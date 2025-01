Billy Ray Cyrus flet pas incidentit në festën e inagurimit të Trump

Billy Ray Cyrus reagoi për incidentin në festimin e inaugurimit të Presidentit Trump për vështirësitë teknike.

Këngëtari i muzikës country performoi në Liberty Ball të hënën mbrëma, vetëm disa orë pasi Trump bëri betimin si presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara.

Fansat nuk mund të mos vinin re se Cyrus kishte disa probleme audio kur filloi të këndonte tekstet e këngëve të tij “Old Town Road” dhe “Achy Breaky Heart” pa ndonjë muzikë ose vokal rezervë.

Fituesi i Grammy-t pohoi se performanca e çuditshme ishte me të vërtetë rezultat i pajisjeve të gabuara, duke thënë në një deklaratë për People të martën, “Nuk do ta kisha humbur nderin për të luajtur në këtë ngjarje nëse mikrofoni, kitara dhe monitorët e mi nuk do funksiononin. Isha atje sepse më ftoi Presidenti Donald J. Trump.”

Artisti u bë viral pasi ai nuk ishte në gjendje të performonte setin e tij siç ishte planifikuar.

Sidoqoftë, Cyrus mbeti pozitiv dhe u tha të ftuarve: “Në jetë, kur keni vështirësi teknike, thjesht duhet të vazhdoni, ose siç do të thoshte Presidenti Trump, “Duhet të luftoni”.

Artistë të tjerë që performuan në ngjarjet inauguruese përfshinin Jason Aldean, Kid Rock, Village People, Rascal Flatts dhe Gavin DeGraw.