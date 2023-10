Billy Ray Cyrus martohet me muzikanten

Billy Ray Cyrus dhe e fejuara e tij, muzikantja australiane Firerose, janë martuar një vit pas fejesës.

“10/10/23 do të jetë gjithmonë dita ku shpirtrat tanë u bashkuan në një martesë të shenjtë”, njoftuan të sapomartuarit në një postim të përbashkët në Instagram të mërkurën. “Ishte festa më e përsosur që mund të kishim imagjinuar ndonjëherë.”

Çifti ndau gjithashtu foto nga dita e tyre e dasmës, me Firerose që kishte veshur një fustan të bardhë me mëngë të gjata me detaje dantelle me lule. Ata u fotografuan jashtë në një fushë me bar, megjithëse është e paqartë se ku u zhvillua ceremonia.

Spekulimet për një romancë mes tyre nisën muaj pasi Tish Cyrus paraqiti kërkesën për divorc nga këngëtari i “Old Town Road” për herë të tretë pas 28 vitesh martesë.

Ish-ët kanë tre fëmijë së bashku: Miley, 31, Braison, 29 dhe Noah, 23. Billy gjithashtu adoptoi dy fëmijët e Tish, Brandi, 36, dhe Trace, 34, nga martesa e saj e mëparshme. Është e paqartë nëse fëmijët morën pjesë në dasmën e tij me Firerose.

Megjithatë, Miley thuhet se ka shkëputur komunikimin me babain e saj pas ndarjes. “Divorci mes prindërve të saj e ka tensionuar marrëdhënien me babanë dhe ka qenë e vështirë të komunikojë me të vitin e fundit”, tha një burim për E! News në tetor 2022.