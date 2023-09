Fansat e Beyonce besojnë se artistja e tyre e preferuar është në pritje të ëmbël, për herë të katërt.

Aludimet nisën gjatë performancës në skenë gjatë turneut të saj botëror. Një fans hodhi një video të këngëtares në TikTok, në të cilën ajo mund të shihej duke e mbuluar barkun e saj teksa kërcente.

E veshur me një mini-fustan ngjyrë të artë me trup, me mëngë të gjata dhe një dekolte të lartë, barku i Beyonce ishte paksa e dukshme, gjë që tërhoqi vëmendjen e fansave.

Duke shpërndarë videon, fansja shkruan: “Beyonce është shtatzënë”.

Në seksionin e komenteve, një tjetër fanse e superyllit shkroi: “E dija që ajo ishte shtatzënë para kësaj skene, sepse ishte ulur gjatë një prej performancave.”

“Njëlloj si në shtatzëninë e saj të parë”, shtoi ajo, duke iu referuar momentit të saj viral në VMA të vitit 2011, kur njoftoi se ishte në pritje të fëmijës së saj të parë, tani vajzën 11-vjeçare Blue Ivy.

Megjithatë, disa përdorues të mediave sociale nuk ishin të impresionuar nga spekulimet duke shtuar se trupi i një gruaje 40-vjeçare ndryshon.

“Mendoj se ajo është një grua mbi 40 vjeç, e cila ka kaluar dy shtatzëni dhe njëra prej tyre ishte binjake. Ndaloni së hetuari trupin e saj”, komentoi një fans.

Një tjetër u përgjigj: “Trupi ynë ndryshon veçanërisht gjatë periudhës sonë fryrja jonë është e çmendur, thjesht le të jetë, postimi për trupin e grave veçanërisht nuk është i mirë.”