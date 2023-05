Bilanci negativ i Juventus: pa Champions ikin 90 milionë euro, mungesa e blerjeve përfundimtare kushton 140

Mes shumë problemeve me të cilat Juventus duhet të përballet në këtë sezon të pabarabartë mes fushës dhe proceseve, është edhe ai i llogarive. Të cilat në muajt në vijim ka gjasa të rezultojnë me humbje të thella. Jo aq për daljet, duke qenë se skuadra e Allegrit nuk ka gjasa të përforcohet me lojtarë të rëndë nga pikëpamja ekonomike, por për mungesën e të ardhurave. Fillimisht lidhet me përjashtimin nga Champions League, duke qenë se edhe në rast kualifikimi në Europën tjetër dhe pa ndërhyrë UEFA me një ndalim global, të ardhurat sportive do të kenë pak rëndësi.

Me makinë llogaritëse në dorë, Juve rrezikon të humbasë diçka rreth nëntëdhjetë milionë euro të ndara midis rreth 70 në shpërblime dhe deri në 20 të lidhura vetëm me biletat për ndeshjet në shtëpi të kupës. Një goditje e fortë, por që nuk vjen vetëm. Sepse duhen bërë llogaritë edhe me kthimin në bazë të lojtarëve të shumtë të huazuar dhe që mund të garantonin një thesar të vërtetë në rast të një blerje përfundimtare.

Lojtarë që i përgjigjen emrit të Dejan Kulusevski, Denis Zakaria, Arthur dhe Ëeston McKennie, të cilët në total do të kishin sjellë rreth 140 milionë euro në arkat bardh e zi. E nëse për suedezin ende nuk është thënë se Tottenham nuk do ta konfirmojë (edhe pse në Londër mendojnë revolucionin), është e sigurt që Arthur dhe Zakaria do të kthehen në bazë. Ndërsa shpresat e fundit për të qenë në gjendje të fitojnë para me McKennie janë të lidhura me pak shanse që Leeds ka për të shpëtuar veten.

Sikur të mos mjaftonte kjo, Juventus duhet të marrë edhe një “jo, faleminderit” nga Lazio dhe Empoli për blerjet e Luca Pellegrini (15 milionë) dhe Marko Pjaca (5 milionë). Të gjithë, ose pothuajse të gjithë, elementët që duhet të zëvendësohen në merkato, por me ndonjë që mund të zgjidhë kontratën (Artur), për të tentuar të kursehet ndonjë euro edhe sezonin e ardhshëm.