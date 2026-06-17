Bordi i Transparencës publikon çmimet e reja të karburantit, ulet nafta

Bordi i Transparencës ka caktuar këtë të shtunë çmimet e reja të shitjes së karburanteve në vend. Sipas vendimit të miratuar në mbledhjen e sotme, nafta do të tregohet me 176 lekë për litër, 4 lekë më pak se mbledhja e fundit e bordit.
Ndërkohë, çmimi i benzinës është caktuar 166 lekë/litër, 2 lekë më pak se vendimi i fundit i bordit. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi në orën 13:00 të datës 17 qershor 2026 dhe do të mbeten në fuqi deri në vendimmarrjen e radhës.
Njoftimi i Plotë:
Bordi i Transparencës ka vendosur në mbledhjen e tij të radhës, të zhvilluar më 17 qershor 2026, ndryshimet e reja të çmimeve tavan për nënproduktet e naftës në tregun vendas.
Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i naftës do të jetë jo më shumë se 176 lekë/litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 164 lekë/litër.
Ndërkohë, çmimi i shitjes me pakicë i benzinës do të jetë jo më shumë se 166 lekë/litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 154 lekë/litër.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot, më 17 qershor, në orën 13:00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës të Bordit, ku pritet të rishikohen sipas lëvizjeve të tregut.
Në njoftim theksohet se çdo operator i shitjes me shumicë dhe pakicë i nënprodukteve të naftës është i detyruar të zbatojë vendimin. Në rast shkeljesh të konstatuara, do të merren masa administrative, përfshirë pezullimin e aktivitetit.
Institucionet shtetërore përkatëse, përfshirë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, kanë deklaruar angazhimin e tyre për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg.