Betis i shkakton Mourinhos humbjen e parë: Realit i anulohet goli, Mbappé humb penalltinë në fund

Betis i shkakton humbjen e parë në La Liga Real Madrid të drejtuar tashmë nga José Mourinho. Verdiblancos triumfojnë 1-0 në La Cartuja, ku një gol i Parrott në minutën e 81’ vendos fatin e ndeshjes. Irlandezi, të cilin pikërisht Special One e kishte aktivizuar për herë të parë në Premier League në vitin 2019, i mundëson kështu skuadrës së Manuel Pellegrinit të kapë Blancos në kuotën e 9 pikëve në renditje, ndërsa në minutën e 94’, Mbappé gabon penalltinë e barazimit të mundshëm.
Troy Parrott’s goal against Real Madrid! 💚
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Real Betis pret Real Madrid në La Cartuja, ku Vinicius humbet në mënyrë të pabesueshme avantazhin për miqtë në çerekorën e parë të ndeshjes: me portën bosh, braziliani godet shtyllën nga një pozicion i vështirë. Në shtesën e pjesës së parë ka hapësirë edhe për një traversë të goditur nga Blancos: Huijsen provon me kokë, por Valles e devijon topin në traversë. Në pushim, pra, rezultati mbetet 0-0, rezultat që ndryshon në minutën e 81’, kur është pikërisht Betis që kalon në avantazh 1-0: shënon Parrott, të cilin pikërisht Mou e kishte aktivizuar për herë të parë në Premier League në vitin 2019 me fanellën e Tottenhamit. I ardhur gjatë verës nga AZ Alkmaar, irlandezi gjen kështu golin e tij të parë me fanellën bardhejeshile, ndërsa pesë minuta më vonë një krosim i Mbappé përplaset në shtyllë.
Por emocionet nuk kanë përfunduar: në minutën e 87’ Carlos Espí gjen barazimin me një roveshatë fantastike, por VAR-i e çon arbitrin të anulojë golin për pozicion jashtë loje. Në minutën e 94 ka hapësirë edhe për një penallti të humbur nga Mbappé: ish-lojtari i Napolit, Natan, rrëzon Vinicius në zonë, por francezi hipnotizohet nga Valles dhe humbet kështu mundësinë për të barazuar nga pika e bardhë. Pas një tjetër pritjeje të jashtëzakonshme të Valles ndaj Espí, vërshëllima e trefishtë zyrtarizon kështu fitoren 1-0. Real Madrid pëson, pra, humbjen e parë në këtë La Liga dhe kapet në kuotën e 9 pikëve pikërisht nga Betis: Barcelona do të ketë të dielën mundësinë të ngjitet e vetme në krye të renditjes.
Heated moments between the Betis Keeper and Mbappe & Bellingham
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