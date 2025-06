Bill Gates: Nuk dua të vdes i pasur, ia dhuroj Afrikës 200 miliardë dollarët e mi

Themeluesi i Microsoft, Bill Gates, thotë se pjesa më e madhe e pasurisë së tij do të shpenzohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe arsimore në Afrikë gjatë 20 viteve të ardhshme. 69-vjeçari tha se “duke çliruar potencialin njerëzor përmes shëndetit dhe arsimit, çdo vend në Afrikë duhet të jetë në rrugën e prosperitetit”.

Duke folur në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababa, ai gjithashtu u bëri thirrje inovatorëve të rinj të Afrikës të mendojnë se si të ndërtojnë Inteligjencën Artificiale (IA) për të përmirësuar kujdesin shëndetësor në kontinent. Gates njoftoi muajin e kaluar se do të dhuronte 99% të pasurisë së tij të madhe, të cilën ai pret të arrijë në 200 miliardë dollarë deri në vitin 2045, kur fondacioni i tij planifikonte të përfundonte operacionet e tij.

“Kohët e fundit kam marrë një angazhim se pasuria ime do të dhurohet gjatë 20 viteve të ardhshme. Pjesa më e madhe e këtij financimi do të shpenzohet për t’ju ndihmuar të adresoni sfidat këtu në Afrikë”, – tha ai në një fjalim në selinë e Bashkimit Afrikan (AU).

Ish-Zonja e Parë e Mozambikut, Graça Machel, e përshëndeti njoftimin e tij, duke thënë se erdhi në një “moment krize”. “Ne mbështetemi në angazhimin e palëkundur të Z. Gates për të vazhduar të ecë në këtë rrugë transformimi përkrah nesh”, tha ajo.

Qeveria amerikane ka shkurtuar ndihmën për Afrikën, duke përfshirë programet për trajtimin e pacientëve me HIV/AIDS, si pjesë e politikës “Amerika e Para” të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke ngritur shqetësime në lidhje me të ardhmen e kujdesit shëndetësor në kontinent.

Gates tha se fondacioni i tij, i cili ka një histori të gjatë veprimi në Afrikë, do të përqendrohet në përmirësimin e kujdesit shëndetësor parësor. “Ajo që kemi mësuar është se ndihma ndaj nënave për të qenë të shëndetshme dhe për t’u ushqyer mirë para se të mbetet shtatzënë, ndërsa është shtatzënë, jep rezultatet më të forta”, tha ai.

“Sigurimi që fëmija të marrë ushqim të mirë edhe në 4 vitet e para bën gjithë ndryshimin”. Në një mesazh drejtuar inovatorëve të rinj, miliarderi i teknologjisë vuri në dukje se telefonat celularë kishin revolucionarizuar bankat në Afrikë dhe argumentoi se IA tani duhet të përdoret për të mirën e kontinentit.

“Afrika kryesisht e anashkaloi bankën tradicionale dhe tani ju keni një shans, ndërsa ndërtoni sistemet tuaja të kujdesit shëndetësor të gjeneratës së ardhshme, të mendoni se si IA është e integruar në të”, tha ai.

Gates përmendi Ruandën si shembull, duke thënë se tashmë po përmirësonte shërbimet duke përdorur ultratinguj të mundësuar nga inteligjenca artificiale për të identifikuar shtatzënitë me rrezik të lartë.

Fondacioni Gates tha se kishte tre përparësi: t’u jepte fund vdekjeve të parandalueshme të nënave dhe foshnjave, të siguronte që brezi i ardhshëm të rritet pa pasur nevojë të vuajë nga sëmundje infektive vdekjeprurëse dhe të nxirrte miliona njerëz nga varfëria.

“Në fund të 20 viteve, fondacioni do të ndërpresë operacionet e tij”, tha ai në një deklaratë. Muajin e kaluar, Gates tha se do të përshpejtonte dhurimet e tij përmes fondacionit të tij. “Njerëzit do të thonë shumë gjëra për mua kur të vdes, por jam i vendosur që “ai vdiq i pasur” nuk do të jetë një prej tyre”, – shkroi ai në një postim në blog.

Dhënia e 99% të pasurisë së tij mund ta linte ende personin e pestë më të pasur në botë një miliarder, sipas Bloomberg. Së bashku me Paul Allen, Gates themeloi Microsoft në vitin 1975 dhe kompania shpejt u bë një forcë dominuese në industrinë e softuerëve dhe të teknologjisë së tjera.

Gates është tërhequr gradualisht nga kompania në dekadat e fundit, duke dhënë dorëheqjen si drejtor ekzekutiv në vitin 2000 dhe si kryetar në vitin 2014. Ai tha se ishte frymëzuar të dhuronte para nga investitori Warren Buffett dhe filantropë të tjerë. Megjithatë, kritikët e fondacionit të tij thonë se Gates përdor statusin e tij bamirës për të shmangur taksat dhe se ai ka ndikim të tepruar mbi sistemin global të shëndetësisë.