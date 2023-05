Billie Eilish ndahet nga muzikanti Jesse Rutherford

Billie Eilish dhe Jesse Rutherford i kanë dhënë fund lidhjes së tyre.

“Mund të konfirmojmë se Billie dhe Jesse u ndanë miqësisht dhe mbeten miq të mirë”, tha përfaqësuesi i këngëtares së “Bad Guy” për Page Six. Eilish dhe Rutherford nuk janë parë së bashku që nga Coachella në prill. Ish-çifti u fotografuan duke mbajtur një profil të ulët në festivalin muzikor në Indio, Kaliforni. Eilish më pas mori pjesë në Met Gala në maj pa Rutherford.

Artistët u lidhën për herë të parë në mënyrë romantike në tetor 2022 dhe e bënë zyrtare romancën në Instagram më 1 nëntor. Më pas ata bënë debutimin e tyre në tapetin e kuq të mbështjellë me batanije Gucci në Gala Art + Film LACMA më vonë atë muaj.

Eilish doli për Jesse në atë kohë, duke i thënë Vanity Fair: “Kam arritur në një pikë të jetës sime ku jo vetëm që njihesha nga një person që mendoja se ishte shumë tërheqës por jam e lidhur me të.” Para Rutherford, Bill ishte në lidhje me aktorin Matthew Tyler Vorce. Rutherford, nga ana e tij, ishte në lidhje me modelin Devon Lee Carlson nga 2015 deri në 2021.