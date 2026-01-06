Borë dhe akull/ Moti i ashpër dimëror paralizon transportin në Holandë

Bora dhe akulli vazhduan edhe sot të shkaktojnë probleme serioze në transportin në Holandë, duke çuar në pezullimin e plotë të shërbimeve hekurudhore dhe anulimin e qindra fluturimeve. Kompania shtetërore hekurudhore holandeze, NS, njoftoi se asnjë tren nuk do të qarkullojë të paktën deri në orën 09:00 GMT, për shkak të kushteve të vështira të krijuara nga reshjet e borës dhe temperaturat nën zero.
Ndërkohë, në aeroportin Schiphol të Amsterdamit, linja ajrore KLM ka anuluar të paktën 300 fluturime të planifikuara për ditën e sotme. Anulimet tregojnë për përmasat e mëdha të problemeve të shkaktuara nga moti dimëror në një nga qendrat më të rëndësishme të transportit ajror në Evropë.
Kjo është dita e pestë radhazi që kushtet e pafavorshme atmosferike ndikojnë rëndë në lëvizjen e pasagjerëve dhe funksionimin e transportit publik në vend. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për zhvillimet e mëtejshme.