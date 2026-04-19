Borussia bie në Hoffenheim, Bayern kampion i Gjermanisë edhe me një pikë në Stuttgart

Borussia Dortmund është mposhtur 2-1 në transfertë ndaj Hoffenheim në javën e 30-të të Bundesliga, duke pësuar humbjen e dytë radhazi. Një rezultat që i jep Bayern Munich mundësinë e parë për të siguruar titullin që nesër.
Me 64 pikë, Borussia Dortmund mund ta mbyllë sezonin me maksimumi 76 pikë nëse fiton katër ndeshjet e fundit, duke barazuar pikët aktuale të Bayern. Lojtarët e drejtuar nga Vincent Kompany do të jenë matematikisht jashtë mundësive të Dortmund nëse arrijnë të marrin të paktën një pikë në shtëpi ndaj Stuttgart pasditen e nesërme. Duke pasur një diferencë golash dukshëm më të mirë (+78 kundrejt +30), 76 pikë duhet të jenë të mjaftueshme për skuadrën nga Mynihu për ta mbyllur sezonin në vendin e parë.
Sot, Borussia Dortmund u mund sërish, një javë pas humbjes në shtëpi ndaj Bayer Leverkusen (1-0) në Westfalenstadion. Verdhezinjtë pësuan dy penallti, të dyja të shndërruara në gol nga Andrej Kramaric (42’ dhe 90’+8), ndërsa Serhou Guirassy kishte barazuar përkohësisht për Dortmundin në minutën e 87-të.
Marie-Louise Eta debuton në pankinën e Union Berlin: ditë historike në Bundesliga
Ditë historike në Bundesliga, ku Marie-Louise Eta bëri debutimin e saj në pankinën e Union Berlin në ndeshjen në shtëpi kundër Wolfsburg. Ajo është trajnerja e parë që drejton një skuadër të parë mashkullore në pesë kampionatet kryesore evropiane. Fatkeqësisht, debutimi i saj përkoi me një humbje 2-1, me Union Berlin që mbetet në vendin e njëmbëdhjetë në renditje, me +6 pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.
34-vjeçarja ishte emëruar në vend të Steffen Baumgart, i cili u shkarkua së bashku me ndihmësit e tij Danilo de Souza dhe Kevin McKenna pas humbjes 3-1 në fushën e Heidenheim, skuadra e fundit në renditje. Eta kishte vendosur një rekord edhe në vitin 2023, duke u bërë gruaja e parë asistente trajneri në Bundesliga dhe në pesë kampionatet kryesore evropiane. Në vitin 2024, ajo kishte zëvendësuar përkohësisht trajnerin Nenad Bjelica në aktivitetet me mediat gjatë një periudhe pezullimi.