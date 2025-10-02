Bllokimi i specave me pesticide të ndaluara nga Kroacia, AKU kontroll në Divjakë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Krimi Ekonomik, kanë kryer kontrolle në pikën e grumbullimit në Divjakë, pasi Kroacia bllokoi një ngarkesë me speca djegës nga Shqipëria, pasi rezultoi se kishin pesticide të ndaluara. Bëhet me dije se ngarkesa prej 8216 kilogramë spec djegës është marrë nga zona e Mollasit dhe Cërrikut të Elbasanit.
Ngarkesa me perime nga Shqipëria është bllokuar ditën e djeshme nga autoritetet e Kroacisë. Mësohet se mbi 8 mijë kg speca të kuq djegës të Divjakës janë bllokuar për shkak të përmbajtjes së pesticideve. Siç raportohet sasia e ndaluar do të asgjësohet në Kroaci.
Gjithashtu kjo nuk është hera e parë që perime nga Shqipëria të importuara drejt Kroacisë dhe Sllovenisë bllokohen për shkak të përmbajtjes së pesticideve, ku rasti i fundit ishte një muaj më parë.