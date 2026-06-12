Bien Facebook, Instagram, dhe Messenger

Miliona përdorues të rrjeteve sociale në të gjithë botën, veçanërisht Instagram, Facebook dhe Messenger, kanë pasur probleme në orët e fundit, pasi kanë pasur vështirësi në përdorimin e shërbimeve të Meta-s.
Aktualisht, shumë përdorues po shohin në ekranet e tyre se ka një problem në lidhjen me faqet e tyre, ndërsa disa raportojnë se shkëputen shpesh nga llogaritë e tyre.
Në të njëjtën kohë, ata që arrijnë të lidhen me llogaritë e tyre raportojnë se po përjetojnë probleme edhe me story-t.
Në orët e fundit ka pasur vështirësi në përdorimin e shërbimeve të Metës.