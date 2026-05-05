Blake Lively dhe Justin Baldoni i japin fund betejës ligjore

Beteja e ashpër ligjore mes Blake Lively dhe Justin Baldoni, e lindur nga filmi i tyre i vitit 2024 It Ends With Us, më në fund ka përfunduar.
Të dy palët arritën një marrëveshje për padinë e ngritur nga Lively ndaj regjisorit dhe bashkëaktorit të saj të hënën — vetëm dy javë përpara se çështja të shkonte në gjyq më 18 maj dhe një muaj pasi një gjyqtar hodhi poshtë 10 nga 13 pretendimet e saj.
“Produkti përfundimtar — filmi ‘It Ends With Us’ — është një burim krenarie për të gjithë ne që punuam për ta sjellë në jetë,” thanë të dyja palët në një deklaratë të përbashkët për Page Six.
“Rritja e ndërgjegjësimit dhe krijimi i një ndikimi domethënës në jetën e të mbijetuarve të dhunës në familje — dhe të gjithë të mbijetuarve — është një qëllim që ne e mbështesim.”
Ata vijuan: “Ne pranojmë se procesi paraqiti sfida dhe se shqetësimet e ngritura nga zonja Lively meritonin të dëgjoheshin.”
Të dyja palët shtuan se “mbeten të përkushtuara fuqishëm ndaj vendeve të punës pa sjellje të papërshtatshme dhe mjedise jo produktive” dhe shprehën “shpresën e sinqertë që kjo të sjellë mbyllje dhe t’u lejojë të gjithë të përfshirëve të ecin përpara në mënyrë konstruktive dhe në paqe, përfshirë edhe një mjedis më të respektueshëm online.”
Në dhjetor 2024, Lively ngriti padi ndaj Baldoni-t, duke e akuzuar për ngacmim seksual gjatë xhirimeve të filmit. Baldoni i mohoi akuzat dhe në janar 2025 ngriti një kundërpadi prej 400 milionë dollarësh për shpifje dhe zhvatje, e cila më vonë u rrëzua nga gjykata.
Më pas, një gjyqtar federal hodhi poshtë shumicën e akuzave të Lively, duke lejuar vetëm tre prej tyre të vazhdonin: shkelje kontrate, hakmarrje dhe ndihmë në hakmarrje.
Gjatë procesit, u publikuan edhe mesazhe dhe emaile private të Lively, përfshirë komunikime me Taylor Swift, e cila e kishte komentuar ashpër situatën. Drama ndikoi edhe në marrëdhënien e tyre, me raportime se Swift ka ndërprerë kontaktet me aktoren.
Në përfundim, marrëveshja shmangu një gjyq të kushtueshëm dhe të zgjatur, duke i dhënë fund një konflikti që kishte zgjatur për rreth dy vite.