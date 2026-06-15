Botërori 2026, truku absurd i tifozit për të futur alkool në stadium: përdor një celular fals

Një tifoz përdori një marifet shumë të veçantë për të futur në stadium, gjatë një ndeshjeje të Botërorit, pijen e tij të preferuar, një pije të fortë alkoolike. Episodi ndodhi gjatë ndeshjes hapëse mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, ndërsa videoja ka filluar të qarkullojë në internet vetëm gjatë orëve të fundit, duke u bërë virale. Tifozi i Tricolor-it, për të shmangur rregullat e rrepta lidhur me pijet alkoolike që mund të futen në impiantet ku zhvillohen ndeshjet e Botërorit, përdori një smartphone të rremë.
Një smartphone i rremë për të futur tequila në stadiumin e Botërorit
Në pamje shihet ky tifoz meksikan në tribunat e stadiumit Azteca, i cili si shumë të tjerë duket se po përdor telefonin e tij. Në ekranin e zi, megjithatë, nuk ka imazhe, por vetëm pasqyrimin e pronarit, i cili në një moment, me anë të një levëze, nxjerr një tapë nga pjesa e sipërme e pajisjes. Pikërisht aty kuptohet marifeti: brenda objektit ndodhej një lëng pothuajse transparent që burri e derdh në një gotë. Bëhej fjalë për tequila, një pije e fortë alkoolike që tifozi e kishte sjellë nga shtëpia dhe që, e fshehur brenda celularit të rremë, nuk u sekuestrua gjatë kontrolleve të rrepta në hyrje të stadiumit.
Rregullat e Botërorit 2026 për shitjen e alkoolit në stadiume
Kujtojmë se në Botërorin e futbollit, dhe për rrjedhojë në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada, konsumimi i alkoolit nuk është i ndaluar, por lejohet vetëm sipas rregullave të caktuara për blerjen e tij. Para së gjithash, ata që hyjnë në stadium nuk mund të sjellin me vete pije alkoolike apo pije të tjera nga jashtë, përndryshe rrezikojnë përjashtimin dhe konfiskimin e tyre nëse zbulohen më vonë. Produktet mund të blihen vetëm në pikat e shitjes dhe baret brenda impianteve, por me çmime aspak të ulëta. Pikërisht kjo ka shkaktuar jo pak polemika, pasi tifozët, veçanërisht në SHBA dhe Kanada, janë detyruar të paguajnë për një gotë birrë deri në gati 20 euro.
A fan sneaked tequila into the stadium in a flask disguised as a cell phone pic.twitter.com/gHF0I6Dxy3
— (@thecasualultra) June 13, 2026
Për më tepër, edhe shitja e alkoolit është e rregulluar në mënyrë të rreptë. Për shembull, ekziston kufiri prej dy pijesh për çdo blerje, ndërsa pijet e forta alkoolike mund të blihen vetëm deri në pushimin mes pjesëve. Nga minuta e 75-të e ndeshjes e tutje është e pamundur të blesh edhe birra apo pije të tjera alkoolike të lehta. Kjo vlen brenda stadiumeve, sepse jashtë situata ndryshon shumë, veçanërisht në Fan Zone-t zyrtare dhe në qytetet që presin ndeshjet. Ja pse ky tifoz meksikan provoi me sukses të anashkalonte rregullat, duke marrë një rrezik të madh.