Beyoncé dhe Big Freedia paditen për shkelje të së drejtës së autorit

Beyoncé dhe Big Freedia janë paditur për “shkelje të qëllimshme të të drejtave të autorit, praktika të padrejta tregtare dhe pasurim të padrejtë” për këngën e vitit 2022 “Break My Soul”.

Sipas dokumenteve gjyqësore të marra nga PEOPLE, grupi Da Showstoppaz me bazë në New Orleans pretendon se Big Freedia, dhe më pas Beyoncé, e morën frazën “Release a Wiggle” nga kënga e grupit e vitit 2002 me të njëjtin emër pa leje për t “Break My Soul” dhe “Explode”.

Sipas dokumenteve të gjykatës, “përdorimi i fjalëve aktuale, melodisë të “Release a Wiggle” u morën qëllimisht nga Big Freedia në regjistrimin e “Explode”, i cili më pas u përdor nga zonja Carter.” Padia u ngrit në Luiziana.

Padia gjithashtu pretendon se nuk i është dhënë asnjë kredi Da Showstoppaz – i cili përbëhet nga Tessa Avie, Keva Bourgeois, Henri Braggs dhe Brian Clark – mes suksesit të saj masiv. “Të pandehurit nuk e kanë pranuar kontributin e tyre, nuk kanë marrë leje për të përdorur tekstet e tyre të mbrojtura nga të drejtat e autorit, melodinë dhe aranzhimin muzikor, as nuk kanë ofruar kompensim për Da Showstoppaz-in”.

Showstoppaz ngriti padi për “marrje të qëllimshme të punës së tyre” dhe u kërkon “të pandehurve t’u kërkohet të vërtetojnë fitimet e marra në mënyrë të paligjshme që i atribuohen shkeljes së tyre, dhe tëheqin dorë nga përdorimi i vazhdueshëm i paautorizuar i veprave të tyre.”