Biden do të vizitojë Izraelin, ndërsa ndihmat për Gazën mbeten të bllokuara

Shtetet e Bashkuara shpresojnë që të zhbllokojnë dërgesat me ndihmë për civilët në Gazën e rrethuar pas sulmit brutal të militantëve të Hamasit, përderisa presidenti amerikan, Joe Biden, të mërkurën do të vizitojë Izraelin dhe Jordaninë.

Punëtorët e ndihmës kanë paralajmëruar se jeta në Gazë është afër një kolapsi të plotë për shkak të rrethimit izraelit, përderisa qindra mijëra persona po kërkojnë strehim, furnizimet me ujë dhe energji janë duke u pakësuar në spitale.

Në pikëkalimin në Rafah – që është pika e vetme që lidh Gazën me Egjiptin – dërgesat me ndihma po presin që të nisen drejt territorit të vogël e të mbipopulluar, ndërkaq civilët e bllokuar – shumica palestinezë me shtetësi të dyfishtë – po shpresojnë se do të lejohen që të largohen për në Egjipt.

Sipas Radio Evropa e Lirë, ndërmjetësit po tentojnë që të arrijnë një armëpushim për të hapur kufirin që u mbyll javën e kaluar pas sulmeve izraelite, por mëngjesin e së martës ishte e paqartë nëse kjo pikë kufitare do të vazhdojë të jetë e mbyllur.

Gjenerali Erik Kurilla, që udhëheq Komandën Qendrore të SHBA-së, ka shkuar në Tel Aviv për t’u takuar me autoritetet ushtarake izraelite para vizitës së planifikuar të Bidenit të mërkurën. Vizita e presidentit amerikan synon të shfaqë mbështetjen e Shtëpisë së Bardhë për Izraelin. Biden po ashtu do të udhëtojë për në Jordani për t’u takuar me liderët arabë, mes frikës se luftimet mund të zgjerohen në një konflikt më të gjerë rajonal.

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, që u kthye në Izrael pasi vizitoi gjashtë shtete arabe, tha në Tel Aviv se SHBA-ja dhe Izraeli janë pajtuar që të zhvillojnë një plan për të lejuar që ndihma humanitare të arrijë te civilët në Gazë. Ka ende disa detaje që duhet të zgjidhen, por plani do të përfshijë “mundësinë e krijimit të zonave që do të mbajnë civilët larg rrezikut”.

Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore në mbarë Gazën, përderisa është paralajmëruar edhe një pushtim i mundshëm tokësor, ndërkaq militantët e Hamasit kanë vazhduar sulmet me raketa dhe tensionet afër kufirit Izrael-Liban janë rritur.

Të paktën 2.778 persona janë vrarë dhe 9.700 të tjerë janë plagosur në Gazë, ka thënë Ministria e Shëndetësisë në këtë territor. Mbi 1.400 izraelitë janë vrarë, shumica e të cilëve civilë që u vranë gjatë sulmeve të Hamasit më 7 tetor.

Sulmet ajrore, pakësimi i furnizimeve dhe urdhri i Izraelit për evakuim masiv nga veriu i Rripit të Gazës kanë rritur dëshpërimin në territorin e populluar me 2.3 milionë banorë. Mbi 1 milion palestinezë janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe 60 për qind tani gjenden në zonën e evakuimit në jug të gjatë pothuajse 14 kilometra, kanë thënë Kombet e Bashkuara.

Në Gazë, spitalet janë në prag që të mbesin pa energji elektrike, gjë që vë në rrezik jetën e mijëra pacientëve dhe qindra mijëra palestinezëve që janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe që po kërkojnë strehim. Shumica nga palestinezët, për shkak të mungesës së furnizimeve me ujë, kanë nisur të pinë ujë të ndotur, duke rrezikuar edhe përhapjen e sëmundjeve.

Ushtria izraelite ka thënë se po tenton të largojë civilët për në zona të sigurta para se të nisë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të Gazës, ku ka thënë se militantët kanë rrjet të zgjeruar të tuneleve dhe të raketahedhësve. Shumica e infrastrukturës ushtarake e Hamasit gjendet në zonat e banuara.

Ata që po largohen nga veri i Gazës po përballen me sulme ajrore edhe në jug. Mëngjesin e së hënës, një sulm ajror në një qytet në Rafah shkatërroi një ndërtesë ku po strehoheshin tre familje që ishin evakuuar nga Qyteti i Gazës. Të paktën 12 persona u vranë dhe nëntë të tjerë mbetën të bllokuar nën rrënoja, sipas të mbijetuarve.

Izraeli ka evakuuar banorët që jetojnë afër kufirit me Libanin në veri, ku ushtria ka shkëmbyer vazhdimisht zjarr me grupin Hezbollah, që mbështetet nga Irani. Më 2006, Izraeli kishte zhvilluar një luftë njëmujore me Hezbollahun.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka paralajmëruar Iranin dhe Hezbollahun, duke thënë se “mos na testoni në veri. Mos e bëni gabimin që e keni bërë në të kaluarën. Sot, çmimi që ju do të paguani do të jetë shumë më i rëndë”.

Ndërkaq, ministri i Jashtëm iranian, Hossein Amirabdollahian, ka paralajmëruar se është e mundshme që Irani të ndërmarrë “veprime parandaluese” nëse Izraeli zhvillon një ofensivë tokësore.

Në Gazë, mbi 400.000 të zhvendosur në jug janë strehuar në shkolla dhe ndërtesa të tjera që udhëhiqen nga agjencia e OKB-së për palestinezët. Por, agjencia tha se vetëm një litër ujë në ditë është në dispozicion për çdo pjesëtar të stafit të saj që ka mbetur në territorin e bllokuar.

“Gazës po i mbarojnë furnizimet me ujë, Gazës po i mbaron jeta”, tha shefi i agjencisë së OKB-së për palestinezët, Philippe Lazzarini. Ai bëri thirrje për heqjen e rrethimit. “Kjo duhet të ndodhë tani”, porositi ai.