Bie sërish çmimi i naftës në botë, arrin nën 102 dollarë për fuçi

Çmimet e naftës kanë rënë në tregjet ndërkombëtare, ndërsa furnizimet nga Lindja e Mesme po tregojnë qëndrueshmëri pavarësisht tensioneve në rajon. Nafta Brent ra me 2.06%, në 101.70 dollarë për fuçi, ndërsa WTI humbi 2.13%, duke zbritur në 98.16 dollarë. Sipas JPMorgan, flukset e naftës nga Lindja e Mesme mbeten të forta, pavarësisht sulmeve të Huthive dhe problemeve në tubacionin Lindje-Perëndim të Arabisë Saudite.
Megjithatë, tregjet mbeten në gatishmëri për shkak të luftës mes SHBA-së dhe Iranit. Donald Trump deklaroi se ndodhet në një “fazë vendimmarrjeje” dhe paralajmëroi se zhvillime të mëdha mund të ndodhin së shpejti. Për momentin, qëndrueshmëria e furnizimeve po ushtron presion në rënie mbi çmimet e naftës.