në një fazë vendimtare të karrierës së tij: “Kuptova se të punosh nuk të sjell lumturi: duhet të gjesh një ekuilibër në jetë. Kështu që zbulova se isha, në realitet. mjaft i pakënaqur”. E Lewis nxori në pah anën e tij krijuese: “Unë pata mundësinë të provoja drejtpërdrejt se çfarë është moda, duke bërë shumë përpjekje. Më pas shkova në pistë dhe u ndjeva plotësisht i lirë”.

Shtatë herë kampioni i botës, megjithatë, pranon se ka sfiduar paragjykimet e tifozëve, madje edhe drejtuesve të skuadrës së tij: “Në vitin 2018, para GP të Singaporit, shkova në Nju Jork për një festë. Jo përgatitje optimale para një fundjave gare… Më duhej t’i kushtoja shumë vëmendje sjelljes sime, edhe pse nuk isha jashtë deri në orët e vona të natës. Më pas arrita në Singapor dhe pata një nga garat më të mira ndonjëherë”. Një provë forcash edhe ndaj Niki Lauda, një figurë e rëndësishme në skuadrën e Mercedes: “I tregova se mund t’i menaxhoja të dyja gjërat. Fillimisht Niki i tha Toto Wolff: ‘Nuk mund ta lejosh Lewis të sillet kështu! Nuk është stili i një piloti…”.