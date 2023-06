Presidenti i 42-të amerikan, Bill Clinton viziton Shqipërinë më 4 korrik.

Clinton, një emër i dashur për shqiptarët, pas mbështetjes së tij për Kosovën do të ketë takime me liderët kryesorë shqiptarë, teksa do të vizitojë dhe disa vende.

Ndërkohë që vizita e Bill Clinton, njeriu që udhëhoqi fushatën bombarduese ndaj Serbisë ka një tjetër rëndësi në këto kohë tensionesh në veri të Kosovës.