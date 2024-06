Borussia Dortmund kërkon trofeun, Terzic kërcënon Real: “Në finale jo vetëm për të luajtur, por për të fituar”

Borussia Dortmund i Edin Terzic është thirrur në çështje për një takim me historinë në finalen e Champions League kundër Real Madrid: “Është një finale dhe ne nuk jemi këtu vetëm për ta luajtur, por për ta fituar atë – paralajmëroi trajneri verdhezi në konferencën e vigjiljes -. Ne të pafavorizuar? Ishim të tillë edhe në grupin e vdekjes (me Milan, PSG dhe Neëcastle red.), ishim edhe kundër Atleticos, ishim edhe kundër PSG në gjysmëfinale. Nuk do të zbresim në fushë vetëm për të lejuar Real të fitojë një tjetër trofe”.

Kështu, Terzic duket se beson në ndërmarrjen e madhe: “Ne kemi besim se nesër do të luajmë një ndeshje të mirë. Ne jemi stërvitur shumë mirë kohët e fundit dhe kjo është arsyeja pse jemi ulur këtu, duke pritur me ankth ndeshjen e nesërme. Historia e Real Madrid? E dimë se është klubi më i suksesshëm në këtë kompeticion – vazhdoi ai – dhe që kanë humbur vetëm dy herë këtë sezon. Por ne jemi gjithashtu të gatshëm të luajmë në nivelin më të lartë. Ancelotti është një model për trajnerët e rinj, përfshirë edhe mua”.

E përsëri: “Ne e dimë se gjithçka mund të ndodhë në një ndeshje të vetme. Nëse do të luanim dhjetë herë kundër Real Madrid, ndoshta do të ishte e vështirë t’i kalonim, por në një ndeshje të vetme ne jemi të aftë të mposhtim çdo kundërshtar në botë. Në nivel personal, ende duhet të grumbulloj përvojë, por mundohem të mbështetem sa më shumë tek ata që kanë më shumë përvojë se unë”, përfundoi Terzic.

️Terzic: “A final isn't there just to be played – it's there to be won!” pic.twitter.com/Sm7GDFKOFU

