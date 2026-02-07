Bisedimet për paqe në Ukrainë, Zelensky: Nevojitet më shumë përparim dhe rezultat

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky është informuar nga negociatorët e Kievit mbi takimet e fundit dypalëshe me Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë. Në një postim në Telegram, Zelensky tha se ka marrë “informacione të hollësishme” mbi ecurinë e bisedimeve, duke veçuar momentet emocionale dhe ato konstruktive.
Megjithatë, kreu i shtetit ukrainas theksoi se procesi ende nuk është i mjaftueshëm. “Nevojitet më shumë përparim”, deklaroi ai, duke shtuar se Ukraina ka nevojë për rezultate konkrete. Zelenskyy nënvizoi rëndësinë e sigurimit të garancive “efektive” të sigurisë.