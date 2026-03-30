Bosnjë-Itali direkt nga dritarja e shtëpisë: historia e qirave 500 euro në Zenicë

Sfida mes Bosnjës dhe Italisë do të luhet në Zenicë dhe në stadiumin Bilino Polje pritet një mbrëmje shumë e nxehtë. Jo aq për klimën e kushtëzuar nga i ftohti, shiu dhe bora, sesa për atmosferën që lojtarët do të përjetojnë në fushë, ku në lojë është hapi i fundit para biletës për Botëror. Një rast për të mos u humbur dhe që në Bosnjë po përgatitet në mënyrën më të mirë. Të lëna mënjanë – por jo plotësisht – polemikat për festimin e Dimarco dhe disa axurrëve pas kualifikimit të Dzeko dhe shokëve për t’u përballur me Italinë në vend të Uellsit, të gjitha forcat janë tani të përqendruara te fusha dhe te mbështetja e tifozëve vendas.
Ballkon me qira 500 euro?
Biletat u shitën menjëherë brenda një nate, menjëherë pas fitores në Uells. Ndoshta edhe për këtë arsye disa persona janë organizuar për të shfrytëzuar sa më mirë panoramën që ofron dritarja e banesës së tyre për të parë ndeshjen pa pasur nevojë as për biletë. Sky Sport dhe konkretisht gazetari Gianluigi Bagnulo tregojnë brendësinë e një prej banesave të pallateve që ndodhen pas stadiumit të Zenicës, duke përgënjeshtruar lajmin e rremë se ato vende po jepeshin me qira për 500 euro.
Les habitants vivant dans les immeubles autour peuvent regarder le match depuis leur balcon.
Ça va être chaud. pic.twitter.com/iiAgsNwNza
— BeFootball (@_BeFootball) March 29, 2026
Dritaret e treguara kanë një pamje spektakolare mbi fushën që do të presë ndeshjen e madhe mes Bosnjës dhe Italisë. Megjithatë, të gjithë banorët e zonës e kanë mohuar menjëherë zërin sipas të cilit po jepnin me qira ballkonet e shtëpisë për 500 euro: bëhet fjalë për një foto të krijuar me inteligjencë artificiale. Ditët e fundit ishte folur pikërisht për këtë mundësi, me disa persona boshnjakë dhe italianë që do të kishin ofruar para vetëm për ta ndjekur ndeshjen nga ballkonet dhe dritaret e pallateve të ndërtuara pas stadiumit. Por nuk ka asgjë më të pavërtetë.
C’è anche chi Bosnia-Italia potrà guardarsela dalla finestra di casa…
Grazie signor Miki per l’ospitalità pic.twitter.com/Yopu064jGV
— Gianluigi Bagnulo (@GianluBagnu) March 29, 2026
Një banesë normale shndërrohet kështu në një Sky Box të vërtetë, si ato që përdoren zakonisht në stadiumet e Europës dhe botës dhe që ofrojnë komoditet nga një pozicion i privilegjuar. Një nevojë në këtë moment për banorët, duke parë përgjigjen e jashtëzakonshme të publikut për këtë ndeshje që mund të jetë historike për të gjithë Bosnjën.