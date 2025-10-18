Bonny sërish heroi, Inter e fiton derbin italian kundër Romës

Inter i ka fituar pikët e plota për t’ia shkaktuar Romës humbjen e dytë këtë sezon në Serie A.
“Neurazzurët” triumfuan me rezultat minimal 0-1, në përballjen më interesante të xhiros së shtatë në kampionatin italian.
Roma lehtë mund të barazonte përmes Paulo Dybalas, megjithatë ky i fundit nuk e finalizoi pasimin e Bryan Cristantes.
Roma ishte më kërkuese edhe në pjesën e dytë, ku Dybala kishte disa raste shënimi derisa edhe Artem Dovbyk goditi shtyllën por larg finalizimit.
Interi gjithashtu kishte rastin për ta mbyllur më herët çështjen e fituesit, mirëpo Manuel Akanji goditi traversën derisa Mkhitrayan dështoi nga afërsia.
Pas kësaj ndeshje, Inter merr kreun e tabelës me 15 pikë, aq sa ka edhe Roma në pozitën e tretë./Telegrafi