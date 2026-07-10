Bie nga kamioni dhe e shtyp makina: 17-vjeçarja humb jetën gjatë festimeve në Francë pas fitores ndaj Marokut

Një vajzë shtatëmbëdhjetëvjeçare humbi jetën në veri të Francës gjatë festimeve për suksesin e kombëtares së futbollit ndaj Marokut në çerekfinalet e Botërorit. Kështu raporton “Le Parisien”, duke cituar një burim pranë hetimit. Tragjedia ndodhi në qendër të Aulnoye-Aymeries, një komunë me rreth 10 mijë banorë në departamentin Nord, në rajonin Hauts-de-France.
Adoleshentja po festonte kualifikimin e “Blues” në pjesën e pasme të një kamioni, përpara se të binte dhe të shtypej nga mjeti. Sipas të përditshmes pariziene, shoferi “kishte disa persona në bord për një paradë”. Drejtuesi i mjetit u arrestua dhe u vendos në paraburgim. Gjithashtu, sipas një burimi pranë hetimit, ai ishte i dehur në momentin e aksidentit.