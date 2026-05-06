Bien çmimet e gazit evropian

Çmimet e gazit natyror evropian ranë ndjeshëm të mërkurën, ndërsa optimizmi mbi një marrëveshje të mundshme SHBA-Iran lehtësoi shqetësimet në lidhje me ndërprerjet në furnizimet globale me gaz natyror të lëngshëm.
Kontratat e ardhshme holandeze TTF, kontrata kryesore e gazit natyror në Evropë, ranë me më shumë se 8% në nën 43 euro (50.6 dollarë) për megavat-orë.
Rënia erdhi pas raportimeve se Uashingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje paraprake që mund t’i japë fund konfliktit dhe të hapë derën për negociata më të gjera bërthamore.
Perspektiva e deeskalimit uli frikën e ndërprerjeve të zgjatura rreth Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kritike për dërgesat globale të energjisë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi gjithashtu një ndalesë të përkohshme të “Projektit Liri”, një operacion ushtarak që synonte sigurimin e transportit tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit, duke përmendur përparimin në negociata.
Konflikti dhe mbyllja pothuajse e plotë e rrugës ujore kishin ndërprerë rreth një të pestën e furnizimit global me LNG, duke rritur çmimet dhe duke tronditur tregjet e energjisë.