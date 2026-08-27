Bill Gates ngre alarmin për inteligjencën artificiale: Humbjet masive të vendeve të punës

Bill Gates ka paralajmëruar për rreziqet serioze që sjell zhvillimi i Inteligjencës Artificiale, duke e cilësuar atë si një kërcënim që mund të ndikojë jo vetëm te miliona vende pune, por edhe te siguria dhe vetë jeta njerëzore.
Sipa raportimeve nga mediat e huaja ai ka kërkuar që adresimi i rreziqeve të AI të bëhet një nga prioritetet kryesore në botë, duke paralajmëruar edhe për mundësinë e përdorimit të teknologjisë për zhvillimin e armëve biologjike apo skenarë të tjerë të rrezikshëm.
“Ndale gazin” pavarësisht rreziqeve
Gates, 70 vjeç, është i fundit në një varg figurash kryesore të teknologjisë që paralajmërojnë për rreziqet e inteligjencës artificiale, pasi industria investon triliona dollarë në qendra të reja të të dhënave dhe startup-e të inteligjencës artificiale pranë disa prej ofertave më të mëdha publike fillestare në histori. Ndërhyrja e tij publike vjen ndërsa ai përpiqet të rikthehet në qendër të vëmendjes pas një periudhe të zgjatur skandalesh. Më herët këtë vit, publikimi i email-eve të Jeffrey Epstein solli përsëri në qendër të vëmendjes kontaktet e Gates me të.
Ai u detyrua të tërhiqej nga një konferencë mbi inteligjencën artificiale në shkurt, dhe në qershor dëshmoi për gjashtë orë para një komisioni të Dhomës së Përfaqësuesve. Zbulimet e pabesisë së tij, të kombinuara me divorcin e tij në vitin 2021, gjithashtu e kanë dëmtuar rëndë reputacionin e tij. Ai ka pranuar se të gjitha këto ishin gabime për të cilat ai është përgjegjës vetëm. Sot, ai duket më i gatshëm të kthehet në jetën publike, pasi iu përgjigj të gjitha pyetjeve të Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve.
“Mendoj se njerëzit e kuptojnë se çfarë bëra, çfarë nuk bëra dhe se mësoj kur bëj gabime”, tha ai.
Gates gjithashtu pranoi se ai mund të mos jetë lajmëtari ideal i këtyre paralajmërimeve, si për shkak të pasurisë së tij të madhe, ashtu edhe për shkak të së kaluarës së tij si CEO agresiv i Microsoft. Në një rast të rëndësishëm federal në vitin 2000, Microsoft u zbulua se kishte abuzuar vazhdimisht me fuqinë e tij monopol gjatë mandatit të tij. Gates dha dorëheqjen nga bordi i kompanisë në vitin 2020.
Ndërsa ai shmangu kritikimin e Microsoft ose kompanive të tjera me emër, ai shpjegoi pse është i përshtatshëm për të adresuar çështjen e inteligjencës artificiale. Ai është një ekspert në teknologji dhe një njohës i brendshëm i industrisë, nuk është më i shtyrë nga motivet e fitimit që vijnë me drejtimin e një kompanie, dhe ka kaluar dekada duke adresuar pabarazinë përmes fondacionit të tij filantropik.
“Ironia e ‘inovatori është i frikësuar dhe thotë se nuk jemi gati dhe po kalojmë vijat kritike’ ndoshta e bën atë edhe më tingëlluese”, tha ai.
Teknologjia e trefishtë e la pa fjalë
Gates tha se ka pasur tre raste në jetën e tij kur një zhvillim teknologjik e ka befasuar vërtet. E para ishte në vitin 1980, kur pa për herë të parë një ndërfaqe grafike përdoruesi, teknologjinë që çoi në kompjuterin personal modern. E dyta ishte në vitin 2022, kur drejtuesit e OpenAI erdhën në shtëpinë e tij për t’i treguar atë që më vonë do të bëhej ChatGPT .
E treta ishte këtë vit, kur ai pa nga afër progresin e Claude Code, mjetit të inteligjencës artificiale të Anthropic. Programimi, tha ai, është lënda që ai e njeh më mirë dhe aftësitë e Claude e tronditën.
“Ideja se këto gjëra tani, në një mënyrë kuptimplote, janë më të mira se unë është si, ‘Çfarë dreqin?’” tha ai.
Humbjet masive të vendeve të punës janë të pashmangshme
Në të kaluarën, revolucionet teknologjike kanë krijuar më shumë vende pune sesa kanë shkatërruar, vuri në dukje Gates. Por ai është skeptik ndaj atyre që thonë se e njëjta gjë do të ndodhë edhe këtë herë.
“Epoka e inteligjencës artificiale është krejtësisht, absolutisht, plotësisht, krejtësisht e ndryshme”, tha ai, duke pranuar se kjo pikëpamje nuk është e popullarizuar në qarqet e teknologjisë.
Sipas Gates, nëse nuk merren masa, humbjet masive të vendeve të punës janë të pashmangshme sepse inteligjenca artificiale do të përhapet në të gjithë ekonominë, duke lënë pak hapësirë për një industri për të thithur punëtorët që humbasin vendet e tyre të punës për shkak të një tjetre.
Kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë, përfshirë Microsoft, tashmë po garojnë për të ndihmuar klientët e tyre të korporatave të përvetësojnë IA-në, e cila mund të zëvendësojë një numër të madh punëtorësh. Gates argumentoi se kompanitë thjesht po i përgjigjen stimujve të krijuar nga tregu, por këto stimuj mund të bien ndesh me interesin e shoqërisë.
Taksa mbi inteligjencën artificiale do ta bëjë zëvendësimin e punëtorëve më të kushtueshëm
Një nga propozimet e tij është vendosja e një takse të re mbi përdorimin e inteligjencës artificiale, e ashtuquajtura taksë mbi simbolet, me qëllim që ta bëjë më të kushtueshme zëvendësimin e njerëzve me makina dhe në të njëjtën kohë të mbledhë para për të mbështetur ata që humbasin vendet e tyre të punës. Tokeni është një njësi bazë llogaritëse në sistemet e inteligjencës artificiale. Ideja e taksimit të tij ka filluar të fitojë terren, madje edhe në Wall Street, si një mënyrë për të rritur koston e përdorimit të makinave në vend të punës njerëzore.
Disa vende pune, sipas Gates, duhet të ndalohen të zëvendësohen nga IA. Ai e quan idenë “Njerëzore e Rezervuar” domethënë, pozicione që do të rezervohen ekskluzivisht për njerëzit. Kjo mund të ketë të bëjë me profesione që mbështeten në marrëdhënie të thella personale njerëzore, të tilla si ato të kujdesit, ose pozicione në të cilat punëtorët që do të zëvendësohen nuk kanë gjasa të jenë në gjendje të gjejnë punë të re.
Frika nga bioterrorizmi dhe një pandemi e re
Gates gjithashtu mbështeti marrëveshje të reja ndërkombëtare që do të vendosnin kritere të qarta për monitorimin dhe kufizimin e rreziqeve ekstreme, siç është bioterrorizmi. Siç argumentoi ai, mund të duhen vetëm disa njerëz me qasje në sisteme të përparuara të inteligjencës artificiale për të zhvilluar patogjenë të rinj.
Bashkëthemeluesi i Microsoft madje tha se ishte i gatshëm të përballej publikisht me këdo që nuk ishte dakord me vlerësimin e detyrueshëm të çdo sistemi të inteligjencës artificiale që mund të përdoret si armë për të krijuar molekula të reja dhe për të shkaktuar një pandemi.
“Jam në një gjendje shoku”
Gates tha se ishte i tronditur që nuk kishte një ndjenjë më të madhe urgjence rreth këtyre çështjeve. Shumë nga shqetësimet e tij i bëjnë jehonë atyre të shprehura nga bashkëthemeluesi i Anthropic, Dario Amodei. Megjithatë, paralajmërimet e Amodei e kanë vënë atë në kundërshtim me Pentagonin, Shtëpinë e Bardhë dhe pjesën më të madhe të industrisë së teknologjisë.
“Ka njerëz që sulmojnë personin që flet më hapur për pasojat negative”, tha Gates.
Ai ka ngritur padi kundër OpenAI dhe Microsoft, duke i akuzuar ata për shkelje të të drejtave të autorit gazetareske në lidhje me sistemet e inteligjencës artificiale. Të dy kompanitë i kanë mohuar akuzat. Përveç çështjeve globale të shëndetit me të cilat ai ka punuar prej vitesh, Gates është zotuar të ngrejë çështjen e inteligjencës artificiale në çdo bisedë që ka me udhëheqësit botërorë.
“Kam vetëm dy çështje që do të thoja: ‘Ju lutem mendoni më shumë për këtë, kujdesuni më shumë për këtë’”, tha ai.
Gates pranon se e gjen veten në një pozicion paradoksal. Ai është ndoshta një nga njerëzit që kontribuoi më shumë se kushdo tjetër në përhapjen dhe formësimin e industrisë moderne të kompjuterave. Por tani ai paralajmëron se teknologjia që po krijon e njëjta industri paraqet rreziqe në shkallë globale.
“Nuk më pëlqen t’u sjell njerëzve lajme të këqija dhe nuk më pëlqen të them se inovacioni në fund të fundit mund të ketë një anë negative. Por ja ku jemi”, tha ai.