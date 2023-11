Bien temperaturat në minus në Shqipëri, dielli mbizotëron vendin

Territori shqiptar do të mbetet në ndikimin e presionit të lartë atmosferik duke bërë që moti të jetë dominant në pjesën më të madhe të vendit, përjashtuar zonat malore. Parashikohet që orët e pasdites të shtojnë vranësirat në pjesën më të madhe të territorit ku sërish më të dukshme mbeten në zonat malore përgjatë kufirit Lindor.

Temperaturat e ajrit do të bien ekstremisht në orët e para të mëngjesit që do të varojnë nga 0°C deri në 13°C. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare me shpejtësi mbi 3 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.