Betejë ligjore për pamjet e bodycam-it, reagon Justin Timberlake

Justin Timberlake ka kërkuar zyrtarisht nga gjykata të ndalojë publikimin e pamjeve të kamerës trupore të policisë nga arrestimi i tij në qershor 2024 për drejtim mjeti në gjendje të dehur.
Këngëtari 45-vjeçar u arrestua më 18 qershor 2024 në Sag Harbor, Nju Jork, pasi dyshohet se kishte kaluar një shenjë ndalese dhe nuk kishte qëndruar në korsinë e duhur. Fillimisht ai u akuzua për drejtim mjeti në gjendje të dehur, si dhe për dy shkelje të tjera rrugore.
Avokati i tij, Edward Burke Jr., deklaroi në atë kohë se Timberlake “nuk ishte i dehur” gjatë arrestimit. Në shtator 2024, artisti arriti një marrëveshje me prokurorinë, duke pranuar fajësinë për një vepër më të lehtë – drejtim mjeti në gjendje të dëmtuar.
Sipas dokumenteve gjyqësore, më 2 mars Timberlake paraqiti një kërkesë në Gjykatën Supreme të Qarkut Suffolk, duke argumentuar se publikimi i videos së bodycam-it do të cenonte rëndë privatësinë e tij dhe do t’i shkaktonte “dëm të pariparueshëm” reputacionit personal dhe profesional.
Avokatët e tij pretendojnë se pamjet përmbajnë detaje shumë personale, përfshirë momente brenda automjetit dhe informacione familjare apo të natyrës konfidenciale, të cilat – sipas tyre – nuk kanë interes publik.
Ekipi ligjor ka kërkuar një urdhër emergjent për të ndaluar shpërndarjen e plotë ose të pjesshme të videos, si dhe të kenë mundësinë të rishikojnë pamjet me redaktime të propozuara për të mbrojtur privatësinë.
Në raportin e arrestimit thuhet se Timberlake kishte deklaruar se kishte konsumuar “një martini” dhe po ndiqte miqtë e tij për në shtëpi. Ai refuzoi disa herë të kryente testin dhe u mbajt gjatë natës në paraburgim, përpara se të dilte para gjykatës të nesërmen.
Si pjesë e marrëveshjes së shtatorit 2024, Timberlake u gjobit me 500 dollarë plus tarifa shtesë, u detyrua të kryejë 25 orë shërbim komunitar dhe iu pezullua patenta për 90 ditë. Gjithashtu, ai u urdhërua të realizojë një mesazh publik ndërgjegjësues për rreziqet e drejtimit të mjetit në gjendje të dëmtuar.