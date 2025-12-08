Billy Ray Cyrus i përgjigjet padisë tronditëse: “Absurde”

Billy Ray Cyrus ka reaguar ashpër ndaj një padie të pazakontë të ngritur nga një grua që pretendon se është nëna biologjike e Miley Cyrus. Këngëtari, 64 vjeç, i quajti akuzat “tërësisht të rreme dhe absurde”.
Sipas Daily Mail, gruaja me emrin Jayme Lee ka pretenduar në padi se ka lindur Miley-n kur ishte vetëm 12 vjeç, dhe se më pas ka bërë një “marrëveshje private adoptimi” me Billy Ray dhe ish-bashkëshorten e tij, Tish Cyrus. Ajo pohon se marrëveshja i garantonte të drejtën të zgjidhte emrin e Miley-t dhe të punonte si dado dhe mësuese pianoje për këngëtaren.
Lee i akuzon Billy Ray dhe Tish për shkelje kontrate, mashtrim, keqinterpretim, shkaktim të qëllimshëm të stresit emocional dhe ndërhyrje të paligjshme në të drejtat prindërore.
Në dokumentet e paraqitura, Lee pretendon se çifti e ka ndërprerë çdo kontakt me të pas lindjes së Miley-t dhe madje e ka “kërcënuar me policinë”. Ajo kërkoi që të kryheshin teste të mbikëqyrura të ADN-së për Miley-n dhe prindërit e saj të supozuar, por gjykata refuzoi kërkesën për gjykim në tetor.
Më 20 nëntor, Billy Ray dorëzoi një kërkesë për hedhjen poshtë të të gjitha pretendimeve, duke e akuzuar Lee-n se ka ngritur një çështje “vetëm për t’i ngacmuar dhe shqetësuar familjarisht”.
Avokati i këngëtarit konfirmoi se më 5 dhjetor gjykata e hodhi poshtë padinë me paragjykim, duke e mbyllur përfundimisht rastin.
“Gjykata e rrëzoi padinë dhe i dha të drejtë z. Cyrus për të kërkuar shpenzimet dhe tarifat ligjore,” thuhej në deklaratë.
Billy Ray dhe Tish, të cilët u ndanë në vitin 2022 pas 28 vitesh martesë, kanë tre fëmijë biologjikë: Miley, 33 vjeç, Braison, 31, dhe Noah, 25. Ai gjithashtu adoptoi fëmijët e Tish nga martesa e parë, Brandi dhe Trace.
Së fundmi, pavarësisht raporteve për marrëdhënie të tensionuara me Miley-n, Billy Ray e ka uruar publikisht për fejesën me muzikantin Maxx Morando.