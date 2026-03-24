Botërori 2026, si funksionon playoff: ç’duhet të bëjë Shqipëria për t’u kualifikuar

Playoff-et e kualifikimit për Botërorin 2026 në SHBA, Meksikë dhe Kanada janë të ndërtuara në dy ndeshje: një gjysmëfinale, që Shqipëria do ta luajë në transfertë kundër Polonisë (e enjte 26 mars në Varshavë, ora 20:45) dhe një finale që, në rast kualifikimi, do të jetë kundër Suedisë ose Ukrainës (më 31 mars, në orën 20:45). Ku do të luhet? Shorti ka vendosur që Shqipëria, nëse arrin në ndeshjen vendimtare, do ta luajë edhe atë në transfertë.
Çfarë duhet të bëjë Shqipëria për t’u kualifikuar në Botërorin 2026
Ja pse, për të mbajtur gjallë shpresën për të shkuar në Kupën e Botës, nuk duhen shumë llogari… duhet vetëm të fitojë. Nuk ka rëndësi si luan: nuk është momenti për të hyrë në detaje, ajo që ka vërtet rëndësi është rezultati final. Më mirë në fund të 90 minutave, duke shmangur shtesat ose, edhe më keq, penalltitë. Të mundë Poloninë në Varshavë, dhe më pas edhe njërën mes Suedisë dhe Ukrainës, ka një vlerë themelore jo vetëm sportive por për gjithë lëvizjen, që ka marrë tashmë euforinë e një kualifikimi të dytë në finalet e Euro 2024, me teknikun Sylvinho që arriti të poziciononte kuqezinjtë e tij në vendfin e parë të grupit, para Çekisë dhe pikërisht Polonisë me të cilën duhet të bëjë llogaritë të enjten.
Në cilin grup do të luajë Shqipëria në Botëror në rast kualifikimi
Shqipëria, e vendosur në rrugën B të playoff-eve UEFA, e di tashmë në cilin grup do të bjerë në rast kualifikimi në Botëror: është Grupi F, ku janë Tunizia, Holanda dhe Japonia.
Kalendari i kuqezinjve (nëse kualifikohen)
Ndeshja 1 – Tunizia vs Shqipëria
Data: 14 qershor
Stadiumi: Monterrey, Meksikë
Ora lokale: 22:00
Ora në Shqipëri: 04:00 e mëngjesit, 15 qershor
Shqipëria do të debutonte në kushte ekstreme për tifozët, në një orar që praktikisht i takon orëve të para të mëngjesit në vendin tonë.
Ndeshja 2 – Holanda vs Shqipëria
Data: 20 qershor
Stadiumi: Houston, SHBA
Ora lokale: 13:00
Ora në Shqipëri: 19:00
Kjo është ndeshja më e favorshme për ndjekje televizive, pasi përkon me orarin e mbrëmjes në Europë.
Ndeshja 3 – Japonia vs Shqipëria
Data: 25 qershor
Stadiumi: Dallas, SHBA
Ora lokale: 19:00
Ora në Shqipëri: 01:00, 26 qershor
Edhe sfida e fundit e grupit do të luhet në një orar të vështirë, duke e ndjekur në mesnatë sipas orës sonë.