Bosnja zbulon një ushtar italian që filmonte stërvitjen: rrezik incidenti diplomatik

Bosnjë-Itali po nis të hyjë në fazën më të nxehtë. Pak më shumë se 24 orë nga starti i ndeshjes, klima rreth sfidës po bëhet gjithnjë e më e ndezur. Jo aq për polemikat mbi videon e famshme të festimit të Dimarcos apo debatet e ndryshme për stadiumin e Zenicës, sesa për një spiune të supozuar ushtarake italiane që do të ishte futur brenda fushës stërvitore të Bosnjës për të filmuar futbollistët e kombëtares vendase. Një ushtar italian për të qenë të saktë, sipas asaj që shkruan gazeta boshnjake “Klixba”, do të ishte pozicionuar jashtë strukturës stërvitore të Bosnjës, fillimisht në mënyrë të padëmshme, për të nxjerrë më pas nga xhepi një smartphone dhe për të nisur të filmojë.
Dzeko me shokë janë të grumbulluar në qendrën stërvitore të FK Sarajevo në Butmir për të përgatitur sa më mirë ndeshjen, por mediat lokale të pranishme në impiant kanë vënë menjëherë re diçka: stërvitja do të ishte filmuar nga një ushtar i EUFOR-it, baza e të cilit ndodhet pikërisht ngjitur me fushën. Ushtari italian në fjalë do të kishte qëndruar pranë fushës së Butmirit edhe pas 15 minutave të para të stërvitjes që ishin të hapura për publikun. Duhet specifikuar se fusha e Butmirit kufizohet pikërisht me selinë qendrore të NATO-s që strehon Batalionin Shumëkombësh (MNBN), personel të policisë ushtarake (përfshirë karabinierët italianë) dhe mbështet bashkëpunimin civil-ushtarak (CIMIC) në vend.
Ndërkohë, burime të mbrojtjes bëjnë të ditur se nuk bëhej fjalë për asnjë “spiun”. Burri do të ishte një ushtarak italian që, nga baza e vendosur në kufi me fushën e futbollit, ndodhej aty dhe thjesht po vëzhgonte stërvitjen, pa asnjë lidhje me aktivitete të tjera. Në thelb, bëhej fjalë për një episod të pazakontë, por pa asnjë zhvillim të lidhur me ndeshjen e ditës pasuese.
Kush janë ushtarët e EUFOR-it të pranishëm në Serbi
Ushtarët e EUFOR-it (European Union Force) janë ushtarakë të angazhuar në misionet paqeruajtëse të Bashkimit Europian, të cilët aktualisht operojnë kryesisht në misionin Althea në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo forcë, që ka zëvendësuar NATO-n, garanton sigurinë dhe mbështet stabilitetin e rajonit. Dhe këtu ka pikërisht një kontribut të madh italian.
Stadiumi ku stërvitet Bosnja ndodhet pikërisht pranë bazës së EUFOR-it. Natyrisht, ushtari në fjalë mund të ketë regjistruar edhe një video të shkurtër, gjatë 15 minutave të hapura për publikun, për qëllime personale, pa pasur asnjë shpërndarje të atyre pamjeve dhe mbi të gjitha asnjë lidhje me kombëtaren e Gattusos. Bëhet fjalë, pra, për një rindërtim të ngjarjes të raportuar nga mediat boshnjake.
Bosnja do të denoncojë misionin EUFOR
Aspekti që bie më shumë në sy në këtë episod, sipas asaj që tregojnë mediat boshnjake, është se ushtari ka qëndruar aty për një kohë të gjatë, i palëvizur duke vëzhguar stërvitjen e Bosnjës, përpara se dikush të vinte re se po regjistronte seancën e sotme të kombëtares boshnjake me smartphone-in e tij.
Pas kësaj, Shërbimi Detar i Bosnjë-Hercegovinës do të dërgojë një denoncim te misioni EUFOR. Imazhi i ushtarit të pozicionuar në shkallët e vogla të impiantit boshnjak ka bërë xhiron e vendit. Ajo që është në lojë është sigurisht shumë e madhe në këtë moment, por natyrisht nuk duhet të nxirren përfundime të nxituara.