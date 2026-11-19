Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve në vend. Mësohet se Bordi i Transparencës ka vendosur që nafta të shitet me 3 lekë më pak për litër dhe benzina me 3 lekë më pak.
Sipas vendimit të marrë më 17 nëntor 2026, çmimi i naftës për shitje me pakicë nuk duhet të kalojë 201 lekë për litër, nga 204 lekë që ishte më parë. Ndërsa çmimi i shitjes me shumicë është përcaktuar në jo më shumë se 189 lekë për litër. Sa i përket benzinës, çmimi i saj për konsumatorët nuk duhet të kalojë 160 lekë për litër, ndërsa për shitjen me shumicë është vendosur kufiri prej 148 lekësh për litër.