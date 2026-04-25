Bileta deri në 2 milionë për finalen e Botërorit 2026: FIFA feston, ka komisione 30%

Botërori 2026 po afrohet dhe ethet e tifozëve po rriten për të ndjekur nga afër turneun më të rëndësishëm të futbollit. Ndërsa kombëtaret përgatiten për startin e 11 qershorit, tifozët po organizohen për të siguruar bileta, sidomos për finalen që do të luhet më 19 korrik në MetLife Stadium. Pikërisht këtu çmimet kanë arritur nivele të çmendura: në faqen zyrtare të FIFA disa vende arrijnë deri në 2 milionë euro për biletë, ndërsa organizata përfiton nga komisionet që shkojnë deri në 30%.
Biletat e Botërorit 2026: vetëm në Meksikë ndalohet rishitja me çmime më të larta
Dikush mund të jetë gati të paguajë shifra marramendëse për finalen, sidomos me shpresën që kombëtarja e tij të jetë pjesë. Ndërkohë, tifozët po blejnë paraprakisht bileta për të gjitha ndeshjet e turneut që do të zhvillohet në Meksikë, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Politikat ndryshojnë: në Meksikë nuk lejohet rishitja me çmime më të larta, për të luftuar tregun e zi.
Çmimet për finalen: deri në 2 milionë euro
FIFA ka lejuar që në platformën zyrtare të mos ketë kufizime për çmimet e rishitjes. Kjo ka bërë që në SHBA dhe Kanada të shpërthejë tregu sekondar. Disa bileta, të blera fillimisht me rreth 10 mijë euro, po rishiten me çmime ekstreme. Në disa sektorë të MetLife Stadium, një vend për finalen arrin deri në 2 milionë euro.
Fitime të mëdha për FIFA: mban 30% të çmimit
Kjo garë për çmime nuk ka kufij dhe FIFA përfiton drejtpërdrejt: nga çdo transaksion mban 30% të çmimit final. Pra, nga një biletë prej 2 milionë eurosh, rreth 600 mijë euro shkojnë si komision, të ndara mes shitësit dhe blerësit. Organizata ka bërë të ditur se këto të ardhura do të riinvestohen për zhvillimin e futbollit në të gjithë botën.