Botërori i Klubeve, Bayern nxjerr zbuluar diferencat: 10-0 në debutim me Auckland

Bayern Munich e nis me një 10-0 të bujshëm kundër Auckland City rrugëtimin e saj në Kupën e re të Botës për Klube. Në Cincinnati nuk ka histori: në minutën e 22′ është tashmë poker, për gjermanët hyn Musiala dhe bën tripletë (67’, penallti në 73’ dhe 84’), përveç dopietave të Coman (6’ dhe 22’), Olise (20’ dhe në shtesën e pjesës së parë) dhe Muller (45’ dhe 89’), firma e fundit është e Boey (18’). Kampionët e Gjermanisë marrin kreun e grupit C.

45 MINUTA TRONDITËSE

Bayern e bën menjëherë të qartë situatën: 10-0 në debutim, pavarësisht faktit që kampionët e Gjermanisë kishin përballë amatorët e Auckland City. Rezultati gjithsesi është tronditës, dhe duhet shtuar gjithashtu se ndeshja në Cincinnati zgjat, për të ekzagjeruar pak, vetëm 22 minuta: në çerekun e parë të takimit, tabela shënon tashmë 4-0. E zhbllokon në minutën e 6-të Coman, që shënon me kokë pas një pritjeje të parë nga portieri i Auckland.

Por është mes minutës së 18′ dhe të 22′ që sfida mbyllet: Boey shënon me një diagonal në zonë pas asistit të Coman, më pas Olise e dërgon topin në rrjetë pas një veprimi të shkëlqyer nga Muller dhe vetë ish-lojtari i Juventus realizon dopietën me një goditje të saktë me të majtën në cep të portës. Debutimi është tashmë në arkiv, por pjesa e parë përfundon gjithsesi 6-0: shënon sërish Olise në shtesën e pjesës së parë, gol i paraprirë nga një devijim me të parën i Thomas Muller.

GOLEADË E TMERRSHME

Me rezultatin të siguruar, Kompany tërheq nga loja Coman dhe Olise për të futur Gnabry dhe Karl. Mes të futurve në fushë është edhe Musiala, që fillimisht me kokë i afrohet golit, më pas e gjen atë në minutën e 67′ me një goditje precize me të djathtën që vlen 7-0. Kalojnë pak minuta dhe talenti i Bayernit shkon edhe nga pika e bardhë: portieri i zhvendosur dhe 8-0.

Në minutën e 84′, madje tripletë me një gabim të rëndë të Tracey që gabon në ndërtim nga prapavija dhe i jep topin sërish Musiala, që nuk mund të gabonte. Më pas, 10-0, i realizuar nga dopieta me roveshatë në ajër e Muller që mbyll llogaritë. Mbyllet me dy shifra për Bayern, që nis në mënyrën më të mirë të mundshme dhe paralajmëron Benficën dhe Boca, rivalët e tjerë në grupin C. Debutim makthi për Auckland.