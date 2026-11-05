Bjellorusi–Shqipëri do të luhet pa spektatorë në Budapest: UEFA lë pa asnjë ‘favor’ bjellorusët

Shqipëria do të luajë ndeshjen e fundit të Grupit C1 në Nations League në një stadium të zbrazët. Përballja e 15 nëntorit në kryeqytetin hungarez Budapest, ndaj Bjellorusisë, do të zhvillohet pa spektatorë, si pasojë e masave ndëshkuese të UEFA-s ndaj federatës bjelloruse.
Kombëtarja shqiptare do ta përfundojë rrugëtimin në fazën e grupeve të UEFA Nations League në një atmosferë krejt ndryshe nga ajo që shoqëron zakonisht ndeshjet e saj. Sfida kundër Bjellorusisë, e programuar për më 15 nëntor në stadiumin “Illovszky Rudolf” në Budapest, nuk do të ketë praninë e tifozëve në tribuna.
Vendimi prek drejtpërdrejt edhe mbështetësit kuqezi, të cilët nuk do të mund të udhëtojnë në Hungari për ta ndjekur nga afër ekipin kombëtar në këtë transfertë. Edhe pse ndeshja nuk zhvillohet në territorin bjellorus, stadiumi do të qëndrojë i mbyllur për publikun.
Sanksionet e UEFA-s, arsyeja pse stadiumi do të jetë bosh
Kufizimi lidhet me masat e vendosura nga UEFA ndaj Bjellorusisë. Sipas vendimit të Komitetit Ekzekutiv të organizatës europiane, të miratuar më 3 mars 2022 dhe që vazhdon të jetë në fuqi, klubet dhe ekipet kombëtare bjelloruse duhet t’i zhvillojnë ndeshjet si pritëse në terrene neutrale.
Por masa nuk kufizohet vetëm te ndryshimi i vendit ku luhen takimet. Vendimi parashikon gjithashtu që këto ndeshje të zhvillohen pa praninë e spektatorëve. Për këtë arsye, edhe përballja me Shqipërinë në Budapest do të luhet me dyert e mbyllura.
Kështu, pavarësisht se Bjellorusia do të jetë formalisht skuadra pritëse në një stadium jashtë kufijve të saj, tifozët nuk do të lejohen të hyjnë në impiant.
Një transfertë pa mbështetjen e tifozëve kuqezi
Për Shqipërinë, kjo do të thotë se ndeshja e fundit e Grupit C1 do të zhvillohet pa atmosferën që zakonisht krijojnë tifozët në shkallët e stadiumit. Mbështetësit kuqezi nuk do të kenë mundësi të jenë pranë skuadrës në Budapest, për shkak të kufizimit që zbatohet për të gjitha ndeshjet ku Bjellorusia është pritëse.
Kuqezinjtë do të synojnë ta mbyllin fazën e grupeve të Nations League me një paraqitje pozitive, por këtë herë pa mbështetjen e drejtpërdrejtë të publikut në stadium. Sfida e 15 nëntorit do të jetë kështu jo vetëm transferta e fundit në Grupin C1, por edhe një ndeshje e pazakontë për shkak të tribunave të boshatisura.