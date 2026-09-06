“Bir ku*ve”: Vlahovic dhe sherri i tmerrshëm me Skriniar, fyerje në italisht e një gjest i rëndë

Një duel me shije Serie A mes dy njohjeve të vjetra të futbollit tonë, Dusan Vlahovic dhe Milan Skriniar. Derbi i Turqisë mes Fenerbahce dhe Besiktas dhuroi një moment tensioni të madh mes ish-sulmuesit të Juventusit dhe ish-mbrojtësit të Interit. Të dy, përveçse u përplasën me shtyrje dhe një përballje të ashpër kokë më kokë, u fyen disa herë, duke folur në italisht, dhe nuk munguan as gjestet tejet vulgare. Njëri prej tyre në veçanti mund t’i kushtojë Vlahovicit masa disiplinore, i cili më pas e minimizoi ngjarjen pas vërshëllimës së fundit.
Serbi ishte shumë i lumtur për t’u rikthyer te ai duel kaq i ashpër me kundërshtarin. Ishte pikërisht ai që vendosi ndeshjen, duke shënuar golin përfundimtar të 2-1, që i mundëson të shkojë në kuotën e 4 golave në dy javët e fundit. “Nuk ndodhi asgjë e veçantë. Këto gjëra mund t’i ndodhin kujtdo në fushë”, shpjegoi sulmuesi, i cili pak më herët gjatë ndeshjes kishte humbur fjalë për fjalë kontrollin me Skriniar. Që në minutat e para, të dy u përballën në mënyrë shumë të vendosur, me qendërmbrojtësin vendas që nuk kurseu ndërhyrjet e forta ndaj sulmuesit.
Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik. #FBvBJK pic.twitter.com/3E8PD8HA2V
— ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda) September 5, 2026
Përplasja finale erdhi në pjesën e dytë, kur Vlahovic u ankua për një goditje me krah nga Skriniar, duke tërhequr vëmendjen e arbitrit. Pas kësaj nisi një përballje kokë më kokë me britma reciproke dhe shtyrje, me serbin që përfundoi në tokë pasi ekzagjeroi pasojat e një kapjeje në qafë nga sllovaku. Përplasjet vazhduan me një debat shumë të rëndë në italisht, të shoqëruar me fjalë vulgare. Shokët e skuadrës u përpoqën më kot të qetësonin gjakrat: madje as Guendouzi nuk arriti ta frenonte nervozizmin e sulmuesit.
Nervozizmi mes Vlahovic dhe Skriniar nuk lindi papritur, por ishte rezultat i një markimi individual mbytës të vendosur nga qendërmbrojtësi sllovak që në minutat e para. Skriniar kërkoi vazhdimisht ta parandalonte sulmuesin serb të kthehej me fytyrë nga porta, duke punuar shumë me krahët dhe në kufijtë e faullit taktik. Një punë konsumimi që dha rezultat në planin nervor, por jo në atë të rezultatit, pasi Vlahovic gjithsesi arriti të gjente hapësirën vendimtare për të shënuar me kokë golin e 2-1.
Gjesti i rëndë i Vlahovic ndaj Skriniar
Nuk i shpëtoi kamerave një gjest i Vlahovic me dorë, i cili bashkoi gishtin tregues dhe gishtin e madh në formë rrethi, duke mbajtur tre gishtat e tjerë të ngritur. Bëhet fjalë për një gjest që, në kulturën lokale, konsiderohet jashtëzakonisht vulgar dhe ofendues, i përdorur si fyerje personale. Në të kaluarën, futbollistë të tjerë që në Turqi kanë bërë të njëjtin gjest janë pezulluar për disa ndeshje. Një episod i shëmtuar për të dy lojtarët, të ndëshkuar me karton të verdhë, por vëmendja mbetet e lartë për atë që mund të ndodhë me provat televizive për gjestin e serbit.