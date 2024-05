Blinken: SHBA miratoi përdorimin e armëve amerikane për të goditur brenda Rusisë

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka konfirmuar se Joe Biden miratoi përdorimin e armëve amerikane brenda Rusisë.

Duke folur me gazetarët në Republikën Çeke pas një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s, Blinken tha se Ukraina kërkoi autorizim për të lejuar forcat e saj të mbroheshin kundër sulmeve ruse, veçanërisht në qytetin e Kharkiv.

Takimi i ministrave të jashtëm të NATO-s vjen përpara një samiti në Uashington nga 9-11 korrik.

Blinken tha gjatë samitit se do të ndërmerren “hapa konkretë” për ta afruar Ukrainën me NATO-n dhe SHBA do të “sigurojnë se ka një urë për Ukrainën drejt anëtarësimit në NATO”.

Ai tha se samiti po ndodh në një “kohë kyçe” kur Rusia po intensifikon sulmet e saj kundër rajoneve të vijës së parë në Ukrainë.