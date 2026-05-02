Bien dy skuadrat e para nga Serie A: fitorja e Lecce në Pisa dënon edhe Veronën

Pisa rikthehet në Serie B pas vetëm një sezoni në Serie A. Fitorja 2-1 e Lecce në “Arena Garibaldi” vulos rënien matematikore të skuadrës së Oscar Hiljemark dhe e mbyll në mënyrën më të hidhur një rikthim në elitë që ishte pritur për 34 vite. Zikaltërit kishin vetëm një rezultat për të mbajtur ende gjallë shpresat: fitoren. Humbja ndaj salentinëve fshiu edhe mundësinë e fundit.
Rezultati ka peshë edhe për renditjen e Veronës. Suksesi i Lecce e çon skuadrën e Eusebio Di Francesco në kuotën e 32 pikëve, një prag tashmë i paarritshëm si për Pisan, e ndalur në 18, ashtu edhe për Hellas, që ka 19. Me katër javë ende për t’u luajtur, Verona nuk mund të arrijë më vendin e katërt nga fundi dhe bie matematikisht në Serie B edhe para se të luajë kundër Juventusit.
Pisa dhe Verona bien në Serie B: Lecce feston në “Arena Garibaldi”
Java e 35-të e Serie A jep kështu dy verdiktet e para përfundimtare në fundin e tabelës. Pisa ishte tashmë me shpinë pas murit, por Lecce e ktheu ndeshjen e “Arena Garibaldi” në një sfidë vendimtare edhe për garën e mbijetesës. Salentinët nuk u mjaftuan vetëm të siguronin një rezultat shumë të rëndë: ata u shkëputën në mënyrë vendimtare nga dy skuadrat e fundit.
Për Pisan rënia ishte në ajër prej javësh. Shumë i madh diferenca e krijuar, shumë pak pikët e mbledhura, shumë e brishtë paraqitja e përgjithshme e një skuadre që nuk arriti kurrë të dalë vërtet nga zona më e rrezikshme e renditjes. Ndeshja ndaj Lecce përfaqësonte shansin e fundit për të shtyrë të paktën verdiktin. Nuk mjaftoi.
Skuadra toskane ishte rikthyer në Serie A pas 34 vitesh, duke rikthyer elitën në “Arena Garibaldi” dhe duke rindezur entuziazmin e një qyteti që e kishte përjetuar ngjitjen si një moment historik. Por hapi drejt kësaj kategorie rezultoi shumë i vështirë. Pas largimit të Filippo Inzaghi, protagonist i ngjitjes, klubi ia besoi pankinën Alberto Gilardino. Sezoni megjithatë nuk mori kurrë drejtimin e dëshiruar dhe në shkurt erdhi ndryshimi me Hiljemark, i thirrur për një përmbysje që me kalimin e javëve u bë gjithnjë e më e pamundur.
Pisa, rikthimi në Serie A zgjati vetëm një sezon
Pisa paguan një sezon të kaluar pothuajse gjithmonë në ndjekje. Vështirësitë në sulm, pikët e shumta të lëna rrugës dhe pamundësia për të ndërtuar një seri pozitive peshuan më shumë se çdo episod i vetëm. Rikthimi në Serie A, i pritur për më shumë se tre dekada, mbyllet kështu pas vetëm një viti.
Rënia nuk e fshin rëndësinë e ngjitjes, por jep pasqyrën e një projekti që nuk arriti të përballojë nivelin e kategorisë. Pisa u përpoq të qëndronte e lidhur me matematikën deri në fund, por kundër Lecce duhej një fitore dhe ajo nuk erdhi.
Për Veronën verdikti është ndryshe në formë, por i njëjtë në thelb. Hellas bie pa luajtur, i mposhtur nga llogaritë që solli fitorja e Lecce. Skuadra verdheblu ishte tashmë në një situatë pothuajse të pashpresë, por suksesi i salentinëve mbylli çdo mundësi. Edhe duke fituar të tre ndeshjet e fundit, Verona nuk mund të arrijë më vendin e katërt nga fundi.
Lecce sheh shpëtimin, gara mbetet e hapur për Cremonese dhe të tjerat
Lecce del nga “Arena Garibaldi” me një fitore gjigante. Tre pikët vlejnë shumë më tepër se vetë rezultati: afrojnë mbijetesën, eliminojnë dy rivalë nga gara dhe rrisin presionin mbi Cremonese, e detyruar tani të reagojë për të mos humbur terren.
Skuadra e Di Francesco luajti një ndeshje “jetë a vdekje”, edhe pse nuk ishte ende me shpinë pas murit. E dinte që fitorja do të thoshte një goditje pothuajse vendimtare në garën për mbijetesë. Dhe kështu ndodhi. Lecce ngjitet në 32 pikë dhe lë pas Pisan dhe Veronën, të dyja matematikisht të dënuara me Serie B.
Kampionati nuk ka përcaktuar ende skuadrën e fundit që do të bjerë, por dy verdikte janë tashmë të shkruara. Pisa i jep lamtumirën Serie A pas vetëm një sezoni. Verona bie pas disa vitesh në elitë. Lecce, ndërkohë, merr një fitore që mund të vlejë sa një mbijetesë e parakohshme.