Bild zbulon të ardhmen e Mbappé, 70 milionë euro për 5 sezone: “Është i Real Madrid”

Është transferimi më i përfolur i dy viteve të fundit, një lidhje që tashmë duket se kanë vendosur vërtet ta bëjnë. Kylian Mbappé do të luajë për Real Madrid nga sezoni i ardhshëm. Lajmi është bërë i ditur nga e përditshmja gjermane Bild, sipas së cilës fenomeni francez ka vendosur të largohet nga PSG në fund të kontratës, më 30 qershor 2024. Detajet e fundit për t’u zgjidhur, në çdo rast jo një çështje e vogël, do të kishte të bënte me pagën, e cila është padyshim e rëndësishme.

AVENTURA NË PARIS ËSHTË NË FUND

I mbërritur në Paris në 2017, pasi u rrit dhe shpërtheu në Monako, Mbappé rrezikon t’i japë fund aventurës së tij te PSG në vitin e shtatë, edhe pse fërkimi me klubin dhe dëshira e tij për një ndryshim ambjenti nuk janë diçka e re, e aq më pak surprizë. 167 gola në 193 ndeshje e lejuan Mbappé të fitonte pesë kampionate, dy Kupa të Ligës, tre Kupa Franceze dhe katër Superkupa. Sidoqoftë, ishin gjithmonë daljet e parakohshme nga Champions League që përfaqësonin një zhgënjim dhe burim kritikash të shpeshta.

PAGESË YJORE TE REAL

Kampioni i Botës 2018 është i gatshëm të ndryshojë ambjent dhe të transferohej në Madrid për pesë sezone. Kontrata, sipas Bild, do t’i lejonte atij të fitonte 70 milionë për 5 sezone. Por vetë paga yjore do të përfaqësonte pengesën e fundit për t’u kapërcyer. Flitet për një bonus shumë të pasur nënshkrimi (mbi 100 milionë) plus të tjera që do të rrisnin më tej pagën e kampionit francez, gjithnjë e më afër Real.